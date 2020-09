Membres de groupes de référence nécessaires pour soutenir la santé mentale des vétérans

OTTAWA, ON, le 9 sept. 2020 /CNW/ - Le Centre d'excellence sur le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les états de santé mentale connexes lance un appel aux vétérans, à leur famille, aux fournisseurs de services et aux membres de groupes de référence en recherche, et sollicite leur aide pour orienter et soutenir son travail.

Le Centre a été créé en juin 2019 dans le but d'établir de solides réseaux communautaires et d'offrir les meilleurs services et mesures de soutien possible aux anciens combattants, aux premiers intervenants et à leur famille. Financé par Anciens Combattants Canada, le Centre a été mis sur pied par un groupe de collaborateurs vivant des expériences pertinentes ou en ayant vécu, ainsi que de professionnels des services aux vétérans et en santé mentale.

L'équipe favorise une approche locale et cherche à orienter la croissance du Centre, qui se veut un « réseau de réseaux », selon la perspective de la communauté de militaires et de vétérans s'intéressant à la santé mentale.

« Le Centre a été fondé parce que les vétérans canadiens et leur famille, compte tenu de tout ce qu'ils ont donné à notre pays, méritent le plus grand respect et le meilleur appui qui soient, déclare le Dr Patrick Smith, président et directeur général du Centre. Pour nous assurer d'avoir l'influence la plus positive possible sur leur vie, nous devons intégrer des membres de cette communauté à notre travail et miser sur leur expérience vécue pour guider nos recherches, la mobilisation des connaissances et nos projets de sensibilisation du public. »

Le Centre est donc à la recherche de vétérans, de familles de vétérans, de fournisseurs de services et de membres de groupes de référence en recherche pour orienter, promouvoir et soutenir son travail. L'établissement préconise une approche centrée sur les vétérans, où l'expérience vécue est considérée avec le même égard que l'expertise technique.

Les membres bénévoles de groupes de référence fournissent au Centre des conseils stratégiques et de l'expertise au sujet de projets de recherche, de pratiques et d'initiatives de sensibilisation précis; l'aident à définir ses champs d'action prioritaires; et agissent comme ambassadeurs.

Les vétérans, les membres de leur famille, les fournisseurs de service et les chercheurs s'intéressant à la santé mentale des militaires et des vétérans qui souhaitent se joindre à ces groupes de référence sont invités à poser leur candidature en ligne. Pour en savoir plus, veuillez écrire à l'adresse [email protected].

