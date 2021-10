Medline Canada ouvre un nouveau centre de distribution à Terrebonne pour assurer la livraison de produits médicaux essentiels au Québec

Medline dispose du plus grand inventaire et de la plus grande capacité de stockage au Québec, ce qui lui permet d'assurer la disponibilité de produits médicaux à un large éventail d'hôpitaux, de cliniques, de résidences pour personnes âgées, de pharmacies et de commerces.

« L'investissement de Medline dans ce nouveau centre de distribution au Québec est une preuve tangible de notre engagement à répondre efficacement aux besoins du Québec en matière de produits médicaux, tout en créant des emplois et en favorisant la croissance au Québec », a déclaré Ernie Philip, président de Medline Canada. « Nous sommes heureux de nous joindre à la communauté d'affaires dynamique de Terrebonne et de soutenir ses initiatives environnementales, tout en favorisant sa croissance économique. »

« Nous souhaitons la bienvenue à Medline Canada à Terrebonne et nous les remercions d'avoir choisi cet excellent emplacement pour leur important centre de distribution de produits médicaux », a déclaré Marc-André Plante, maire de Terrebonne. « Nous nous réjouissons de voir Medline Canada croître et prospérer ici à Terrebonne, en poursuivant son travail crucial de distribution de produits essentiels dans le milieu des soins de santé au Québec. »

La croissance de Medline au Québec s'appuie sur l'héritage des entreprises de produits médicaux Médi-Sélect et Dufort et Lavigne, qui ont été acquises par Medline en 2020 et 2018, respectivement. Le nouveau centre de distribution remplace une ancienne installation de Dufort et Lavigne, beaucoup plus petite, située à Montréal-Est. Il permet ainsi à Medline d'élargir son catalogue de produits déjà important, et d'assurer la livraison des commandes essentielles aux fournisseurs de soins du Québec dans toutes les régions, à temps et en totalité.

Le nouveau centre de distribution de Medline Canada à Terrebonne est certifié par Santé Canada et dispose d'une technologie logistique de pointe. Les zones de stockage à température contrôlée permettent de manipuler tout type de fournitures médicales et la technologie de pointe a permis de réduire la consommation de papier de 92 %.

