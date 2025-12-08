De nouvelles capacités multilingues élargissent l'accès aux conseils culinaires en temps réel pour les utilisateurs du GLP-1, puisque l'OMS souligne l'importance d'une nutrition axée sur les protéines.

BOSTON, le 8 déc. 2025 /CNW/ -- MENU - ORDER AI, le premier compagnon culinaire GLP-1 en temps réel conçu pour guider les utilisateurs vers des choix de repas conviviaux à haute teneur en protéines et GLP-1, a annoncé que l'application prend maintenant en charge un public international croissant avec des capacités multilingues. Les utilisateurs peuvent maintenant accéder à MENU - ORDER AI en anglais, en espagnol, en français et en chinois simplifié et d'autres langues s'ajouteront au début de 2026. L'application sera également offerte dans Google Play Store au début de 2026.

Cette étape importante s'inscrit dans la droite ligne des récentes conclusions de l'Organisation mondiale de la Santé, qui soulignent que les utilisateurs de GLP-1 et les personnes soucieuses de leur santé doivent associer l'utilisation de médicaments à une nutrition appropriée, en particulier une consommation adéquate de protéines, pour soutenir la santé métabolique à long terme, la préservation des muscles et les résultats durables. Ces résultats renforcent exactement ce pour quoi MENU - ORDER AI a été conçue, à savoir permettre aux gens de prendre des décisions éclairées et plus saines chaque fois qu'ils commandent des aliments.

« Notre vision a toujours été inclusive et mondiale, a déclaré Melissa Butler, fondatrice et cheffe de la direction de MENU - ORDER AI. Partout, les gens veulent du soutien personnalisé lorsqu'ils commandent de la nourriture, d'autant plus que l'utilisation du GLP-1 s'accélère dans le monde entier. C'est pourquoi la version de base demeure gratuite pour le moment, et les fonctions haut de gamme payées seront lancées plus tard ce mois-ci. Il s'agit notamment de « Join My Table », un réseau social spécialisé de l'application qui permet aux utilisateurs de se connecter à des objectifs culinaires partagés, et de « Track My Macros », une composante de suivi alimentaire qui permet aux utilisateurs de numériser leur assiette ou de consigner les aliments pour une responsabilisation accrue. Les dernières directives de l'Organisation mondiale de la Santé indiquent clairement que le soutien alimentaire, en particulier en ce qui concerne les protéines, est essentiel. En offrant plusieurs choix de langue, nous éliminons les obstacles et veillons à ce que les repas guidés et plus sains soient accessibles à tous. »

MENU - ORDER AI est maintenant offerte dans l'Apple App Store et sera disponible dans Google Play Store au début de 2026, et une expansion mondiale continue est prévue tout au long de l'année. Les versions à venir de l'application comprendront des capacités de suivi des activités, ce qui positionnera MENU - ORDER AI en tant que première et seule application complète de santé et de conditionnement physique en temps réel.

