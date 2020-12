Medtronic obtient l'homologation de Santé Canada pour Micra(MC) AV, le plus petit stimulateur cardiaque au monde, qui peut maintenant être utilisé dans le traitement du bloc auriculoventriculaire

Par le passé, on procédait à l'implantation de stimulateurs cardiaques à double chambre classiques chez les patients présentant un bloc AV. Ces stimulateurs étaient implantés dans la partie supérieure de la poitrine, sous la clavicule, et étaient reliés au cœur à l'aide de minces fils appelés « sondes ». De taille et de forme identiques à celles du système de stimulation transcathéter (SST) sans sonde Micra original, le système Micra AV possède plusieurs fonctions supplémentaires. Celles-ci comptent notamment des algorithmes de détection auriculaire internes qui détectent les mouvements cardiaques, ce qui permet au dispositif d'ajuster la stimulation dans le ventricule pour la coordonner avec l'oreillette. Cette fonction offre ainsi un traitement par stimulation « synchrone AV » aux patients présentant un bloc AV.

« L'homologation du système MicraMC AV permettra à un plus grand nombre de patients de bénéficier d'une nouvelle méthode d'implantation pour les stimulateurs cardiaques, affirme la Dre Blandine Mondésert, cardiologue-électrophysiologiste à l'Institut de cardiologie de Montréal et professeure agrégée à l'Université de Montréal. Les avantages de la stimulation sans sonde comprennent une meilleure qualité de stimulation, un taux moindre de complications liées aux sondes et à la pochette du stimulateur cardiaque, une intervention d'implantation ayant un résultat plus esthétique et une synchronisation auriculoventriculaire chez les patients ayant un rythme cardiaque sinusal. Selon les données sur l'utilisation en situation réelle du système Micra, une réduction de 63 % des complications majeures a été observée avec ce dispositif comparativement aux stimulateurs cardiaques transveineux classiques[i]. Ce système changera la donne surtout chez les patients plus âgés, mais également chez les patients plus jeunes. »

L'étude MARVEL 2 (Micra Atrial Tracking Using A Ventricular accELerometer), publiée dans le Journals of the American College of Cardiology: Clinical Electrophysiology, a évalué l'innocuité et l'efficacité des algorithmes de détection auriculaire basés sur un accéléromètre. Le personnel de l'étude a évalué la capacité du capteur interne du dispositif Micra à effectuer le monitorage des contractions auriculaires et à les détecter, ainsi qu'à permettre une stimulation coordonnée de l'oreillette et du ventricule afin d'offrir un synchronisme AV. Selon les résultats de l'étude, présentés lors des séances scientifiques de l'American Heart Association de 2019, le principal objectif lié à l'efficacité a été atteint. En effet, un pourcentage significativement plus élevé de patients atteints d'un bloc cardiaque complet ayant un rythme sinusal normal a obtenu un synchronisme AV > 70 % au cours d'une stimulation synchrone AV médiée par algorithmes (38 des 40 patients; 95 %) par rapport à une stimulation VVI (0 patient; P < 0,001 pour la proportion de patients présentant un synchronisme > 70 %). Le principal objectif de l'étude en matière d'innocuité a également été atteint : aucune pause et aucun épisode de tachycardie induite par la stimulation n'ont été signalés au cours d'une stimulation synchrone AV médiée par algorithmes.

« Il y a 63 ans, Medtronic a révolutionné les soins de santé avec les premiers stimulateurs cardiaques alimentés par piles. Nous sommes fiers de continuer à faire figure de pionniers dans le domaine de la stimulation cardiaque en offrant la première gamme de systèmes de stimulation sans sonde miniaturisés, a déclaré Mitch Leschuk, directeur principal de la gamme de produits cardiovasculaires chez Medtronic Canada. Le système Micra AV réinvente notre propre innovation et étend les avantages des stimulateurs cardiaques sans sonde à un plus grand nombre de patients. »

À propos du système de stimulation cardiaque transcathéter (SST) Micra

Homologué par Santé Canada en 2016, le SST Micra est une option de stimulateur cardiaque sans sonde pour les patients qui n'ont besoin de stimulation que dans le ventricule droit. D'un format comparable à une grosse gélule de vitamine, la taille du système Micra est inférieure à un dixième de celle des stimulateurs cardiaques classiques. Toutefois, ce dispositif offre une technologie de stimulation avancée aux patients au moyen d'une approche minimalement invasive. Durant l'intervention d'implantation, le système est fixé au cœur grâce à de petits ancrages et transmet des impulsions électriques qui stimulent le cœur par l'intermédiaire d'une électrode située à l'extrémité du dispositif.

Contrairement aux stimulateurs cardiaques classiques, le système Micra n'utilise aucune sonde ou « pochette » chirurgicale sous la peau. Par conséquent, tout signe visible du dispositif et les causes potentielles de complications liées aux sondes et aux pochettes sont éliminés.

À propos de Medtronic Canada ULC

Fière de servir l'industrie des soins de santé canadiens depuis plus de 50 ans, Medtronic Canada ULC (www.medtronic.ca) est une filiale de Medtronic plc, l'une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine des technologies, des solutions et des services médicaux. Elle contribue à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie de millions de personnes dans le monde. Au service des médecins, des hôpitaux et des patients à l'échelle du pays, Medtronic Canada ULC a son siège social à Brampton, en Ontario, et possède des bureaux régionaux à Montréal et Vancouver ainsi qu'un Centre de ressources Medtronic à Surrey en Colombie-Britannique. L'objectif de l'entreprise est de collaborer avec des intervenants partout dans le monde pour amener les soins de santé plus loin, ensemble.

Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes, tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats anticipés.

