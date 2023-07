- L'entreprise recrute des représentants et des distributeurs régionaux à l'échelle internationale et souhaite collaborer avec des influenceurs sportifs pour élargir sa présence mondiale.

BEIJING, 17 juillet 2023 /CNW/ - Mentech Innovation (« Mentech » ou « l'entreprise »), une marque technologique avant-gardiste axée sur les solutions de plein air, est ravie d'annoncer sa commandite officielle de l'équipe nationale de cyclisme de la Chine et son partenariat stratégique avec la Chinese Cycling Association (Association de cyclisme de la Chine) en tant que partenaire officiel de la montre intelligente.

Mentech annonce son parrainage officiel de l'équipe nationale de cyclisme de Chine.

« Nous aspirons à offrir des innovations technologiques et expérientielles au cyclisme grâce à la recherche et au développement continus de notre nouvelle gamme de produits, a déclaré Yang Xianjin, président du conseil d'administration de Mentech. Nous sommes également déterminés à promouvoir un mode de vie à faibles émissions de carbone et le bien-être du grand public. »

Dans le cadre de la commandite, Mentech fournira à l'équipe nationale de cyclisme de la Chine des produits et de l'équipement écologiques de plein air, notamment la montre intelligente Xe1 , un accessoire portable conçu pour répondre aux divers besoins des amateurs de plein air et des athlètes dans diverses situations.

La montre intelligente Xe1 permet d'obtenir des données en temps réel sur les conditions environnementales, un suivi complet de l'exercice et des conseils sportifs personnalisés, ce qui en fait un outil idéal pour les athlètes du plein air.

De plus, la montre intelligente révolutionne l'exploration des environnements de plein air grâce à son système évolué de positionnement en quatre points, qui offre une fonction de suivi de l'emplacement et une analyse de la trajectoire en temps réel. Grâce à l'intégration des technologies GPS, Glonass, Galileo et Beidou, la montre intelligente Xe1 offre des données de localisation précises, qui permettent aux utilisateurs de s'aventurer en toute confiance sur de nouveaux sentiers sans craindre de se perdre.

La montre intelligente utilise également un capteur optique photopléthysmographique, qui permet un suivi approfondi de l'état de santé par la surveillance de la fréquence cardiaque et des niveaux d'oxygène dans le sang tout au long de la journée. Les athlètes peuvent acquérir des connaissances précieuses sur les effets de leurs programmes d'entraînement sur leur corps, ce qui en fait un outil d'optimisation indispensable des séances d'entraînement.

Reconnue comme un chef de file mondial dans le domaine des technologies portables, Mentech cherche activement à établir des partenariats avec des représentants et des distributeurs de montres partout dans le monde, dans le but d'élargir sa présence mondiale et de lancer ses produits de pointe sur de nouveaux marchés. (Consultez le lien https://store.mentech.com/pages/dealer pour en savoir plus)

Conformément à son objectif de promotion d'un mode de vie sain et actif, Mentech est également prête à devenir le commanditaire d'un large éventail d'événements sportifs, notamment des marathons, des épreuves cyclistes, des courses automobiles, des championnats de golf et des compétitions de ski.

Mentech reconnaît le pouvoir des influenceurs sur l'opinion des consommateurs. L'entreprise est donc ouverte à la collaboration avec des personnes passionnées par le conditionnement physique et les sports, y compris des athlètes professionnels, des blogueurs sportifs et des blogueurs de plein air. (Consultez le lien https://store.mentech.com/pages/affiliates pour en savoir plus.)

