Cette campagne vise à fournir aux Canadiens des ressources pour les aider à reconnaître et à prévenir le mélanome

KIRKLAND, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Cet été, Merck Canada offre aux Canadiens des outils et des ressources afin de les sensibiliser sur le mélanome et de favoriser sa détection précoce grâce à la campagne Intime avec ta peau™. Cette campagne, qui en est à sa deuxième année, encourage les Canadiens à entretenir une relation étroite et intime avec leur peau en procédant régulièrement à des examens cutanés. En effet, cette pratique peut permettre de détecter les signes et symptômes éventuels du mélanome, une forme grave et souvent visible de cancer de la peau.

Au Canada, où l'on s'attend à une diminution continue de nombreux types de cancer, le mélanome demeure une exception importante. En fait, le nombre de Canadiens qui reçoivent un diagnostic de mélanome chaque année continue d'augmenter. L'incidence de ce cancer a plus que triplé au cours des 30 dernières années. La campagne Intime avec ta peau™ vise à aider les Canadiens à comprendre comment mieux se protéger et protéger leurs proches contre le mélanome et à prendre des mesures concrètes pour favoriser l'adoption de saines habitudes pour la peau.

« Plus les Canadiens sont informés sur le mélanome, mieux ils sont équipés pour se protéger et protéger leurs proches », a affirmé André Galarneau, Ph. D., Directeur exécutif et vice-président du groupe commercial Oncologie chez Merck Canada. « Avec le début de cette deuxième année de la campagne Intime avec ta peau™, nous sommes déterminés à fournir à chaque personne et à leur famille des connaissances et des ressources dans l'espoir de contribuer à améliorer les résultats thérapeutiques et à réduire l'impact du cancer de la peau au Canada. »

Apprenez la règle de l'ABCDE dans le cadre de la campagne Intime avec ta peau™

Le site intimeavectapeau.ca offre aux Canadiens de l'information sur la façon d'effectuer des examens réguliers de la peau. On y trouve notamment une liste de suggestions d'objets simples que l'on trouve à la maison pour faciliter l'examen des zones difficiles à voir. Pour découvrir les choses à surveiller, le site Web propose aussi un guide sur la règle de l'ABCDE. Ce guide examine la forme, l'apparence et la croissance des grains de beauté qui peuvent être des signes de cancer de la peau.

« L'examen régulier de votre peau est l'une des choses les plus faciles à faire pour favoriser votre santé », a précisé Kathleen Barnard, fondatrice de la Fondation Sauve ta peau. « Le cancer de la peau peut apparaître dans des endroits difficiles à voir, comme le cuir chevelu et le dos. Demandez à un membre de votre famille, à votre conjoint ou à un ami proche de vous aider avec votre routine de santé cutanée. »

À titre de nouveauté cette année, les Canadiens peuvent également accéder au jeu Check-A-Mole (examiner un grain de beauté) par le site. Il s'agit d'un jeu développé par Spot the Dot, une organisation de patients basée en Autriche qui travaille avec des athlètes, des artistes, des patients et des dermatologues du monde entier afin d'informer les gens sur certains des signes du mélanome. Le jeu Check-A-Mole est offert en sept langues et peut être adapté à différents teints de peau.

« Je suis ravis que Merck Canada mette à disposition le jeu primé Check-A-Mole dans le cadre de la campagne Intime avec ta peau™ », a déclaré Marije Kruis, fondatrice de Spot the Dot et survivante d'un mélanome. « Je sais que les habitudes de vie se développent tôt dans la vie. En rendant ce jeu accessible aux gens de tous les âges, j'espère interpeller les jeunes adultes et les encourager à adopter de saines habitudes pour la peau qu'ils conserveront tout au long de leur vie. »

L'importance de la détection précoce

Un diagnostic de cancer de la peau peut changer la vie des Canadiens et de leurs proches. Cette année, on estime que 11 300 Canadiens recevront un diagnostic de mélanome, ce qui entraînera le décès de 1 300 personnes. Cependant, une détection précoce de la maladie peut contribuer à améliorer les résultats des patients. Les groupes canadiens de soutien aux patients, dont la Société canadienne du cancer, Mélanome Canada, et la Fondation Sauve ta peau, recommandent de procéder régulièrement à des examens de la peau pour aider à déceler tout changement de façon précoce.

« Le cancer de la peau reste fréquent au Canada. Toutefois, s'il est détecté et traité tôt, les chances de survie sont meilleures », a commenté Falyn Katz, présidente-directrice générale de Mélanome Canada. « Nous sommes fiers de soutenir la campagne Intime avec ta peau™ et son objectif d'encourager les Canadiens à effectuer des examens réguliers de leur peau pour repérer les grains de beauté suspects à un stade précoce, lorsque le cancer de la peau est plus facile à traiter. »

Les Canadiens sont invités à visiter le site intimeavectapeau.ca pour obtenir de plus amples renseignements sur le mélanome et accéder aux ressources afin de mettre en pratique l'approche Intime avec ta peau™ à la maison.

