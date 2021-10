Ce système intègre de façon transparente les capacités de navigation chirurgicale existantes du système StealthStation MC S8 à la plateforme d'interventions chirurgicales assistées par robot Mazor Core Technology. Le guidage par images en temps réel, la visualisation et la navigation sont informés par des systèmes d'information et de planification 3D interactifs pour offrir une prévisibilité du flux de travail et une souplesse pour les interventions.

« L'intégration des technologies de navigation et de robotique dans une seule plateforme est une avancée passionnante dans le domaine de la chirurgie du rachis, déclare le Dr Scott Paquette, chirurgien orthopédique de la colonne vertébrale et président de la Canadian Spine Society. « Mazor représente un avenir incroyable de possibilités en robotique du rachis, ce qui, selon moi, contribuera grandement à réduire les risques pour les patients. »

La plateforme Mazor tridimensionnelle permet aux chirurgiens de visualiser rapidement l'anatomie et les structures de la colonne vertébrale les unes par rapport aux autres. Cela permet aux chirurgiens de planifier et de simuler à l'avance les cages et les vis vertébrales, dans le but d'augmenter l'efficacité et la précision chirurgicale.

Les meilleurs systèmes de forage électrique haute vitesse Midas RexMC MR8 sont entièrement intégrés à tout le système Mazor, permettant une précision de trajectoire améliorée en commençant par la création de trous pilotes et en offrant des accessoires et des outils de dissection conçus pour forer avec précision à des vitesses allant jusqu'à 75 000 tr/min. Les chirurgiens peuvent désormais utiliser les fonctions intersomatiques de navigation sur le système Mazor pour visualiser la préparation du disque et le placement intersomatique pendant une intervention chirurgicale robotisée.

« Mazor incarne une synergie entre la robotique et la navigation, offrant un degré de précision rigoureux intégré tout au long de l'intervention chirurgicale, dans l'espoir d'obtenir des résultats plus fiables »1, mentionne Peter Tomashewski, directeur principal, Neurologie et chirurgie du rachis de l'unité Technologie crânienne et médullaire, qui fait partie des neurosciences de Medtronic Canada. « L'ajout de Mazor à notre portefeuille fournit un autre outil de transformation qui élève nos solutions axées sur la valeur en matière de soins du rachis. »

Pour en savoir plus, consultez le site medtronic.ca/Mazor

À propos de Medtronic Canada ULC

Pensée audacieuse. Des actions plus audacieuses. Nous sommes Medtronic. Fière de servir l'industrie des soins de santé canadiens depuis plus de 50 ans, Medtronic Canada ULC a son siège social à Brampton, en Ontario, avec des bureaux régionaux à Montréal et à Vancouver, et est une filiale de Medtronic plc. Nous sommes la principale entreprise mondiale des technologies de soins de santé qui s'attaque avec audace aux problèmes de santé les plus difficiles auxquels l'humanité est confrontée, en recherchant et en trouvant des solutions. Notre mission - soulager la douleur, rétablir la santé et prolonger la vie - réunit une équipe mondiale de plus de 90 000 personnes passionnées. Nos technologies et traitements traitent 70 problèmes de santé et comprennent des dispositifs cardiaques, des robots chirurgicaux, des pompes à insuline, des instruments chirurgicaux, des systèmes de monitorage des patients et plus encore. Forts de nos connaissances diverses, de notre curiosité insatiable et de notre désir d'aider tous ceux qui en ont besoin, nous proposons des technologies novatrices qui transforment la vie de deux personnes chaque seconde, chaque heure, chaque jour. Attendez-vous à plus de nous alors que nous autonomisons des soins axés sur la perspicacité, des expériences qui donnent la priorité aux personnes et de meilleurs résultats pour tous. Dans tout ce que nous faisons, nous concevons l'extraordinaire. Pour de plus amples renseignements sur Medtronic Canada, consultez le site www.Medtronic.ca et suivez @MedtronicCA (sur Twitter) et LinkedIn.

Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes, tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats anticipés.

1 Données en dossier.

SOURCE Medtronic Canada ULC

Renseignements: Personnes-ressources : Carmela Reyes, Relations publiques, +1-905-460-3609; Ryan Weispfenning, Relations avec les investisseurs: +1-763-505-4626

Liens connexes

http://www.medtronic.com/ca-en/about/canada.html