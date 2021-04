Les participants au défi ont présenté des solutions visant à améliorer la santé des patients et à réduire le délai entre le diagnostic et le traitement du cancer du poumon.

Parmi les gagnants du défi, on compte le Centre des sciences de la santé de Kingston et le Princess Margaret Cancer Centre, qui ont proposé des solutions visant à améliorer l'accès en temps opportun à des soins spécialisés dans les régions rurales du sud-est de l'Ontario et à accélérer le diagnostic et le traitement du cancer du poumon au moyen d'une biopsie liquide.

KIRKLAND, QC, le 28 avril 2021 /CNW/ - Merck Canada et MaRS Discovery District (MaRS) sont fiers d'annoncer les lauréats du Défi de l'innovation contre le cancer du poumon : le Centre des sciences de la santé de Kingston, le gagnant du concours, et le Princess Margaret Cancer Centre, qui a remporté le deuxième prix. Le concours, lancé en janvier 2021, a mis au défi les innovateurs de l'Ontario de trouver, de mettre en œuvre et d'offrir à grande échelle des solutions qui pourraient contribuer à améliorer le parcours des patients ontariens atteints d'un cancer du poumon en cherchant à réduire le délai entre le diagnostic et le traitement en vue d'améliorer les résultats thérapeutiques de ces patients, en particulier ceux des groupes prioritaires des milieux ruraux ou défavorisés.

En 2020, environ 30 000 nouveaux cas de cancer du poumon ont été diagnostiqués au Canada et plus de 21 000 personnes sont décédées de la maladie.1 Fait alarmant, le taux de survie des patients atteints d'un cancer du poumon compte parmi les plus faibles pour tous les types de cancer et environ la moitié de tous les cas sont diagnostiqués au stade 4, ce qui réduit encore davantage les chances de survie1,2.

« Du diagnostic au traitement, les patients atteints de cancer du poumon sont aux prises avec de très nombreux obstacles liés à l'accès, ce qui peut ultimement avoir une incidence sur leurs résultats thérapeutiques. Aujourd'hui, cette situation s'est encore aggravée en raison de la pandémie de COVID-19, a déclaré AnnA Van Acker, présidente et directrice générale de Merck Canada. « En tant qu'entreprise de biotechnologie axée sur le patient qui a à cœur de sauver et d'améliorer des vies, nous savons que nous devons contribuer à trouver des solutions pour les patients, et c'est pourquoi nous nous sommes associés à MaRS dans le cadre du Défi innovation contre le cancer du poumon. Nous sommes très reconnaissants et tous les participants qui ont proposé des solutions uniques et novatrices nous ont inspirés. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer les soins contre le cancer du poumon pour le mieux! »

« Toutes les solutions proposées pendant le défi nous ont beaucoup inspirés, a déclaré Alex Ryan, vice-président principal, Partner Solutions, à MaRS. À titre de carrefour d'innovation le plus important en Amérique du Nord, MaRS met l'accent sur l'adoption de nouvelles idées qui stimulent le changement et ce défi a réellement mis en évidence le meilleur des talents locaux et de l'ingéniosité. Nous espérons que ces solutions gagnantes se développeront et serviront de modèle en vue de contribuer à améliorer les résultats pour les patients ontariens atteints de cancer du poumon. »

L'incidence du cancer du poumon est particulièrement grave en Ontario, où l'on estime qu'environ 35 % des nouveaux cas de cancer du poumon au Canada en 2020 ont été diagnostiqués.3 Toutefois, sur une note positive, l'Ontario est également un carrefour pour les meilleurs talents en sciences de la vie, avec des incubateurs, des organismes de recherche, des entreprises privées et des établissements d'enseignement. Au Canada, plus de la moitié des investissements en recherche et développement dans le secteur des sciences de la vie se font en Ontario et la province a été le foyer de grandes découvertes dans le domaine des soins de santé.4

« L'Ontario est un centre de calibre mondial en matière de talent et d'idées novatrices, a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario. Le défi a été une excellente occasion pour les innovateurs de l'Ontario de démontrer leurs compétences et le pouvoir de la collaboration selon différents points de vue dans le but commun de soutenir les patients atteints de cancer du poumon. »

« Plus que jamais, nous avons besoin d'innovation et de nouvelles idées pour améliorer notre système de santé, a déclaré Nina Tangri, adjointe parlementaire au ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario. « Au nom du gouvernement de l'Ontario, je tiens à remercier Merck Canada, MaRS et tous les participants de s'être mobilisés en vue de lancer ce concours et de contribuer à améliorer les résultats pour les patients atteints de cancer du poumon. »

Gagnant du concours - Centre des sciences de la santé de Kingston

Prix de 100 000 $

Le Centre des sciences de la santé de Kingston dirige le programme d'évaluation diagnostique du poumon, une clinique d'évaluation rapide pour les patients du sud-est de l'Ontario chez lesquels on soupçonne un cancer du poumon. L'équipe a gagné le concours grâce à sa solution visant à lancer une clinique locale au Lennox and Addington County General Hospital, un hôpital communautaire situé dans une région rurale du sud-est de l'Ontario.

