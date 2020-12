Ce nouveau système de Medtronic présente les avantages de la technologie en boucle fermée hybride, d'un niveau élevé de connectivité et de la commodité, facilitant l'accès et le partage sécurisé des données en temps réel de la surveillance du glucose en continu (SGC) et de la pompe.

Le système :

permet aux aidants et aux partenaires de soins de voir les données de l'utilisateur à distance sur leur téléphone intelligent.

envoie des avis proactifs intégrés à l'application à la fois à l'utilisateur et à son réseau lorsque le taux de glucose (sucre) de l'utilisateur est hors de la plage.

permet aux données d'être partagées automatiquement et de façon sécuritaire avec les cliniciens et les éducateurs afin de faciliter les visites de télésanté et les formations sur les produits et les rendre plus efficaces.

permet des mises à niveau technologiques futures de Medtronic au moyen de mises à jour logicielles qui peuvent améliorer davantage la sécurité et les fonctions du dispositif.

donne aux utilisateurs un choix dans la gestion de leur diabète grâce à la possibilité d'être utilisé comme pompe autonome, ainsi que comme système de SGC avec deux options : l'arrêt avant une hypo anticipée ou des ajustements d'insuline automatiques toutes les 5 minutes*.

« Nous sommes ravis d'offrir ce nouveau système de pompe, car nous croyons que ces améliorations peuvent aider à améliorer la sécurité et la qualité de vie des personnes atteintes de diabète, et maintenant celles de plus jeunes enfants », déclare Laura Cameron, directrice principale de la division Diabète chez Medtronic Canada.

Le nombre croissant de données cliniques sur la technologie en boucle fermée hybride fait état à la fois de la sécurité de la technologie et de l'amélioration des résultats pour les adultes, les adolescents et les enfants plus jeunes. Une étude clinique a comparé l'A1C et le temps dans la plage de 151 enfants âgés de deux à six ans par rapport à ceux de 124 adolescents et adultes sur une période de deux semaines en mode manuel et de trois mois en Mode Auto SmartGuardMC (algorithme en boucle fermée hybride)1. L'étude a démontré des résultats positifs chez les enfants comparables à ceux observés chez les adolescents plus âgés et les adultes, sans épisode d'hypoglycémie sévère (taux de glycémie bas) ou d'acidocétose diabétique (sang acide) ni événement indésirable grave lié au dispositif en Mode Auto SmartGuardMC.

Le Mode Auto SmartGuardMC alimente la technologie en boucle fermée hybride dans la pompe à insuline, permettant au système d'ajuster continuellement la quantité d'insuline administrée toutes les cinq minutes, 24 heures par jour, en fonction des besoins de l'utilisateur. L'administration automatisée d'insuline basale contrôle les niveaux de glucose élevés et faibles pour maximiser le temps pendant lequel la glycémie se situe dans la plage cible optimale. Le système MiniMed 770G est fourni avec le capteur GuardianMC Sensor (3)2, l'application mobile MiniMedMC (compatible avec les téléphones intelligents).

« Les Canadiens ayant adopté les visites médicales virtuelles et les options de télésanté, la connectivité et la commodité n'ont jamais été aussi importantes, affirme Laura Cameron. Ce système offre non seulement un accès à la seule technologie de pompe à insuline auto-ajustable actuellement offerte au Canada, mais aussi une connectivité accrue avec les partenaires de soins de santé et les aidants, pour un accès plus facile à l'information et une plus grande tranquillité d'esprit. Chez Medtronic, nous avons comme objectif d'aider à réduire le fardeau pour les personnes vivant avec le diabète, et la technologie du MiniMedMC 770G nous aidera à y parvenir. »

Medtronic Canada s'attend à ce que le nouveau système MiniMed 770G soit offert vers la fin de l'hiver 2021. Toutefois, les nouveaux clients qui achètent des pompes actuelles aujourd'hui peuvent bénéficier d'une mise à niveau gratuite vers le système MiniMed 770G dans le cadre du programme de mise à niveau vers la prochaine technologie de Medtronic Canada jusqu'à la fin du mois de janvier 2021**.

Pour en savoir plus, visitez medtronicdiabetes.ca-fr

*Quelques interactions de l'utilisateur requises.

**Des conditions s'appliquent.

À propos du groupe Diabète de Medtronic (www.medtronicdiabete.ca)

Medtronic collabore avec la communauté mondiale pour changer la façon dont les gens gèrent leur diabète. L'entreprise cherche à transformer les soins du diabète en augmentant l'accès aux soins, en intégrant les soins et en améliorant les résultats, de sorte que les personnes atteintes de diabète puissent jouir d'une plus grande liberté et d'une meilleure santé.

À propos de Medtronic Canada ULC

Fière de servir l'industrie des soins de santé au Canada depuis plus de 50 ans, Medtronic Canada ULC (www.medtronic.ca) est une filiale de Medtronic plc, l'une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine des technologies, des solutions et des services médicaux. Elle contribue à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie de millions de personnes dans le monde. Au service des médecins, des hôpitaux et des patients à l'échelle du pays, Medtronic Canada ULC a son siège social à Brampton, en Ontario, et compte des bureaux régionaux à Montréal et à Vancouver ainsi qu'un Centre de ressources Medtronic à Surrey en Colombie-Britannique. L'objectif de l'entreprise est de collaborer avec des intervenants partout dans le monde pour amener les soins de santé plus loin, ensemble.

Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes, tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats anticipés.

1 P. Salehi, AJ Roberts, GJ Kim. (2019). « Efficacy and Safety of Real-Life Usage of MiniMed 670G Automode in Children with Type 1 Diabetes Less than 7 Years Old », Diabetes Technology & Therapeutics, vol. 21, no 8, p. 448-451. DOI : 10.1089/dia.2019.0123 2 Le capteur Guardian Sensor (3) ne doit pas servir à apporter directement des ajustements d'insuline; il indique plutôt qu'un prélèvement au bout du doigt peut s'avérer nécessaire. Tous les ajustements doivent être fondés sur les mesures obtenues à partir d'un lecteur de glycémie et non sur les valeurs fournies par le capteur Guardian Sensor (3).

SOURCE Medtronic Canada ULC

Renseignements: Personnes-ressources : Melicent Lavers-Sailly, Relations publiques, +1 905-460-3653

Liens connexes

http://www.medtronic.com/ca-en/about/canada.html