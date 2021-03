Mélanie Thivierge nommée directrice principale Développement stratégique

« La salle de rédaction évolue au rythme effréné de l'actualité, ce qui nous oblige trop souvent à concentrer nos énergies sur la prochaine tombée pour publier chaque jour les meilleurs contenus possibles », explique François Cardinal, vice-président Information et éditeur adjoint. « La mission de Mélanie sera donc de porter un regard au-delà de l'édition du lendemain, de prendre du recul par rapport aux échéances quotidiennes pour concrétiser la vision, les objectifs et les priorités à plus long terme de la rédaction », ajoute-t-il.

Mélanie Thivierge aura notamment pour mandat de réfléchir à des stratégies de contenus qui favoriseront l'évolution des plateformes de La Presse, en collaborant avec l'ensemble des services de l'entreprise. Son rôle sera également de déployer diverses initiatives pour développer le dialogue avec les lecteurs et les contributeurs.

« Nous sommes très fiers d'ouvrir à nouveau les portes de la salle des nouvelles à Mélanie, qui a acquis au fil des années une crédibilité impressionnante dans le milieu des médias. Son expérience en gestion, en planification et en développement stratégique, son aisance à mettre en place de façon proactive des solutions ingénieuses ainsi que ses fortes aptitudes en communication contribueront à pousser plus loin encore notre mission d'offrir gratuitement du journalisme de qualité au plus grand nombre de Québécois », poursuit François Cardinal.

La principale intéressée reçoit ce mandat avec fierté et humilité. « Revenir à La Presse pour proposer des stratégies innovantes, pour collaborer étroitement avec tous ces collègues de talent afin de conduire la salle de rédaction encore plus loin et en imaginer l'avenir, cela représente un défi qui me stimule au plus haut point », assure Mélanie. « J'arrive avec une grande motivation et toute l'ambition qui me caractérise, pour les déployer avec enthousiasme au profit de cette institution si importante pour la société québécoise », ajoute-t-elle.

Entre 2012 et 2017, Mélanie Thivierge a fait preuve de leadership, de créativité et de vision en participant à la fructueuse transformation numérique de La Presse. Elle a imaginé et développé la section Pause lors du lancement de La Presse+, puis piloté d'une main de maître les rubriques Arts, Cinéma, Gourmand, Voyage, Maison et Pause, mettant ainsi à profit ses expériences de directrice éditoriale chez Châtelaine et d'éditrice adjointe chez Coup de pouce.

Elle a par la suite quitté le milieu de l'information pour diriger le Y des femmes de Montréal, ce qui l'a amenée à gérer plus de 80 employés et 400 bénévoles au sein d'une structure sans but lucratif.

Mélanie Thivierge entrera en fonction le 26 avril 2021.

