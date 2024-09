Médunik Canada et le Population Council forment un partenariat de recherche pour un nouveau traitement potentiel de la sclérose en plaques

S'il est démontré que l'acétate de ségestérone est sûr et efficace au cours des étapes restantes de la recherche, il pourrait s'agir de l'une des premières thérapies de remyélinisation approuvées pour le traitement de la sclérose en plaques

Le projet est soutenu en partie par le programme de développement commercial de la National Multiple Sclerosis Society, Fast Forward, LLC, aux États-Unis

BLAINVILLE, QC et NEW YORK, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Le 10 septembre 2024 - Médunik Canada, une société pharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies rares et invalidantes, et membre du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD), et le Population Council, un organisme reconnu de recherche à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la santé et du bien-être des générations actuelles et futures, ont annoncé aujourd'hui le début d'un partenariat de recherche axé sur l'étude d'un nouveau traitement potentiel de la sclérose en plaques (SP).

Cette collaboration pluriannuelle commencera par des recherches précliniques visant à étudier l'utilisation possible de l'acétate de ségestérone, un puissant progestatif mis au point par le Population Council au début des années 2000 aux États-Unis, qui a ensuite montré sa valeur potentielle en tant qu'option thérapeutique pour la sclérose en plaques.

La sclérose en plaques est une maladie chronique, inflammatoire et dégénérative du système nerveux central, dans laquelle le système immunitaire attaque et détruit la myéline, substance qui protège et isole les fibres nerveuses. La remyélinisation, processus naturel de remplacement de la myéline endommagée, est altérée au fil du temps avec la SP, ce qui fait de l'amélioration de la remyélinisation un objectif thérapeutique important1. Il a été démontré que l'acétate de ségestérone induit la remyélinisation dans des modèles animaux2,3, ce qui soutient son développement clinique en tant qu'option thérapeutique pour la sclérose en plaques, en combinaison avec les médicaments modificateurs de l'évolution de la SP.

« Forts de nos connaissances approfondies des maladies invalidantes et de la santé des femmes, nous sommes ravis de collaborer avec le Population Council à ce programme de développement clinique pour étudier le potentiel de l'acétate de ségestérone comme option de traitement de la sclérose en plaques », a déclaré Rafik Marouf, Directeur, Affaires médicales, Médunik Canada. « Il s'agit du premier programme de R&D de produits originaux pour Médunik Canada, ce qui représente une étape très importante pour nous. Nous avons hâte de mener les essais précliniques nécessaires et, s'ils sont concluants, de procéder à un essai clinique de validation conceptuelle chez l'humain. »

« Je suis ravie d'apprendre l'excellente nouvelle que représente cet accord de collaboration », a déclaré la Dre Regine Sitruk-Ware, scientifique émérite du Population Council. « La capacité potentielle de l'acétate de ségestérone à protéger et à régénérer les neurones par la neurogenèse, la remyélinisation et l'anti-inflammation est une indication de son utilité clinique éventuelle. Le moment est venu de confirmer les résultats précliniques dans un premier essai clinique chez des patients atteints de sclérose en plaques. »

La recherche sera supervisée par le Population Council, de concert avec Médunik Canada qui fournira des conseils et des commentaires scientifiques par l'intermédiaire d'un comité consultatif scientifique conjoint. La première étude sera menée et supervisée par des experts de haut niveau dans le domaine des maladies neurologiques et, plus particulièrement, dans la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques.

« Ce projet est une étape naturelle pour GPD, qui a participé à de nombreuses études sur la santé des femmes par l'entremise de Duchesnay et qui continue maintenant à répondre aux besoins des femmes en matière de santé par l'entremise de Médunik Canada », a déclaré Éric Gervais, Président de GPD. « Dans leur quête de solutions aux défis complexes que posent les maladies invalidantes, Médunik Canada et le Population Council sont bien positionnés pour diriger ce projet. Sa portée sera assurément mondiale, puisqu'il changera la vie de millions de personnes touchées par la SP, dont les trois quarts sont des femmes. »

Ce projet, financé par Médunik Canada, bénéficie également d'une subvention de la National MS Society des États-Unis dans le cadre de son programme Fast Forward, qui soutient le développement de nouveaux traitements prometteurs contre la sclérose en plaques.

