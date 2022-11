Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et p-Chip Corporation collaborent pour améliorer la confiance et la transparence dans les chaînes de valeur industrielles axées sur la communication entre machines

CHICAGO, le 4 nov. 2022 /CNW/ -- Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne , une entreprise de premier plan dans le domaine des sciences et de la technologie, et p-Chip Corporation, une entreprise qui révolutionne le suivi des produits physiques et des matériaux grâce à sa technologie innovante de microtranspondeur, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente de développement conjoint visant à élaborer et à mettre en œuvre une nouvelle solution qui offre des niveaux de confiance numérique sans précédent dans les chaînes de valeur industrielles reliées entre machines.

« Les processus et les technologies qui alimentent le développement de produits évoluent rapidement, a déclaré Bill Eibon, chef des technologies de p-Chip Corporation. Cependant, les méthodes de surveillance de ces processus doivent suivre le rythme de la technologie de la production. Cette entente fera progresser la visibilité, la traçabilité et l'assurance de la qualité à un niveau qui est non seulement révolutionnaire, mais aussi absolument nécessaire pour les réalités relatives aux machines de nos chaînes de valeur industrielles modernes. »

La solution de chaîne de blocs de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne est une technologie brevetée qui permet d'ancrer les données numériques avec des objets du monde réel en tirant parti des ancrages cryptographiques pour créer des objets cryptographiques et donc, des jumeaux numériques. La technologie de microtranspondeur de p-Chip est utilisée comme un facilitateur de jumeau numérique par Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, ce qui renforce les fonctionnalités du jumeau numérique comme la traçabilité numérique, la collaboration personne-machine et l'automatisation des processus complexes grâce aux contrats intelligents.

L'entente de développement conjoint vise à améliorer la visibilité et la communication entre machines pour des milliers d'entreprises et de fournisseurs.

À propos de p-Chip Corporation

Depuis 2017, p-Chip Corporation a révolutionné le suivi des produits physiques et des matériaux grâce à sa technologie innovante de microtranspondeur. Très durable et petit comme un grain de sel, son ancrage cryptographique p-Chip fonctionne comme un jumeau numérique pour les articles physiques, offrant une visibilité et une sécurité révolutionnaires à un prix évolutif. Qu'elles fabriquent des produits pharmaceutiques ou des produits électroniques, en passant par les composants automobiles et les ingrédients agricoles, les entreprises du monde entier se fient aux microtranspondeurs brevetés de p-Chip pour obtenir des renseignements commerciaux, protéger la marque et l'intégrité des produits et accroître les revenus. Pour en savoir plus, visitez www.p-chip.com .

À propos de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne

Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, une entreprise scientifique et technologique de premier plan, exerce ses activités dans les domaines des sciences de la vie, des soins de santé et de l'électronique. Plus de 60 000 employés travaillent chaque jour pour améliorer la vie de millions de personnes en créant des modes de vie plus joyeux et plus durables. Qu'il s'agisse de fournir des produits et des services accélérant le développement et la fabrication de médicaments, de découvrir des façons uniques de traiter les maladies les plus difficiles ou de favoriser l'intelligence des dispositifs, l'entreprise est partout. En 2021, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne a généré des ventes de 19,7 milliards d'euros dans 66 pays.

L'entreprise détient les droits mondiaux sur le nom et la marque de commerce « Merck » à l'échelle internationale. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où les secteurs d'activité de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne sont dirigés sous les noms de MilliporeSigma en sciences de la vie, d'EMD Serono en soins de santé et d'EMD Electronics en électronique. Depuis sa fondation en 1668, l'exploration scientifique et l'esprit d'entreprise responsable ont joué un rôle clé dans les progrès technologiques et scientifiques de l'entreprise. À ce jour, la famille fondatrice demeure propriétaire majoritaire de l'entreprise cotée en bourse.