Par l'intermédiaire de la clinique locale, les patients qui sont orientés vers le programme pour l'évaluation d'un diagnostic soupçonné de cancer du poumon et qui vivent à Napanee ou plus à l'ouest en Ontario auront la possibilité de choisir l'hôpital communautaire comme lieu de leur première consultation avec un pneumologue, plutôt que d'avoir à se rendre au Centre des sciences de la santé de Kingston. Les patients feront l'objet d'examens diagnostiques et de stadification initiaux locaux, dans la mesure du possible, et des interventions plus complexes et plus sophistiquées seront coordonnées de façon centralisée par l'intermédiaire du Centre des sciences de la santé de Kingston, au besoin.

« Notre équipe se compose d'un groupe multidisciplinaire d'experts en amélioration de la qualité et en épidémiologie et nous sommes constamment à la recherche d'occasions de collaboration et d'amélioration grâce à l'innovation, » a déclaré Dre Geneviève Digby, pneumologue, responsable clinique pour le programme d'évaluation diagnostique du Centre des sciences de la santé de Kingston et représentante de l'équipe. « Ensemble, nous avons lancé plusieurs solutions novatrices liées à des systèmes pour remédier aux retards locaux dans les soins aux patients atteints de cancer du poumon pendant la phase de diagnostic. Nous tenons à remercier les organisateurs de ce défi, qui nous offrent une plateforme nous permettant de présenter notre proposition pour ce nouveau programme d'accès qui aidera un plus grand nombre d'Ontariens ayant reçu un diagnostic de cancer du poumon à avoir accès en temps opportun à des soins spécialisés. »

Deuxième prix - Le groupe chargé du cancer du poumon au Princess Margaret Cancer Centre

Prix de 50 000 $

Le groupe chargé du cancer du poumon au Princess Margaret Cancer Centre, l'un des cinq principaux centres de recherche sur le cancer au monde, s'est classé au deuxième rang avec sa proposition visant à réduire considérablement le délai entre le diagnostic et le traitement des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules à un stade avancé. La solution de l'équipe consiste à se servir d'une biopsie liquide plutôt que de la méthode diagnostique classique liée à l'analyse moléculaire du tissu tumoral à la suite d'une imagerie et d'une biopsie.

Selon l'équipe, cette approche visant à effectuer d'abord des analyses de sang pourrait permettre d'accélérer l'obtention des résultats moléculaires, car les échantillons sanguins peuvent être traités pendant que les patients attendent leur biopsie tissulaire diagnostique. L'information moléculaire obtenue au moyen de biopsies liquides peut contribuer à diagnostiquer et à découvrir des cibles moléculaires plus rapidement qu'avec la biopsie tissulaire standard et les tests tissulaires, ce qui pourrait permettre aux patients d'amorcer le traitement plus rapidement que par la méthode diagnostique classique.

« L'équipe du Princess Margaret Cancer Centre est plus que déterminée à trouver le bon traitement pour la bonne personne, dans les plus brefs délais », souligne Dre Natasha B. Leighl, responsable de l'oncologie médicale thoracique au Princess Margaret Cancer Centre et représentante de l'équipe. « Nous tentons d'établir si notre solution, qui consiste à intégrer une biopsie liquide à notre programme d'évaluation et de prise en charge rapides du cancer du poumon permettrait aux patients d'accéder au traitement plus rapidement, en évitant les retards et les tests superflus. Cette méthode pourrait changer la façon dont nous diagnostiquons le cancer du poumon en Ontario et avoir une incidence positive sur les patients. »

Veuillez cliquer ici pour obtenir plus de renseignements et pour en savoir plus sur les solutions gagnantes.

À propos de Merck

Depuis plus de 125 ans, Merck, connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, invente pour la vie, produisant des médicaments et des vaccins pour un grand nombre des maladies les plus éprouvantes au monde afin de mener à bien sa mission de sauver et d'améliorer des vies. Nous démontrons notre engagement envers les patients et la santé de la population en améliorant l'accès aux soins de santé grâce à des politiques, programmes et partenariats d'envergure. Aujourd'hui, Merck demeure à l'avant-garde des recherches visant à prévenir et à traiter les maladies qui menacent les gens et les animaux, notamment le cancer, les maladies infectieuses comme le VIH et l'Ebola ainsi que les maladies animales émergentes, tout en aspirant à devenir la principale société biopharmaceutique axée sur la recherche dans le monde.

À propos de MaRS

MaRS est le plus important carrefour urbain d'innovation en Amérique du Nord. Organisme sans but lucratif enregistré, MaRS soutient les entreprises en démarrage et en expansion à forte croissance qui s'attaquent à des enjeux clés, notamment dans les secteurs de la santé, des technologies propres et des technologies financières. De plus, MaRS réunit tous les membres de l'écosystème technologique afin de stimuler des découvertes révolutionnaires, de faire croître l'économie et de changer les choses en trouvant des solutions aux véritables problèmes du monde réel, au Canada et partout dans le monde.

