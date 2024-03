TORONTO, le 18 mars 2024 /CNW/ - Harvinder Singh Bhoi pensait qu'il pourrait s'en tirer en incitant des investisseurs à acheter des actions d'une société dans laquelle il n'avait aucun droit. Son plan s'est retourné contre lui et il est maintenant accusé de fraude.

M. Bhoi a convaincu plusieurs de ses nouveaux amis d'investir dans des actions d'une entreprise. Il aurait dit à ces amis que l'investissement leur rapporterait beaucoup d'argent, en leur montrant de faux documents pour les amener à croire à son stratagème. Mais c'était une tromperie sur tous les points. M. Bhoi ne possédait aucune action de la société ou n'avait pas le droit de les vendre. Le rendement des placements de ses amis s'est révélé être une perte totale de tous leurs fonds. M. Bhoi, quant à lui, a empoché 40 000 $ CA appartenant à ses amis dupés.

Les plans de M. Bhoi ont été déjoués lorsque la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a transmis ses soupçons aux Équipes intégrées - police des marchés financiers (EIPMF) de la GRC, qui ont ensuite fait enquête. À la suite de l'enquête, les accusations suivantes ont été portées contre M. Bhoi :

Harvinder Singh Bhoi, 55 ans, de Toronto

Fraude de plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1)a) du Code criminel.

La première comparution de M. Bhoi aura lieu devant la Cour de justice de l'Ontario, 10, rue Armoury, à Toronto, le 25 mars 2024, à 11 h.

L'EIPMF de la région du Grand Toronto tient à remercier la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) de leur aide dans le cadre de cette enquête.

« Nous sommes très heureux de l'enquête menée par l'EIPMF. En travaillant avec nos partenaires, nous avons contrecarré une tentative de fraude de milliers de dollars. »

Satish Tarachandra, inspecteur, agent responsable de l'EIPMF de la région du Grand Toronto

Quelques faits

Méfiez-vous des promesses d'enrichissement facile. Les fraudeurs vont essayer de se faire passer pour des amis, mais en réalité, ce sont des criminels impitoyables qui font des manœuvres frauduleuses pour prendre vos économies durement gagnées et disparaître. Les affirmations de rendements énormes et les tactiques qui vous mettent sous pression sont souvent des signes d'avertissement. Faites vos propres recherches avant de remettre vos économies à quelqu'un.

En savoir plus sur les fraudes en matière de placements

L'Équipe intégrée - police des marchés financiers de la GRC à Toronto est une unité spéciale qui a comme mandat de protéger l'intégrité des marchés financiers du Canada en détectant les fraudes liées aux marchés financiers, en enquêtant sur celles-ci et en les prévenant. Les EIPMF de la GRC sont situées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, financées par le gouvernement du Canada et dirigées par la GRC.

Twitter : @RCMPONT

Facebook : RCMP.Ontario

Instagram : rcmpontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Royal Canadian Mounted Police "O" Division

Renseignements: Division O de la GRC (Ontario), Communications et relations avec les médias, Courriel : [email protected]