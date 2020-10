Cette technologie de prochaine génération fait du neurostimulateur PerceptMD le premier et l'unique système de SCP capable de capter des signaux cérébraux spécifiques au patient, ce qui permet un traitement personnalisé basé sur les données

BRAMPTON, ON, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Medtronic Canada ULC, une filiale de Medtronic PLC (NYSE:MDT), la plus grande entreprise au monde dans le domaine des technologies, des solutions et des services médicaux, a annoncé avoir obtenu à ce jour l'homologation de Santé Canada pour le système de stimulation cérébrale profonde (SCP) PerceptMD PC, doté de la technologie BrainsSenseMD. La technologie BrainSense fait du système Percept le premier et l'unique système de neurostimulation pour SCP homologué ayant la capacité de saisir et d'enregistrer en continu les signaux cérébraux des patients, tout en offrant un traitement à ceux qui sont atteints de troubles neurologiques liés à la maladie de Parkinson, au tremblement essentiel, à la dystonie ou à l'épilepsie. Désormais, les médecins peuvent surveiller les signaux cérébraux d'un patient et établir une corrélation avec ses dispositions ou expériences répertoriées, comme les symptômes ou effets secondaires présentés ou les médicaments pris. Il est donc possible d'offrir une plus grande personnalisation dans le traitement de neurostimulation basé sur des données.