« Nos employés reconnaissent que nous avons un rôle spécial à jouer pour aider les systèmes de santé à soutenir les patients touchés par la COVID-19 ainsi que ceux qui attendent une intervention chirurgicale urgente ou non urgente, dit Neil Fraser, président de Medtronic Canada. Nos employés se consacrent à fournir les produits, la formation et le soutien requis pour améliorer l'accès aux ventilateurs, aux stimulateurs cardiaques, aux pompes à insuline et à des milliers d'autres dispositifs que nous offrons afin de contribuer à la réalisation de notre mission, qui consiste à soulager la douleur, rétablir la santé et prolonger la vie. »

Pour assurer la sécurité de nos employés durant la pandémie de COVID-19, Medtronic a permis à la plupart de ses employés de faire du télétravail en leur fournissant la technologie et les fournitures nécessaires. Même les employés sur le terrain, qui donnent habituellement de la formation en milieu hospitalier, ont trouvé des façons créatives de soutenir leurs clients à distance.

Le plan détaillé de retour au bureau de l'entreprise est centré sur l'importance d'assurer la sécurité de nos employés tout en accomplissant notre mission et en respectant nos engagements envers les patients. Le plan de retour au bureau graduel tient également compte des difficultés que pourraient avoir les employés en matière de garde d'enfants et de protection des personnes immunocompromises au sein de leur famille.

« Avec tout le stress que cause la pandémie, je suis content d'avoir la flexibilité de faire du télétravail et j'ai des attentes claires sur la façon dont l'entreprise mettra en application ses directives de retour au bureau, dit Meas Danok, spécialiste, Santé, sécurité et environnement. Et j'aime bien les appels bimensuels de M. Fraser, qui nous gardent connectés à l'entreprise et nous permettent de poser des questions à un expert de santé publique. »

En plus de soutenir ses employés durant la pandémie, Medtronic Canada offre également des outils aux hôpitaux et aux cliniques pour mieux s'adapter à la modification de la demande du système de santé.

Par exemple, pour les patients qui ont choisi de l'utiliser, le personnel soignant peut tirer profit du logiciel Medtronic CarelinkMC pour assurer le monitorage à distance des patients utilisant une pompe à insuline, un moniteur de glucose en continu ou un dispositif cardiaque de Medtronic, ce qui permet de protéger les patients et le personnel soignant et, dans plusieurs cas, de réduire les temps d'attente.

Medtronic soutient également les efforts des cliniciens pour tirer parti des techniques de chirurgie minimalement invasives, comme l'implantation de valvule aortique transcathéter (TAVI) et les interventions en santé pelvienne, afin de raccourcir la durée de rétablissement et permettre aux patients de quitter l'hôpital plus rapidement en comparaison des interventions en chirurgie ouverte.

Medtronic offre également des solutions pour aider les hôpitaux à composer avec la nouvelle normalité engendrée par la pandémie en fournissant des programmes de rétablissement, d'optimisation de la capacité et de soins virtuels utilisant des données analytiques et des outils de simulation personnalisés.

« Avant la pandémie de COVID-19, notre équipe aidait déjà des hôpitaux canadiens à réduire les temps d'attente, dit Morteza Zohrabi, directeur principal de programmes des Solutions de santé intégrés. Ce travail a acquis une nouvelle urgence compte tenu des centaines de milliers d'interventions chirurgicales annulées ou retardées au cours des premiers mois de la pandémie au Canada. Je suis honoré de faire partie d'une entreprise aussi engagée à participer aux efforts de rétablissement alors que nous nous adaptons à une nouvelle normalité. »

À propos de Medtronic Canada ULC

Fière de servir l'industrie des soins de santé canadiens depuis plus de 50 ans, Medtronic Canada ULC (www.medtronic.ca) est une filiale de Medtronic plc, l'une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine des technologies, des solutions et des services médicaux. Elle contribue à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie de millions de personnes dans le monde. Au service des médecins, des hôpitaux et des patients à l'échelle du pays, Medtronic Canada ULC a son siège social à Brampton, en Ontario, et possède des bureaux régionaux à Montréal et Vancouver ainsi qu'un Centre de ressources Medtronic à Surrey en Colombie-Britannique. L'objectif de l'entreprise est de collaborer avec des intervenants partout dans le monde pour amener les soins de santé plus loin, ensemble.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work fait autorité au niveau mondial en matière de cultures d'entreprise fondées sur une confiance accrue et un haut niveau de performance. Grâce à ses outils d'évaluation exclusifs, à ses services-conseils et à ses programmes de certification, GPTW reconnaît les meilleurs lieux de travail dans le monde dans une série de listes nationales, dont celle publiée dans The Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (USA). Great Place to Work offre les données de référence, le cadre de travail et l'expertise nécessaire pour bâtir, entretenir et reconnaître la culture de l'excellence en milieu de travail. Visitez GPTW au www.greatplacetowork.ca ou, sur Twitter, @GPTW_Canada.

Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes, tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats anticipés.

SOURCE Medtronic Canada ULC

Renseignements: Melicent Lavers, Relations publiques, 1 905 460-3653

Liens connexes

http://www.medtronic.com/ca-en/about/canada.html