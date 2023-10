La division canadienne de l'entreprise mondiale de café lance une gamme de café en grains 100 % arabica certifié Rainforest Alliance ainsi que des filtres certifiés FSC/BPI.

TORONTO, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Renforçant son engagement envers la durabilité, Melitta Canada est ravie d'annoncer plusieurs nouvelles initiatives visant à accroître ses efforts de gérance environnementale à l'échelle mondiale. Grâce aux certifications rigoureuses de la Rainforest Alliance, du Forest Stewardship Council (FSC) et du Biodegradable Products Institute (BPI), Melitta Canada accroît son répertoire d'étiquettes, de sceaux et de certifications durables afin d'aider les Canadiens à faire le bon choix avec des produits à base de café écologiques.

Melitta Canada lance une gamme de café en grains 100 % arabica certifié Rainforest Alliance ainsi que des filtres certifiés FSC/BPI. (Groupe CNW/Melitta Canada)

« La durabilité est au cœur de la mission de Melitta, et nous sommes ravis de lancer la campagne Faites le Bon Choix avec l'annonce des nouvelles certifications Rainforest Alliance, FSC et BPI », déclare Lori Brick, directrice du marketing chez Melitta Canada. « Nous savons que les consommateurs canadiens veulent faire de meilleurs choix pour la planète, et nous pensons que les entreprises jouent un rôle crucial en veillant à ce qu'ils puissent le faire. Ces certifications signifient que les amateurs de café peuvent faire le bon choix et faire des achats en bonne conscience. »

Issus de plantations certifiées Rainforest Alliance et produits conformément aux normes environnementales, sociales et économiques de cette dernière, les cafés en grains de Melitta contribuent à créer un meilleur avenir en soutenant les agriculteurs qui emploient des pratiques responsables, telles que la gestion responsable des terres et le maintien d'un habitat pour la faune et la flore indigènes. Cette certification de durabilité largement reconnue permet aux consommateurs de choisir des produits qui contribuent à améliorer la planète. La nouvelle gamme de cafés en grains 100 % arabica certifiés Rainforest Alliance comprend les produits suivants : Mélange Colombie Altura, Torréfaction Française, Espresso Bellacrema et Crème Noisette.

« Nous sommes fiers de collaborer avec des entreprises comme Melitta Canada afin d'encourager les consommateurs à faire de meilleurs choix au quotidien. Cette certification met en valeur l'engagement de l'entreprise à respecter des normes de qualité et d'éthique qui ont une incidence positive sur les agriculteurs, les communautés et l'environnement », déclare l'organisation Rainforest Alliance.

Plusieurs cornets-filtres de Melitta ont également obtenu des certifications délivrées par de tierces parties. Les cornets-filtres blancs et brun naturel de Melitta sont certifiés FSC et BPI et ceux en bambou naturel sont certifiés BPI. En choisissant des produits certifiés FSC, les consommateurs appuient des pratiques forestières durables, contribuent à la conservation des forêts et aident à améliorer les moyens de subsistance des communautés qui dépendent de l'économie forestière. Les filtres brun naturel et blancs de Melitta sont également fabriqués à partir de pâte à papier certifiée FSC.

Le sceau BPI, désormais affiché sur les cornets-filtres blancs, brun naturel et en bambou, est une norme reconnue en matière de compostage. Cette norme tient compte des facteurs tels que la biodégradabilité, la désintégration, la qualité du compost et la durée de vie d'un produit et fait la promotion d'une consommation et de pratiques de gestion des déchets durables.

La campagne Faites le Bon Choix de Melitta, soutenue par l'annonce de nouvelles certifications tierces, sert de catalyseur pour inciter les Canadiens à faire des choix plus respectueux de l'environnement et plus durables. Son objectif global est d'autonomiser les consommateurs et de leur permettre d'évaluer consciencieusement les conséquences environnementales et sociales de leurs décisions quotidiennes, qu'elles soient importantes ou mineures. Melitta reconnaît que, collectivement, chaque choix peut avoir une incidence sur l'environnement et la société.

Les Canadiens peuvent désormais trouver les cafés en grains 100 % arabica de Melitta certifiés Rainforest Alliance et les cornets-filtres certifiés FSC ou BPI à l'épicerie dans l'ensemble du Canada.

À propos de Melitta :

Melitta Canada, dont le siège social est à Toronto, en Ontario, fait partie de Melitta Amérique du Nord. En tant que première filiale de Melitta à l'étranger, Melitta Canada est une unité d'exploitation du groupe privé Melitta, de Minden en Allemagne. Melitta se consacre depuis plus de 100 ans à proposer la meilleure expérience de dégustation du café avec sa gamme de cafés, de filtres à café et d'infuseurs de qualité supérieure, donnant vie à une tradition typiquement européenne. La société a été fondée en 1908 par Melitta Bentz après qu'elle eut reçu un brevet pour sa méthode de filtration du café composée d'un infuseur et d'un filtre en papier. Ce procédé de filtration fut le premier système capable de retirer les résidus de café durant le processus d'infusion, ce qui révolutionna la façon de préparer le café. Pour en savoir davantage, consultez le site https://www.melitta.ca/fr.

