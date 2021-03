Megaport Virtual Edge (MVE) permet aux entreprises de moderniser leur réseau en hébergeant des fonctions réseau à la demande de façon native sur le réseau mondial de logiciel de Megaport

BRISBANE, Australie, 31 mars 2021 /CNW/ - Megaport Limited (ASX: MP1) (« Megaport »), un fournisseur international de réseau en tant que service (NaaS), a annoncé aujourd'hui le lancement de Megaport Virtual Edge (MVE), un service de virtualisation des fonctions réseau (NFV) neutre à la demande qui permet la connectivité de la succursale au nuage sur le réseau mondial Megaport Software Defined Network (SDN). Grâce à MVE, les entreprises peuvent héberger des fonctions de réseau telles que des routeurs virtuels, des contrôleurs SD-WAN et les futures technologies de réseautage directement sur la plateforme mondiale de Megaport pour étendre leurs fonctions de réseau plus près de la périphérie, en temps réel et sans avoir à déployer de matériel.

Transformer le réseautage en périphérie

MVE est un service complet de réseau informatique distribué à l'échelle mondiale. L'aspect informatique du service permet aux clients d'héberger des virtualisations de fonctions réseau là où ils en ont besoin, à la demande, et de les gérer de manière ponctuelle. Du côté du réseau, la passerelle de transit intégrée de MVE offre un point d'accès très évolutif pour relier les réseaux, par Internet public, au SDN privé de Megaport. Les appareils virtualisés qui sont hébergés sur MVE peuvent utiliser la passerelle de transit pour créer des connexions entre le réseau SDN de Megaport et leurs propres réseaux, y compris les succursales, les centres de données et les nuages privés.

Au moment du lancement, MVE est offert dans 15 centres urbains en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe, et la distribution s'étendra à 6 autres emplacements à la fin d'avril. Les clients disposent ainsi d'une plus grande souplesse pour déployer des appareils virtuels près des foyers de concentration d'utilisateurs afin de localiser le trafic et d'optimiser la terminaison des données en fonction des performances.

Connectivité SD-WAN suralimentée

De nombreuses entreprises ont adopté le SD-WAN et les connexions Internet comme moyen de simplifier leur connectivité informatique. Cependant, la dépendance aux connexions Internet de bout en bout à des services et ressources clés peut avoir une incidence sur le rendement, la disponibilité et la sécurité. Grâce à MVE, les clients peuvent héberger des contrôleurs SD-WAN virtuels localisés sur la plateforme mondiale de Megaport et réduire la distance parcourue par les données sur les trajets Internet depuis les succursales jusqu'aux services essentiels dans les nuages publics ou privés et même d'autres succursales.

Une fois connectés, les clients peuvent accéder à l'écosystème principal de Megaport, qui compte plus de 700 centres de données actifs dans le monde entier et plus de 360 fournisseurs de services, dont plus de 220 bretelles d'accès au nuage à partir de nuages de premier plan comme Alibaba Cloud, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud, et Salesforce.

Faits saillants de SD-WAN sur MVE :

Réduction des coûts de sortie de nuage des bretelles d'accès au nuage par rapport aux tarifs d'Internet.

Meilleur rendement avec moins d'effet de vague et de latence.

Service neutre qui prend en charge les technologies SD-WAN des fournisseurs de premier plan.

Très distribué pour les connexions localisées.

Fourniture de réseau pointer-cliquer pour soutenir l'interconnexion entre les succursales, les centres de données, les fournisseurs de services infonuagiques et les services de TI.

Approvisionnement en temps réel de l'infrastructure de réseau virtuel et des interconnexions.

Aucun matériel à expédier, installer ou gérer.

Fourniture et gestion unifiées de réseau de bout en bout pour transformer les réseaux existants.

Des connexions sécurisées à plusieurs nuages vers plus de 360 fournisseurs de services, plus de 700 centres de données et plus de 220 points d'interconnexion en nuagique.

