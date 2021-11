« Contribuer au bien-être des humains est la pierre angulaire de l'identité de Medtronic, » affirme Neil Fraser, président de Medtronic Canada. « Notre Mission nous incite à améliorer non seulement la vie des personnes que nous servons, mais également la vie de nos employés. »

Medtronic a toujours privilégié les initiatives d'apprentissage et de développement pour son personnel, ainsi que la diversité et l'inclusion, par l'entremise de ses programmes d'amélioration active, de ses cercles de réseautage et de ses groupes de ressources gérés par les employés.

Malgré le chaos provoqué par la pandémie, l'entreprise a continué d'offrir à ses employés des occasions pour progresser dans leur carrière à tous les niveaux et pour vivre la Mission d'entreprise qui vise à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie.

« Nous sommes fiers de l'engagement de nos employés envers l'innovation en soins de santé, » ajoute M. Fraser. « Le désir d'avoir un impact positif sur la vie des gens est ce qui motive généralement les personnes à se joindre à Medtronic et nous nous efforçons de retenir ces employés chez Medtronic. »

Melissa Louis, chef du marketing au sein du secteur Diabète, est d'accord. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en 2006, elle a lancé sa carrière chez Medtronic et a tiré le maximum des ressources de développement professionnel qui lui ont été offertes par l'entreprise dès son premier jour. Ayant gravi les échelons au fil des ans, elle dirige aujourd'hui sa propre équipe - sa trajectoire ascendante n'a pas été ralentie par la pandémie de COVID-19.

« Medtronic est restée fidèle à ses valeurs fondamentales depuis mes débuts et tout au long de la pandémie, » affirme Mme Louis. « La volonté de l'entreprise d'améliorer la santé et la qualité de vie des personnes n'a pas changé, et Medtronic soutient ses employés à toutes les étapes. »

