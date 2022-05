Les experts du Programme d'efficacité périopératoire de Medline travaillent directement avec les hôpitaux et les cliniques chirurgicales pour connaître leurs défis spécifiques et leurs priorités périopératoires. Le programme soutient la rationalisation des processus dans les environnements chirurgicaux et trouve des efficacités au moyen d'une vue d'ensemble de l'approvisionnement et de l'utilisation des produits, et des initiatives logistiques.

« La pandémie nous a poussés à devenir une société qui réexamine et réinvente activement la façon dont nous faisons les choses dans le secteur des soins de santé, a déclaré Roger Bourbonnais, vice-président du marché hospitalier chez Medline Canada, Corporation. Nous devons faire preuve d'ingéniosité et regarder au-delà des politiques et des processus habituels pour élaborer des solutions efficaces. »

Grâce au Programme d'efficacité périopératoire de Medline, les salles d'opération bénéficient des avantages suivants :

un contrôle exhaustif et rigoureux de la qualité pour livrer les bonnes fournitures au moment voulu;

l'innovation MEDPACK TM et des services d'approvisionnement rapides qui permettent aux salles d'opération de réagir en conséquence lorsque les besoins chirurgicaux évoluent;

et des services d'approvisionnement rapides qui permettent aux salles d'opération de réagir en conséquence lorsque les besoins chirurgicaux évoluent; une gestion simplifiée de l'approvisionnement et un accès à des produits personnalisés grâce au système de livraison complet (CDS - Complete Delivery System);

des évaluations de la performance des ensembles chirurgicaux par l'entremise d'un examen exhaustif de la salle d'opération réalisé par Medline, en vue d'atteindre une efficacité maximale et de réaliser les plus grandes économies possible;

un catelogue de plus de 35 000 composants et de fournitures chirurgicales exclusives conçus pour la sécurité, l'efficacité et le confort;

une conversion facile en 4 étapes qui est efficace et efficiente.

L'une des composantes du programme de Medline, c'est le système de livraison complet (CDS). Le CDS fournit aux hôpitaux des ensembles stérilisés, organisés et en séquence contenant tous les articles nécessaires pour diverses interventions chirurgicales. Cela simplifie la gestion de l'approvisionnement et le temps de prélèvement, créant de nouvelles façons d'accroître l'efficacité, de réduire le gaspillage et de réaliser des économies tout en offrant plus de temps pour se concentrer sur les soins aux patients.

« En évaluant les problèmes au sein de l'environnement périopératoire, nous pouvons contribuer à améliorer les processus et le flux de travail. Le CDS constitue un exemple d'une efficacité permettant à la salle d'opération d'économiser du temps afin d'améliorer la prestation des soins. Le Programme d'efficacité périopératoire peut aider à trouver du temps pour rattraper les retards chirurgicaux au Canada », affirme M. Bourbonnais.

Découvrez comment l'expertise de Medline en matière de chaîne d'approvisionnement accroît la performance de la salle d'opération : le Programme d'efficacité périopératoire de Medline.

