Lorsque Guy Lafleur, ancien joueur de la LNH et légende du hockey, a reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2019, ses fans et ses anciens coéquipiers lui ont témoigné leur soutien, lui donnant de la force pour lutter contre la maladie. En prêtant sa voix à la campagne Soyez le joueur étoile, Guy a l'intention d'offrir le même soutien à ceux qui pourraient présenter un risque de cancer du poumon.

« Comme on dit, la meilleure défense est une bonne offensive, et c'est la même chose pour votre santé. Je ne m'attendais vraiment pas à ce diagnostic. Je ne pensais pas que j'étais à risque, mais maintenant, je suis incroyablement reconnaissant envers mon équipe de professionnels de la santé et mes proches, qui m'ont aidé à chaque étape de ce parcours », a déclaré Guy Lafleur. « Je voulais participer à cette campagne parce que j'espère que les Canadiens écouteront mon histoire et trouveront la force et le courage de parler à leur médecin s'ils présentent un risque. C'est ce qui me tient à cœur : sensibiliser davantage de gens aux symptômes et aux facteurs de risque afin qu'ils puissent consulter leur médecin le plus tôt possible. De cette façon, ils peuvent mettre en œuvre un plan de match rapidement et déjouer la maladie. »

Plus de Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer du poumon que de n'importe quel autre type de cancer1, avec plus de 20 000 décès estimés en 20201. Cela représente plus de décès que ceux causés par le cancer colorectal, le cancer du pancréas et le cancer du sein réunis2. En fait, la moitié des cas de cancer du poumon au Canada sont diagnostiqués au stade 42. Pour cette raison, le cancer du poumon peut être plus difficile à traiter, ce qui entraîne un pronostic défavorable et un des taux de survie les plus faibles de tous les types de cancer2.

Le dépistage précoce grâce à la responsabilisation des patients

Plusieurs facteurs peuvent accroître le risque de cancer du poumon, entre autres le tabagisme, les antécédents médicaux personnels et familiaux, et l'exposition à des produits chimiques3. Au début, les personnes atteintes d'un cancer du poumon peuvent ne pas avoir de symptômes, ou elles ne se rendent pas compte que leurs symptômes sont causés par le cancer du poumon. Reconnaître les symptômes et savoir quand consulter peut faire la différence pour les Canadiens et leurs proches. Les symptômes courants4 associés au cancer du poumon comprennent une toux qui ne disparaît pas, un essoufflement et des douleurs persistantes à la poitrine qui s'aggravent lorsque vous prenez une profonde inspiration.

« Malheureusement, pour un trop grand nombre de Canadiens et de leurs proches, le cancer du poumon n'est pas diagnostiqué assez tôt. Nous prenons très au sérieux notre mission de sauver et d'améliorer des vies. C'est pourquoi nous sommes ravis de collaborer avec M. Lafleur, dont l'histoire interpelle tant de gens, afin de sensibiliser le public », a affirmé Marwan Akar, président et directeur général, Merck Canada.

Visitez le joueuretoile.ca pour en savoir plus sur les symptômes et les facteurs de risque du cancer du poumon et télécharger un guide pour amorcer la conversation avec votre médecin. Pour obtenir plus de ressources et de renseignements, visitez les sites Web de Cancer pulmonaire Canada, de la Lung Health Foundation, de l'Association pulmonaire du Québec, de Coalition Priorité Cancer au Québec et de l' Association pulmonaire du Canada.

Depuis plus de 130 ans, Merck, connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, invente pour la vie, produisant des médicaments et des vaccins pour un grand nombre des maladies les plus éprouvantes au monde afin de mener à bien sa mission de sauver et d'améliorer des vies.

