Devenu président en 2001, M. Ullman a joué un rôle déterminant dans le succès de la mission de Mercy Ships : apporter espoir et guérison aux plus démunis du monde entier

Mercy Ships a connu un développement exceptionnel; l'ONG internationale a en effet franchi le cap des 100 000 interventions chirurgicales gratuites effectuées à bord de ses navires-hôpitaux, attiré 20 000 bénévoles issus de 60 pays et fourni l'équivalent de plus d'un milliard de dollars en services et en matériel de soins de santé dans les pays d'Afrique à revenu faible et moyen.

GARDEN VALLEY, Texas, 14 décembre 2020 /CNW/ - Grâce à une flotte de navires-hôpitaux de classe mondiale, Mercy Ships fournit des services médicaux gratuits aux populations les plus démunies. Aujourd'hui, l'organisme humanitaire a annoncé que le président du conseil d'administration de Mercy Ships International (« MSI »), Myron E. (Mike) Ullman III prendra sa retraite le 1er janvier 2021. MSI est l'instance dirigeante des activités de l'organisation humanitaire internationale. Dans un communiqué séparé publié aujourd'hui, Mercy Ships a annoncé que Ruben S. Martin III, membre du conseil d'administration de longue date, succédera à M. Ullman à la présidence du conseil.

Âgé de 74 ans, M. Ullman est un chef d'entreprise expérimenté et renommé. Il a dirigé des entreprises aux États-Unis, en Asie et en Europe, et possède également une vaste expérience dans les milieux gouvernemental et universitaire. Il a rejoint le conseil d'administration de MSI en 1993 et en est devenu le président en 2001. M. Ullman a supervisé la transformation de Mercy Ships, qui est passé d'un organisme caritatif familial à une organisation humanitaire professionnelle internationale. Dirigée par des cadres expérimentés et un conseil d'administration international, l'ONG fonctionne grâce au travail des bénévoles sur le terrain pour fournir à bord de ses navires des soins de santé et des chirurgies, tout en contribuant au renforcement des capacités médicales en Afrique.

« Grâce à l'expérience de Mike Ullman et sous sa direction, Mercy Ships a constitué et exploité une flotte de deux navires-hôpitaux de classe mondiale, attiré et motivé les meilleurs talents pour rejoindre l'ONG et son conseil d'administration, et généré une forte augmentation du nombre de bénévoles issus du monde entier. De plus, nous avons considérablement élargi notre communauté mondiale de donateurs et réussi à accomplir notre mission : apporter espoir et guérison aux populations les plus démunies du monde. Nous sommes heureux d'avoir pu bénéficier de l'énorme contribution de Mike à Mercy Ships. », a déclaré Don Stephens, fondateur de Mercy Ships.

Plus récemment, M. Ullman a collaboré étroitement avec M. Stephens à la campagne de financement qui permet à Mercy Ships de mettre à l'eau, en 2021, le Global Mercy™, le plus grand navire-hôpital civil au monde.

« J'ai eu le grand plaisir de côtoyer Mike Ullman pendant de nombreuses années et de collaborer étroitement avec lui depuis que j'ai rejoint Mercy Ships en 2017. Son engagement profond à l'égard de la mission de Mercy Ships, son grand sens du service et son soutien personnel ont non seulement servi de modèle exceptionnel pour les bénévoles de Mercy Ships, mais ont également été un moteur essentiel de l'incroyable succès qu'a connu notre organisation pendant son mandat. Au nom de toute l'organisation, je tiens à transmettre mes plus sincères remerciements à Mike pour sa contribution à Mercy Ships et tous ceux que nous servons partout dans le monde », a déclaré Tom Stogner, PDG de Mercy Ships.

« Travailler aux côtés des personnes et des bénévoles exceptionnels qui permettent à Mercy Ships d'accomplir sa mission - fournir gratuitement des soins de santé de classe mondiale aux populations les plus démunies du monde entier a été l'une de mes plus grandes satisfactions. Aujourd'hui, Mercy Ships est une organisation florissante dotée d'une équipe de direction et d'un conseil d'administration exceptionnels qui possèdent le talent, la passion et l'engagement nécessaires pour lui permettre d'accroître encore son impact sur les personnes qui en ont le plus besoin. Mon épouse Cathy, notre famille et moi-même sommes profondément reconnaissants d'avoir pu travailler pendant si longtemps avec Mercy Ships et nous espérons être témoins de sa croissance et de son succès continus », a déclaré M. Ullman.

Au cours de sa carrière, Mike Ullman s'est bâti une solide réputation de leader dans le domaine des affaires et de la philanthropie. Il a commencé sa carrière à IBM en 1969 avant de rejoindre son alma mater, l'Université de Cincinnati, en tant que vice-recteur aux affaires commerciales. Il a ensuite été membre de la Maison Blanche durant l'administration Reagan, puis a occupé des postes de direction au sein d'une entreprise de développement immobilier, la Federated Department Stores and Wharf Holdings, dont le siège social est à Hong Kong. Il a ensuite été nommé PDG de R.H. Macy & Co et, plus tard, du groupe DFS, avant d'y rejoindre la société mère LVMH, et finalement de JCPenney en 2004. Il a occupé ce poste pendant sept ans, puis l'a repris de 2013 à 2016 à la demande du conseil d'administration.

M. Ullman est actuellement président du conseil d'administration de Starbucks Corporation et administrateur principal du conseil d'administration des Taubman Centers. Tout au long de sa carrière, M. Ullman a été reconnu pour son leadership et son engagement envers les initiatives humanitaires. Il est marié à Cathy depuis plus de 50 ans. Ils ont six enfants et cinq petits-enfants.

A PROPOS DE MERCY SHIPS

Mercy Ships déploie ses navires-hôpitaux pour proposer des interventions chirurgicales gratuites de première qualité aux plus démunis. L'ONG internationale soutient également le système de santé des pays hôtes par la formation des professionnels de la santé et la rénovation d'infrastructures. Fondé en Suisse en 1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships est intervenu dans 55 pays, a fourni des prestations d'une valeur de US$ 1,7 milliard, et impacté la vie de 2,8 millions de personnes. A bord, chaque année, une moyenne de 1 200 volontaires issus de 60 pays contribuent à l'oeuvre de Mercy Ships. Des professionnels tels que chirurgiens, dentistes, personnel infirmier, formateurs dans le domaine de la santé, cuisiniers, marins, ingénieurs et agriculteurs dédient leur temps et leurs compétences à cette cause. Avec des bureaux dans 16 pays et un bureau en Afrique, Mercy Ships se met au service des nations en restaurant santé et dignité.

