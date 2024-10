HONG KONG, 24 octobre 2024 /CNW/ - Meiyume, un fabricant de produits de beauté interentreprises primé, fait fièrement ses débuts à Cosmopack Asia 2024 à AsiaWorld-Expo (AWE). Sous le thème Elevate : Reaching New Heights in Beauty Innovation, Meiyume présentera des solutions novatrices, axées sur la technologie et durables conçues pour transformer l'industrie de la beauté. Les visiteurs vivront une expérience immersive animée par les experts de Meiyume en emballage, formulation, durabilité et intelligence esthétique.

Meiyume fait ses débuts chez Cosmopack Asia 2024

Améliorer grâce à l'innovation avec Meiyume

En tant que leader de l'emballage et de la formulation, Meiyume excelle dans la fourniture d'emballages durables et intelligents et de formulations de haute performance pour les marchés régionaux. Les participants auront un aperçu des nouvelles collections d'emballages de stock, soulignant les solutions techniques pour des conceptions durables et élégantes. De plus, Meiyume lancera ses dernières innovations en matière de formulation ODM en Asie-Pacifique et au Royaume-Uni, mettant en vedette des produits multifonctionnels de soins de la peau, de cosmétiques couleur et de soins capillaires à la mode. Des collaborations avec des marques comme Guerlain, Fendi, Dior, Avoskin et SK-II seront également présentées, démontrant la créativité de Meiyume à donner vie à des visions de beauté emblématiques.

Vers un avenir durable

Le développement durable est au cœur des activités de Meiyume. Chez Cosmopack, les visiteurs peuvent explorer les matériaux d'emballage écologiques et les réalisations dans les processus de fabrication écologiques. Les dernières réalisations de Meiyume en matière de développement durable seront mises en évidence, y compris un panel Cosmotalks le 12 novembre, intitulé « Look Beyond the Label : Consumer Expectations for Sustainable Beauty », où Meiyume partagera des renseignements sur la façon dont la durabilité, la technologie et les données transforment l'industrie.

Améliorer l'intelligence artificielle et les données : la plateforme Beauty Intelligence de Meiyume

La plateforme Beauty Intelligence de Meiyume (BIP) tire parti des données et de l'IA pour offrir aux marques des renseignements en temps réel sur les tendances mondiales en matière de beauté. À l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique avancés, le BIP veille à ce que les innovations en matière de produits correspondent aux attentes des consommateurs. Les participants peuvent également voir comment Meiyume intègre l'IA dans la conception des emballages secondaires, en combinant la technologie à son expertise pour créer des produits uniques et prêts pour le marché.

Elevate avec Meiyume

Du concept aux produits de série, l'approche collaborative de Meiyume permet aux marques de concrétiser leurs visions. Visitez leur kiosque à Cosmopack Asia pour découvrir des renseignements axés sur l'IA, des solutions durables et des innovations audacieuses qui rehausseront les marques de beauté à l'échelle mondiale.

À propos de Meiyume

Anciennement connue sous le nom de LF Beauty, Meiyume a changé de marque en 2018 pour refléter son évolution en réponse au paysage de beauté en constante évolution. Meiyume est un leader mondial dans la prestation de solutions de beauté de bout en bout, offrant des innovations en matière d'emballage, de formulation, de clés en main, d'OEM, de MDO et de numérique qui permettent aux marques de beauté de prospérer dans une industrie en constante évolution. Guidée par son slogan, « Sustainable beautiful, smartly yours », Meiyume se concentre sur la collaboration, l'innovation et le développement durable, en s'associant à des marques de toutes tailles pour offrir des solutions sur mesure qui donnent vie à leurs visions.

Visitez Meiyume à l'AWE, kiosque E-12a, hall 6.

https://meiyume.com/

2/F HK Spinners Industrial Building, Phases I & II, 800 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2535699/Meiyume_debuts_at_Cosmopack_Asia_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2246462/without_tm_meiyume_logo_Logo.jpg

