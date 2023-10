Melissa L. Gilliam est nommée 11e présidente de l'Université de Boston

La médecin, érudite et doyenne de l'Université d'État de l'Ohio, qui possède deux décennies de leadership dans l'enseignement supérieur, apporte à l'Université de Boston sa passion pour les arts et les sciences humaines

BOSTON, 4 octobre 2023 /CNW/ -- L'Université de Boston a annoncé aujourd'hui que Melissa L. Gilliam, vice-présidente directrice et doyenne de l'Université d'État de l'Ohio, et éducatrice de renom, érudite, chercheuse scientifique et médecin, sera la 11e présidente de l'université. Elle entrera en fonction le 1er juillet 2024.

Melissa L. Gilliam sera la 11e présidente de l’Université de Boston.

Figure de proue à l'échelle nationale dans les domaines du recrutement de professeurs et de la réussite scolaire, ainsi que championne de la diversité et de l'inclusion, Mme Gilliam est également professeure d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. Ses travaux portent sur l'élaboration d'interventions visant à promouvoir la santé et le bien-être des adolescents. Au-delà de ses antécédents en sciences et en médecine, Mme Gilliam, qui a étudié la littérature anglaise à Yale et la philosophie et la politique à Oxford, dit qu'elle a été éduquée pour embrasser l'importance sociétale des arts et de la culture. Son défunt père, Sam Gilliam, était un peintre abstrait avant-gardiste qui a connu une carrière marquée par l'expérimentation et l'innovation continues. Sa mère, Dorothy Gilliam, était une journaliste pionnière et la première journaliste noire embauchée par le Washington Post. Ses parents lui ont inculqué une curiosité intellectuelle et une ferme conviction au sujet de l'importance de l'engagement civique et du service public.

Mme Gilliam sera en terrain connu à Boston et l' Université de Boston . Elle est diplômée de la Faculté de médecine de Harvard et dans le cadre de l'un de ses projets d'été, elle s'est jointe à des chercheurs de l'École de santé publique de l'Université de Boston en Équateur pour participer à des travaux visant à comprendre la santé des personnes âgées.

« Je suis vraiment enthousiasmée par l'engagement de l'Université de Boston dans la ville et par la façon dont cet engagement est devenu une marque de commerce de l'Université de Boston, a déclaré Mme Gilliam. J'ai hâte d'entendre les gens, d'apprendre et d'écouter. Je dirige en écoutant, en collaborant et en donnant aux autres les moyens de réussir. C'est la meilleure façon de diriger de grandes organisations, de faire en sorte que tout le monde soit enthousiaste, mobilisé et habilité à faire plus que ce qu'il pense pouvoir faire. Cette philosophie est au cœur de la gouvernance partagée, une composante essentielle d'une université dynamique. »

Mme Gilliam succède à Robert A. Brown, qui a été le 10e président de l'Université de Boston, de 2005 jusqu'à sa démission au cours de l'été. Pendant son mandat de 18 ans, l'Université de Boston a quadruplé son fonds de dotation, ouvert ses portes à un groupe d'étudiants plus diversifiés et est devenue un établissement privé de premier plan en recherche urbaine et un chef de file mondial dans la lutte contre les maladies infectieuses. Kenneth Freeman, président intérimaire de l'Université de Boston depuis le départ de M. Brown, demeurera en poste jusqu'à ce que Mme Gilliam commence en juillet. Il l'aidera à faire la transition vers son poste au printemps.

La nomination de Mme Gilliam met fin à une recherche qui a duré plus d'un an et qui a permis de trouver près de 400 candidats potentiels de partout dans le monde. Des centaines d'étudiants, de professeurs, de membres du personnel et de diplômés ont participé au processus en faisant part des caractéristiques et des qualifications qu'ils espéraient voir chez leur prochain président. Leurs observations ont contribué à façonner le profil présidentiel et guidé le travail du comité de recrutement présidentiel composé de 16 personnes. Le Conseil d'administration de l'Université de Boston a voté mercredi pour confirmer la nomination de Mme Gilliam.

« C'est un témoignage des réalisations de l'Université de Boston et de l'élan que nous avons été en mesure de créer pour attirer des candidats aussi hautement qualifiés et qui possédaient une capacité extraordinaire, a affirmé Ahmass Fakahany, président du conseil d'administration de l'Université. Nous sommes à une étape incroyable et nous avons le droit de rêver grand et de réaliser le potentiel de cette université. L'embauche de la Dre Melissa Gilliam est un grand pas dans cette direction. »