Interconnexion infonuagique SD-WAN de Cisco

Megaport et Cisco se sont associés pour intégrer Cisco SD-WAN Cloud Interconnect avec MVE pour les entreprises qui veulent que leurs contrôleurs SD-WAN soient en mesure de fournir des interconnexions infonuagiques à la demande à l'aide du SDN de Megaport. La construction d'un pont entre SD-WAN et Megaport permet d'utiliser des matrices d'interconnexion en nuage définies par logiciel avec des performances de réseau fiables, une connectivité optimisée par les coûts et un temps d'approvisionnement réduit. Grâce à la version 20.5 de vManage, les TI d'entreprise peuvent contrôler entièrement les interconnexions SD-WAN (toile superposée) et en nuage (matrice sous-jacente) à partir du même contrôleur SD-WAN de Cisco.

Les entreprises figurant au palmarès Fortune 500 ayant une présence mondiale qui utilisent SD-WAN de Cisco pour utiliser des applications multicouches peuvent tirer parti de l'interconnexion infonuagique SD-WAN de Cisco avec MVE pour permettre l'approvisionnement sur demande d'interconnexion en nuage de portée mondiale. Cette capacité de connectivité d'interconnexion sous-jacente, en plus de la superposition SD-WAN, offre un contrôle et une visibilité sans précédent aux TI d'entreprise.

« La collaboration de Cisco avec Megaport permet aux clients d'étendre la matrice SD-WAN de Cisco du site à de multiples nuages sur une plateforme d'interconnexion directe, de haute performance et neutre, offrant une performance et une sécurité améliorées », a déclaré JL Valente, vice-président du service de gestion des produits pour les solutions de routage de Cisco Enterprise, SD-WAN et le réseautage infonuagique. « L'intégration de la nouvelle interconnexion infonuagique SD-WAN de Cisco avec Megaport Virtual Edge combine la capacité de réseautage sécurisé du SD-WAN de Cisco et les interconnexions infonuagiques programmables à la demande offertes par Megaport. Ceci permet d'automatiser l'approvisionnement de la connectivité à haut rendement de site au nuage et de site à site. »

« À mesure que les entreprises et les fournisseurs de services adoptent rapidement la technologie SD-WAN pour améliorer la connectivité de pointe du réseau, la capacité pour les clients de Megaport de créer facilement et en quelques minutes des appareils virtuels SD-WAN partout dans le monde sur notre plateforme est un grand catalyseur pour les organisations mondiales », a déclaré Vincent English, chef de la direction de Megaport. « Grâce à l'intégration complète de ces appareils virtuels dans le réseau logiciel mondial de Megaport, les clients peuvent optimiser leur connectivité SD-WAN grâce à un flux de travail unique afin d'améliorer les performances globales du réseau et des applications à une fraction du coût des méthodes existantes. »

Soutien futur

En tant que service neutre, d'autres plateformes de SD-WAN de pointe sont actuellement intégrées à MVE.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Megaport Virtual Edge, veuillez consulter le site megaport.com/mve.

À propos de Megaport

Megaport est un fournisseur de solutions de réseau en tant que service (NaaS) de premier plan. Le Software Defined Network (SDN) de l'entreprise aide les entreprises à connecter rapidement leur réseau aux services au moyen d'un portail convivial ou de notre API ouverte. Megaport offre des capacités de réseautage souples qui réduisent les coûts d'exploitation et accélèrent la mise sur le marché comparativement aux solutions de réseautage traditionnelles. Megaport s'associe aux meilleurs fournisseurs de services infonuagiques au monde, dont AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi qu'aux plus grands exploitants de centres de données, intégrateurs de systèmes et fournisseurs d'infogérance au monde. Megaport est une entreprise certifiée ISO/IEC 27001 et comprise dans l'indice S&P/ASX 200.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/996752/Megaport_Logo.jpg

SOURCE Megaport

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : +1-917-612-6031, [email protected]