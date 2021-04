"Le coût est élevé, mais la valeur pour l'environnement est encore plus grande" Tweet this

Le respect des responsabilités civiques en tant que société et l'écoute envers les employés sont des valeurs bien ancrées dans la culture de l'entreprise qui servent de principes sur lesquels repose la mission de Medtronic. « Notre équipe de haute direction appuie les pratiques écoresponsables, explique Neil Fraser, président de Medtronic Canada, non seulement parce qu'il s'agit de la bonne chose à faire, mais aussi parce que c'est ce que nos employés veulent. »

Sous la supervision de Surinder Sehdev, chef principal de la santé, sécurité et durabilité de l'environnement au Canada, Medtronic a mis de l'avant diverses initiatives environnementales comme entreprise et comme regroupement d'employés.

En tant que membre fondateur de la Coalition canadienne pour un système de santé écologique, Medtronic appuie l'intégration de pratiques écoresponsables dans le domaine des soins de santé. Par exemple, Medtronic est entièrement responsable de ses dispositifs médicaux jusqu'à leur explantation, après laquelle l'entreprise assure l'élimination ou le recyclage appropriés de pièces telles que les piles ou les métaux précieux. Environ 10 000 dispositifs médicaux Medtronic sont recyclés chaque année au Canada.

Medtronic s'associe également à des organismes communautaires, comme le programme Ontario Electronic Stewardship, afin d'encourager le recyclage des produits électroniques dans les bureaux de l'entreprise et au sein des collectivités environnantes.

En 2009, le nouveau siège social de Medtronic à Brampton a obtenu pour son ouverture la certification énergétique et environnementale LEED argent, devenant ainsi le premier bureau de Medtronic à être certifié à l'échelle mondiale. Le bâtiment est également doté d'un toit réfléchissant pour réduire les besoins en refroidissement, d'un éclairage DEL à haute efficacité énergétique, de matériaux d'intérieur non toxiques et d'un mur vivant en mousse à l'entrée.

Parmi les autres initiatives de l'entreprise, on compte le stationnement préférentiel pour les employés qui conduisent des voitures électriques et hybrides, la plantation d'arbres dans le cadre du programme « La qualité commence par moi » ainsi qu'une considération accrue pour les répondants aux appels d'offres qui présentent des programmes de durabilité environnementale dans le cadre du processus d'approvisionnement.

« Nous faisons notre possible pour défendre l'environnement, a déclaré Sehdev. Le coût est élevé, mais la valeur pour l'environnement est encore plus grande. Le rendement de notre investissement en matière de durabilité contribue à soutenir notre mission. »

En 2021, Medtronic a également été nommée l'un des meilleurs employeurs au Canada selon Forbes, et elle s'est classée parmi les 50 meilleurs employeurs au Canada et parmi les meilleurs lieux de travail pour les femmes. En 2020, Medtronic a été reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada et l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto selon Mediacorp. L'entreprise s'est également classée parmi les meilleurs lieux de travail en soins de santé au Canada et a été reconnue comme l'un des meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental au Canada et comme l'un des meilleurs lieux de travail en Ontario par l'Institut canadien Great Place to Work.

Medtronic est le plus important employeur dans le domaine des dispositifs médicaux au Canada, comptant plus de 1 100 employés. En 2020, les innovations et les technologies de Medtronic ont aidé 75 millions de personnes dans le monde, soit deux personnes chaque seconde.

Fière de servir l'industrie des soins de santé canadiens depuis plus de 50 ans, Medtronic Canada ULC (www.medtronic.ca) est une filiale de Medtronic plc, l'une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine des technologies, des solutions et des services médicaux. Elle contribue à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie de millions de personnes dans le monde. Au service des médecins, des hôpitaux et des patients à l'échelle du pays, Medtronic Canada ULC a son siège social à Brampton, en Ontario, et possède des bureaux régionaux à Montréal et Vancouver ainsi qu'un Centre de ressources Medtronic à Surrey en Colombie-Britannique. L'objectif de l'entreprise est de collaborer avec des intervenants partout dans le monde pour amener les soins de santé plus loin, ensemble.

Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes, tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats anticipés.

