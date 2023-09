Medison Pharma annonce l'inscription de QINLOCK[MC] (riprétinib) sur la liste des médicaments remboursables dans des provinces canadiennes : l'Ontario et le Québec, pour le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales (TSGI) avancées

Cette décision marque une étape importante dans le partenariat multirégional entre Deciphera et Medison

ZUG, Suisse et TORONTO, le 29 sept. 2023 /CNW/ -- Aujourd'hui, Medison Pharma (« Medison »), une société pharmaceutique mondiale visant à donner accès à des thérapies hautement innovantes aux patients sur les marchés internationaux, a le plaisir d'annoncer l'inscription de QINLOCKMC sur la liste des médicaments remboursables dans des provinces canadiennes : l'Ontario et le Québec. Ces provinces rejoignent l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et le programme des Services de santé non assurés (SSNA), élargissant ainsi la couverture du formulaire public pour les patients adultes atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales (TSGI) avancées qui ont déjà été traités avec l'imatinib, le sunitinib et le régorafénib.

QINLOCK a été développé par Deciphera Pharmaceuticals (NASDAQ : DCPH), une société biopharmaceutique qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments importants pour améliorer la vie des personnes atteintes de cancer.

Avec la récente expansion de l'inscription de QINLOCK, Medison, ayant conclu un partenariat multirégional avec Deciphera en novembre 2020, reste déterminée à accélérer l'accès en quatrième ligne pour les patients atteints de TSGI dans un nombre croissant de provinces à travers le Canada.

« Notre engagement profond envers les patients et les communautés que nous servons motive nos efforts continus pour élargir l'accès à QINLOCK. Maintenant que cinq provinces clés et le programme des SSNA sont couverts, nous sommes déterminés à faire en sorte que chaque patient atteint d'une tumeur stromale gastro-intestinale avancée dans les autres provinces du Canada ait accès à ce traitement », a déclaré Pamela Minden, directrice nationale de Medison Pharma au Canada.

« Notre profession cherche à mieux comprendre la complexité des tumeurs stromales gastro-intestinales, une maladie très rare », a déclaré le Dr Jonathan Noujaim, oncologue médical à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et cofondateur du Consortium québécois de recherche contre le sarcome. « Nous sommes très heureux que la Régie de l'assurance maladie du Québec reconnaisse la valeur que QINLOCK peut offrir en quatrième ligne aux patients atteints d'une TSGI. »

La TSGI est un cancer qui survient dans le tractus gastro-intestinal, le plus souvent dans l'estomac ou l'intestin grêle. Les cancers de tissus mous tels que les TSGI sont très rares, représentant environ un pour cent de l'ensemble des cancers[i].

À propos de QINLOCK (riprétinib)[ii]

QINLOCK est un inhibiteur de commutation de la tyrosine kinase qui a été conçu pour inhiber un large spectre de mutations dans les kinases KIT et PDGFRA en utilisant un double mécanisme d'action qui régule la poche de commutation de la kinase et la boucle d'activation. QINLOCK inhibe les mutations primaires et secondaires de KIT dans les exons 9, 11, 13, 14, 17 et 18 impliquées dans les TSGI, ainsi que la mutation primaire D816V de l'exon 17. QINLOCK inhibe également les mutations primaires de PDGFRA dans les exons 12, 14 et 18, y compris la mutation D842V de l'exon 18, impliquée dans un sous-groupe de TSGI.

QINLOCK est approuvé par Santé Canada et indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales (TSGI) à un stade avancé qui ont déjà reçu un traitement par l'imatinib, le sunitinib et le régorafénib.

QINLOCK a été développé par Deciphera Pharmaceuticals (NASAQ : DCPH). Suite à son approbation par Santé Canada en juin 2020, Deciphera a conclu un accord de distribution exclusif avec Medison en novembre 2020 pour commercialiser le produit au Canada et en Israël pour le traitement de quatrième ligne des TSGI.

Consultez la monographie intégrale de QINLOCK pour obtenir de plus amples renseignements sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, la posologie et l'administration. La monographie du produit est disponible à l'adresse https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00066067.PDF ou en appelant au 1-800-696-1341.

À propos de Deciphera Pharmaceuticals

Deciphera est une société biopharmaceutique qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de nouveaux médicaments importants pour améliorer la vie des personnes atteintes d'un cancer. Deciphera s'appuie sur sa plateforme propriétaire d'inhibiteurs de commutation des kinases et sur son expertise approfondie de la biologie des kinases pour développer un large éventail de médicaments novateurs. Outre l'avancement de plusieurs produits candidats de notre plateforme dans des études cliniques, QINLOCK[MC] est l'inhibiteur de commutation de Deciphera pour le traitement des TSGI en quatrième ligne. QINLOCK est approuvé en Australie, au Canada, en Chine, dans l'Union européenne, à Hong Kong, en Israël, à Macao, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Suisse, à Taïwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour plus d'information, visitez le site www.deciphera.com.

À propos de Medison Pharma

Medison est une société pharmaceutique mondiale dont l'objectif est de permettre aux patients des marchés internationaux d'accéder à des thérapies hautement innovantes. Medison a été la première société à créer une plateforme de commercialisation internationale pour des thérapies hautement innovantes, contribuant à sauver et à améliorer des vies en rendant les meilleurs traitements novateurs accessibles aux patients sur les marchés internationaux. Medison a des antécédents de partenariats multi-territoriaux avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan qui cherchent à étendre leur portée mondiale. Medison est également un investisseur actif dans les technologies de rupture dans le domaine de la santé et offre à ses partenaires une exposition à l'innovation dans les domaines de la biotechnologie et de la santé numérique. Pour en savoir plus, visitez le site www.medisonpharma.com.

Pour plus d'information, veuillez contacter :

Medison Pharma

Inbal Chen, Communications d'entreprise

T : +972 54 440 0784

C : [email protected]

Information pour les médias canadiens :

Dara Willis, Gage Communications

T : 416-836-9272

C : [email protected]

[i] Groupe Sauvetage GIST Sarcome (LRG Canada). https://liferaftgroup.ca/about-gist/. Consulté le 27 septembre 2023.

[ii] Monographie de produit QINLOCK. https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00066067.PDF

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1527224/MEDISON_Logo.jpg

SOURCE Medison Pharma