« Le Population Council est enthousiaste à l'idée de s'engager dans cette collaboration de recherche innovante avec Médunik Canada pour étudier un nouveau traitement potentiel de la sclérose en plaques, une maladie grave et imprévisible qui touche 2,8 millions de personnes aux États-Unis, au Canada et ailleurs dans le monde », a déclaré James Sailer, Directeur général, Center for Biomedical Research, le Population Council. » Nous sommes reconnaissants du financement reçu de Médunik Canada et de la National MS Society. Ces fonds nous permettront de mener à bien ces travaux prometteurs. »

Le partenariat de recherche commence immédiatement et les premiers résultats des essais précliniques sont attendus pour la fin de l'année 2025 ou le début de l'année 2026. Ils seront suivis d'essais cliniques visant à tester la capacité de ce produit à induire une régénération de la myéline, en association avec des médicaments modificateurs de l'évolution de la SP. Si l'innocuité et l'efficacité de ce produit sont prouvées au cours des étapes restantes de la recherche, l'acétate de ségestérone pourrait devenir l'une des premières thérapies de remyélinisation approuvées pour le traitement de la sclérose en plaques.

À PROPOS DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire chronique, imprévisible et invalidante du système nerveux central. Sa cause demeure inconnue, mais des éléments suggèrent que le mode de vie, l'environnement, les facteurs génétiques et biologiques y contribuent. La maladie s'attaque à la myéline, la gaine protectrice des nerfs qui est nécessaire à la transmission de l'influx nerveux par les fibres nerveuses. L'expression clinique de la maladie est due à la perturbation de l'influx nerveux causée par la détérioration de la myéline. Les symptômes varient d'une personne à l'autre et peuvent inclure une fatigue invalidante, des problèmes de mobilité, des changements cognitifs et des troubles de la vision. On estime qu'un million de personnes vivent avec la sclérose en plaques aux États-Unis. Un diagnostic et un traitement précoces sont essentiels pour minimiser les incapacités. Il n'existe aucun traitement curatif de la SP à ce jour. Toutefois, les traitements symptomatiques et les thérapies de modification de la maladie diminuent l'inflammation et réduisent la fréquence et la gravité des crises.

Le Canada a l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés au monde. On estime que 90 000 personnes vivent avec cette maladie au pays, dont les trois quarts sont des femmes. La plupart des personnes reçoivent un diagnostic de SP entre 20 et 49 ans et seront affectées par les effets imprévisibles de la maladie pour le reste de leur vie. Pour en savoir plus sur la maladie au Canada, consultez le site mscanada.ca.

À PROPOS DE LA NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY

La National Multiple Sclerosis Society, fondée en 1946 aux États-Unis, est au premier rang d'un mouvement en plein essor dédié à la création d'un monde sans sclérose en plaques. La Société finance des travaux de recherche de pointe pour trouver un remède, fait évoluer la situation par des actions de sensibilisation et fournit des programmes et des services pour aider les personnes touchées par la SP à vivre pleinement leur vie. Communiquez avec nous pour en savoir plus et vous impliquer : nationalmssociety.org, Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram, YouTube, ou composez le 1-800-344-4867.

À PROPOS DU POPULATION COUNCIL

Le Population Council est un organisme de recherche de premier plan qui se consacre à créer un monde équitable et durable permettant d'améliorer la santé et le bien-être des générations actuelles et futures. Nous générons des idées, fournissons des preuves et concevons des solutions pour améliorer la vie des populations mal desservies dans le monde entier. Pour en apprendre davantage sur nous, nos centres d'innovation et nos bureaux internationaux, visitez le site : popcouncil.org.

À PROPOS DE MÉDUNIK CANADA

La vision de Médunik Canada est d'améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiens atteints de maladies rares et invalidantes. Fondée en décembre 2009 et membre du Groupe pharmaceutique Duchesnay, l'entreprise a pour mission de donner accès à des médicaments orphelins à travers des partenariats stratégiques mondiaux et à des projets de recherche et développement nationaux et internationaux. Pour en savoir plus, visitez le site : medunikcanada.com/fr.

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger.

GPD est l'une des huit entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet pour l'hypercroissance mondiale du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer notre croissance pour en faire un pilier de l'économie canadienne.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, le Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie et pour des maladies rares, en plus d'offrir des médicaments génériques à moindre coût. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

Pour de plus amples informations, visitez le duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr.

