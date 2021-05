Meilleure accessibilité des services de santé et des services sociaux - La ministre Chantal Rouleau annonce le développement d'un nouveau point de service dans le secteur nord-est de Montréal-Nord

MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, annonce aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) approuve le plan clinique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS) en vue de l'implantation d'un nouveau point de service dans le secteur nord-est de l'arrondissement de Montréal-Nord.

Le nouveau point de service inclura une clinique de type groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U), et offrira à la population des services sociaux généraux, des services de soutien à domicile (SAD), des services en dépendance et en itinérance et du soutien à la cessation tabagique. Il est également envisagé d'implanter un plateau de travail lié au développement socioprofessionnel pour les usagers de 21 ans et plus ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.

Sur le plan financier, ce point de service bénéficiera d'un budget récurrent annuel de 3 015 200 $ pour assurer son fonctionnement.

Citation :

« Cette initiative s'inscrit dans notre vision d'offrir aux familles du Québec un réseau de santé et de services sociaux plus accessible, moderne et décentralisé. L'ouverture de ce nouveau point de service est une excellente nouvelle pour les citoyens du secteur de Montréal-Nord, qui pourront désormais y recevoir des soins près de leur domicile, dans leur communauté. Je tiens à remercier les équipes du CIUSSS pour la réalisation de ce projet. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je me réjouis de la mise en place de ce nouveau point de service, dans un secteur où les besoins sont croissants et diversifiés. Nul doute qu'il saura combler une bonne partie des besoins des résidents de cette partie de Montréal, et notamment des personnes plus vulnérables qui y habitent, contribuant par le fait même à assurer une meilleure prévention et à diminuer la pression sur l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux de la métropole, dont les centres hospitaliers. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le GMF-U, de niveau 1, disposera d'une équipe de 12 médecins de famille et de deux infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne (IPSPL). Il aura la capacité d'accueillir, à terme, six médecins résidents et deux candidates IPSPL.

Rappelons que les services de SAD offerts par le CLSC ne se limitent pas aux soins et services offerts à la personne à la maison, mais comprennent un amalgame de soins et de services favorisant le maintien à domicile.

Des espaces seront prévus pour accueillir une clinique dentaire communautaire et une clinique d'optométrie dans une phase ultérieure du projet. Ces cliniques bénéficieront d'une collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour assurer une concordance avec les programmes et projets existants. Cette clinique dentaire s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation des services dentaires en cours au MSSS.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, Cell. : 418 456-2756