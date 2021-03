MISSISSAUGA, ON, le 11 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef de la direction de Chartwell, Vlad Volodarski, a publié un message de remerciement chaleureux pour reconnaître le dévouement et le courage des employés de Chartwell.

« À nos héros de Chartwell,

Il y a un an, jour pour jour, l'Organisation mondiale de la santé déclarait que la COVID-19 était une pandémie mondiale. Lors de mon entrée dans mes nouvelles fonctions, le 15 mars 2020, j'étais loin d'imaginer que le chemin qui se dessinait devant moi serait aussi long et difficile. Je n'aurais pas non plus imaginé que j'aurais la chance de vivre une telle démonstration de ténacité, de sacrifices et de détermination au nom de la sécurité et du bien-être de nos résidents et de leurs familles.

Rien n'illustre mieux ce que vous avez accompli et continuez d'accomplir que vos histoires personnelles : celle de Sarah qui a décidé de quitter son poste mieux rémunéré à l'hôpital pour revenir dans son centre de soins de longue durée et prêter main-forte durant une éclosion, celle de Lise et de 15 autres membres de l'équipe des bureaux administratifs qui se sont portés volontaires pour soutenir nos résidences lors des éclosions les plus difficiles auxquelles elles ont fait face, et qui ont séjourné dans des hôtels pendant des semaines et des mois entiers pour ne pas mettre en danger leurs proches, celle de Brenda et de bien d'autres membres de notre équipe du Capital humain qui ont travaillé 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour stabiliser la dotation en personnel dans nos résidences les plus touchées par le virus. Sans oublier Lucie et nos équipes de soins qui ont travaillé jour et nuit en collaboration avec différentes autorités de la santé publique et nos équipes de soins sur place pour interpréter les directives du gouvernement en constante évolution et s'assurer de leur mise en œuvre au moment opportun dans le but de sauver des vies. Il existe des milliers d'histoires comme celles-ci, chacune d'entre elles méritant d'être racontée encore et encore.

Nos résidents ont eux aussi leurs histoires. Ces personnes avec qui vous avez tissé des liens inébranlables lorsque la pandémie les empêchait de voir leurs proches. Vous les avez accompagnées, aimées et vous avez pris soin d'elles. Vous avez ri et pleuré avec elles et vous êtes créé des souvenirs bien à vous. Vous avez célébré leurs anniversaires et des évènements marquants, et vous les avez également accompagnés dans le deuil. Les mots de remerciement et d'encouragement que nous avons reçus de la part de nos résidents et de leurs familles nous ont donné la force de continuer, même dans les moments les plus difficiles. Ce n'est pas un hasard si 96 % de nos résidents et 95 % de leurs proches ont déclaré que Chartwell a su prendre des mesures importantes pour les protéger durant la pandémie et que 94 % des membres de leurs familles ont senti que ceux qui leur sont chers étaient en sécurité chez Chartwell.

L'ingéniosité, la volonté et la persévérance dont vous avez fait preuve tout au long de cette crise sont extraordinaires : protocoles renforcés de prévention et de contrôle des infections, modification des expériences culinaires et des programmes d'activités, mise en œuvre accélérée de diverses solutions technologiques et de nouvelles façons de recruter et de collaborer avec les agences, communications régulières et constructives avec les résidents et leurs familles, gestion de dépenses, de remboursements et de prévisions extrêmement complexes, collaboration avec des prêteurs et des investisseurs pour maintenir une position financière solide, et même, lancement d'un nouveau projet de développement, vous avez déployé des efforts sur tous les fronts!

À l'arrivée de la COVID-19, les entreprises du secteur des résidences pour aînés se sont rapidement unies pour trouver des façons inédites et novatrices de faire face aux défis liés à la pandémie. Chartwell est un membre principal de CAPES (Canadian Alliance to Protect and Equip Seniors Living), un projet grâce auquel les propriétaires de résidences pour aînés et de centres de soins de longue durée se sont regroupés pour trouver, fournir et partager l'ÉPI nécessaire non seulement pour leurs propres employés et résidents, mais aussi pour tous les membres du personnel et les résidents de résidences pour aînés, y compris celle des petits opérateurs, dans les moments où ils en avaient le plus besoin. Chartwell est également un fier membre fondateur du Fonds CaRES des résidences pour aînés, qui permet de fournir une aide financière d'urgence aux employés du secteur des résidences pour aînés confrontés à des circonstances extraordinaires, incluant celles liées à la COVID-19. Près de 700 employés de première ligne de résidences pour aînés et des centres de soins de longue durée à travers le Canada ont bénéficié de subventions totalisant plus de 2,3 millions de dollars.

Je souhaiterais également remercier vos proches pour le soutien, les encouragements et le réconfort qu'ils vous ont apportés, mais aussi pour avoir assumé plus que leur juste part de tâches à la maison pour vous permettre d'être présents pour les résidents lorsqu'ils en avaient le plus besoin.

Les mots me manquent pour exprimer à quel point je suis fier et reconnaissant de ce que vous avez accompli et continuez d'accomplir pour nos résidents, leurs familles, vos collègues et pour l'incroyable entreprise qu'est Chartwell. Malgré l'impact important que cette pandémie a eu sur nos activités, grâce à vous, je n'ai jamais été aussi optimiste quant à son avenir.

Merci pour tout. »

#ChartwellFortsEnsemble.

Vlad Volodarski,

Chef de la direction, Chartwell résidences pour retraités

À propos de Chartwell

Chartwell, résidences pour retraités, est le plus important propriétaire et gestionnaire de résidences pour aînés au Canada, avec plus de 200 résidences dans quatre provinces. Elle offre une gamme complète de services destinés aux personnes autonomes ou semi-autonomes et aux personnes nécessitant des soins de longue durée. Chartwell s'engage à faire vivre sa vision « Dédiés à votre MIEUX-ÊTRE » en offrant à ses résidents un style de vie plus heureux, plus sain, et plus valorisant. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.chartwell.com.

