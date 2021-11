« Plus d'un million de coloscopies de dépistage sont effectuées au Canada chaque année. L'intégration de technologies de pointe telles que l'IA aux pratiques de gastro-entérologie suscite beaucoup d'enthousiasme, a déclaré le Dr Clarence Wong, chef du service de gastro-entérologie d'Alberta Health Services, dans la région d'Edmonton. Il pourrait s'agir d'un facteur déterminant dans la prévention du cancer colorectal. »

Le module GI Genius est doté d'une technologie d'IA avancée pour mettre en évidence la présence d'éventuelles lésions précancéreuses avec un marqueur visuel en temps réel. Les images de coloscopie sont traitées à l'aide d'algorithmes avancés capables d'identifier et de marquer les anomalies des polypes et notamment celles qui pourraient ne pas être détectées par l'œil humain.

Agissant comme deuxième observateur vigilant, le module GI Genius contribue à augmenter le taux de détection des adénomes (TDA). Des études indiquent que chaque augmentation de 1 % du TDA réduit le risque de cancer colorectal de 3 %.2,3 La flexibilité de cette plate-forme permet de l'intégrer de manière transparente à différents flux de travail cliniques, facilitant la prise de décision clinique et améliorant la qualité des soins en réduisant la variabilité.

« La détection de polypes adénomateux coliques pendant la coloscopie est une mesure de qualité importante, a déclaré le Dr Wong. L'ajout de l'IA pour accroître les taux de détection des adénomes peut améliorer la qualité des coloscopies et potentiellement celle du diagnostic et des résultats pour les patients atteints de cancer du côlon. »

L'utilisation du module GI Genius dans des études a indiqué une augmentation absolue de 14 % du TDA par rapport à la coloscopie seule pour les lésions plates (42 % d'augmentation) et les polyploïdes (36 % d'augmentation), démontrant une précision accrue permettant de réduire l'augmentation des cancers d'intervalle survenant entre les coloscopies.4

« Medtronic est déterminée à améliorer les résultats des patients atteints d'un cancer du côlon, a déclaré Neil Fraser, président de Medtronic Canada. Le module GI Genius est actuellement la seule plate-forme d'IA indépendante des coloscopes conçue pour améliorer la détection des polypes. Cette technologie permettra tout simplement de sauver des vies en améliorant les taux de détection du cancer du côlon. »

Medtronic est le distributeur mondial exclusif du module GI Genius, qui a été développé et fabriqué par Cosmo Pharmaceuticals.

En apprendre plus ici : Medtronic.ca/gigenius

