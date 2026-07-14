Médunik Canada devient le distributeur exclusif d'INCRELEX® au Canada, renforçant ainsi le soutien apporté aux enfants atteints d'un trouble de croissance rare

BLAINVILLE, QC, July 14, 2026 /CNW/ - Médunik Canada, une société pharmaceutique détenue et gérée par des Canadien.ne.s, qui se consacre à l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies rares et invalidantes, membre du Groupe pharmaceutique Duchesnay, a le plaisir d'annoncer qu'elle est devenue le distributeur exclusif au Canada d'INCRELEXMD (mécasermine), un facteur de croissance insulinomimétique de type 1 (rhIGF-1) humain dérivé de l'ADN recombinant. Cette étape clé vise à soutenir la continuité de l'approvisionnement de ce traitement important pour les patients canadiens atteints de cette maladie rare.

Médunik Canada est maintenant le distributeur exclusif d'Increlex au Canada

La mécasermine (rhIGF-1) est indiqué pour le traitement du retard de croissance chez les enfants et les adolescents âgés de 2 à 18 ans présentant un déficit primaire sévère confirmé en facteur de croissance insulinomimétique de type 1 (IGF-1). Un déficit primaire sévère en IGF-1 est une maladie endocrinienne ultra-rare caractérisée par l'incapacité de l'organisme à produire des taux suffisants de facteur de croissance insulinomimétique de type 1 (IGF-1), une hormone essentielle à la croissance normale chez l'enfant. Sans traitement adapté, les enfants atteints d'un déficit primaire sévère en IGF-1 peuvent présenter un retard de croissance grave, pouvant entraîner une petite taille et les difficultés physiques et émotionnelles qui y sont associées.

« Devenir le distributeur exclusif d'INCRELEXMD au Canada s'inscrit naturellement dans la mission de Médunik Canada, qui vise à améliorer la vie des patients atteints de maladies rares », a déclaré Carla Létourneau, Directrice, Stratégie marketing, Médunik Canada. « Les enfants atteints d'un déficit primaire sévère en IGF-1 sont confrontés à des défis particuliers en matière de diagnostic et de traitement. Nous sommes fiers de nous associer à ESTEVE afin de soutenir un accès continu à ce traitement important et d'accompagner les familles tout au long de leur parcours thérapeutique. »

ESTEVE, société pharmaceutique internationale spécialisée dans la mise au point de traitements hautement spécialisés, s'est associée à Médunik Canada pour assurer la distribution nationale de la mécasermine (rhIGF-1), reconnaissant ainsi l'expertise établie de cette dernière dans le domaine des maladies rares et des programmes de soutien axés sur les patients.

Dans le cadre de cette transition, Médunik Canada maintiendra le programme actuel d'accompagnement des patients, soutenant ainsi la continuité des services pour les patients et les soignants.

« Un diagnostic précoce et précis du déficit primaire sévère en IGF-1 est essentiel pour obtenir les meilleurs résultats possibles », a déclaré la Dre Cheri Deal, Ph.D., M.D., endocrinologue pédiatrique et professeure émérite à l'Université de Montréal. « Le fait de disposer d'un traitement comme INCRELEXMD, associée à une éducation et à un accompagnement complets des patients, fait une réelle différence pour les enfants dont les options thérapeutiques sont limitées. Ce partenariat représente une avancée importante pour les patients et les professionnels de santé. »

Grâce à cette collaboration, Médunik Canada et ESTEVE réaffirment leur engagement commun à soutenir les patients atteints de maladies rares ainsi que les professionnels de santé qui les prennent en charge partout au Canada.

À PROPOS DE MÉDUNIK CANADA

La vision de Médunik Canada est d'améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiens atteints de maladies rares et invalidantes. Fondée en décembre 2009 et membre du Groupe pharmaceutique Duchesnay, l'entreprise a pour mission de donner accès à des médicaments orphelins à travers des partenariats stratégiques mondiaux et à des projets de recherche et développement nationaux et internationaux.

Pour en savoir plus, visitez le site : https://medunikcanada.com/fr

Suivez-nous sur LinkedIn.

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le Groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares et invalidantes ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. Depuis son usine de fabrication ultramoderne à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

GPD est l'une des 8 entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet pour l'hypercroissance mondiale du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer notre croissance pour devenir une entreprise pilier de l'économie canadienne.

GPD est lauréat du Prix Innovation, Sciences de la vie, 2024, décerné par l'ADRIQ, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec, qui reconnaît la saine culture d'entreprise et l'engagement de GPD en matière d'innovation pharmaceutique, tandis que le Président de GPD, Éric Gervais, est lauréat du Prix Bernard-Landry 2024 de l'ADRIQ, qui reconnaît son leadership ayant un impact significatif sur l'écosystème de la recherche et de l'innovation au Québec.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

Pour en savoir plus sur Groupe pharmaceutique Duchesnay, visitez le https://duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr

Suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Médunik Canada

Contact pour les médias : Mariia Savchuk, Conseillère principale en communication, [email protected], +1 (263) 388-3141