MEMORI ANNONCE L'OUVERTURE PROCHAINE DE SON SANCTUAIRE NATUREL COMMÉMORATIF : UNE ODE À LA VIE ET À LA NATURE DANS LES CANTONS-DE-L'EST

ORFORD, QC, le 9 avril 2024 /CNW/ - Forêt Memori est fière d'annoncer le lancement prochainement de son premier espace de recueillement naturel au Canada, situé dans une forêt pittoresque des Cantons-de-l 'Est, adjacent au parc national du Mont-Orford.

Ainsi, elle offre la possibilité de parrainer et de personnaliser un arbre pour célébrer la vie d'un être cher. Memori accompagne également les proches dans l'organisation de cérémonies commémoratives dans un décor naturel, réconfortant et propice à l'apaisement.

« Nous répondons à une aspiration croissante de la société à célébrer la vie et de pérenniser le souvenir d'un être cher de manière innovante et respectueuse de l'environnement. Memori, c'est l'aboutissement d'un long travail de terrain, de rencontres et de consultations. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'offrir aux Québécois un espace où la vie est célébrée à travers la mise en valeur de notre patrimoine forestier » a déclaré Jean-Sébastien Boiteau, cofondateur de Memori.

« Memori c'est avant tout un hommage : celui de la vie de l'être cher, celui de la forêt, de l'art, de l'architecture et de la sérénité de la nature. La protection de notre patrimoine forestier est une responsabilité partagée et aujourd'hui, nous répondons présents » a ajouté Alexandre Kordzian, cofondateur de Memori.

Le projet

Concrètement, il s'agit d'une forêt s'étendant sur 2,3 millions de pieds carré située à Orford. Ainsi, seront aménagés des sentiers pédestres, des aires de repos et de méditation et des points de rassemblement protégés et ce dans le plus strict respect des plus hauts standards de développement durable et de protection de la forêt.

De plus, avec la contribution d'artistes visuels d'ici et d'ailleurs, les sentiers et parcours seront parsemés d'œuvres artistiques mettant la forêt et l'arbre à l'honneur dans une ambiance paisible et zen.

Prochaines étapes

Le développement du projet est déjà largement entamé. Memori lance donc les pré-réservations du processus de parrainage d'arbre. Concrètement, les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà assurer un droit prioritaire dans le choix des arbres via le site internet foretmemori.com

Dans quelques mois, Memori pourra enfin ouvrir ses portes à tous pour y découvrir un site enchanteur qui confirmera qu'Orford est la capitale de la préservation de la forêt au Québec.

Une équipe de visionnaires

Jean-Sebastien Boiteau, entrepreneur à succès et résident de l'Estrie ainsi que Alexandre Kordzian, propriétaire et gestionnaire d'importants espaces culturels montréalais sont les principaux porteurs du projet Memori.

Ils sont soutenus dans la concrétisation de leur vision par une équipe chevronnée et passionnée en collaboration avec des entreprises de l'Estrie.

Pour plus d'informations sur les réservations d'arbres commémoratifs, visitez notre site web : www.foretmemori.com.

