Un nouvel écran MTS101 à alimentation USB en instance de brevet répond à la demande croissante d'emplacements flexibles pour les salles d'opération.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvanie, 3 août 2022 /CNW/ - MediCapture Inc., un important fabricant de systèmes d'imagerie médicale et de logiciels de connectivité pour les hôpitaux, annonce la disponibilité de son nouvel appareil MVR TouchPro™, qui combine un système d'enregistrement vidéo médical de haute qualité et un nouvel écran tactile multipoints de qualité médicale de 10 pouces, le MTS101.

MVR TouchPro de MediCapture

L'un des systèmes les plus évolutifs et les plus performants du marché, MVR TouchPro permet de se connecter directement (réseau et WiFi) au système d'archivage et de transmission des images (PACS), avec la possibilité de contrôler les interventions chirurgicales à partir de n'importe quel endroit dans la salle d'opération, le tout grâce à l'écran tactile MTS101 intégré.

L'écran tactile MTS101 à alimentation USB, en instance de brevet, est doté d'une configuration « prêt-à-l'emploi » et peut rapidement être fixé à un support VESA, ce qui permet de le positionner facilement à n'importe quel endroit dans la salle d'opération. À partir de la grande interface utilisateur de 10 pouces, les équipes peuvent saisir les données sur le patient, agrandir l'image, modifier des vidéos et produire des rapports.

En plus de l'écran MTS101, le MVR TouchPro est doté d'une multitude de fonctions avancées uniques, y compris un flux de travail complet avec option de mise à niveau DICOM Made EasyMC permettant de récupérer facilement et rapidement les données sur les patients et de transférer les examens vers le PACS, ainsi qu'une option de mise à niveau 4K Ultra HD pour enregistrer les opérations délicates de manière extrêmement détaillée. Il est possible d'accéder instantanément aux deux mises à niveau, une fois celles-ci disponibles, à l'aide d'un code d'activation.

« Le MVR TouchPro avec écran MTS101 est un ensemble complet pour les hôpitaux qui ont besoin de systèmes d'enregistrement vidéo médicaux de pointe faciles à installer et à utiliser », déclare Bernd Jotzat, gestionnaire de produits. « Les équipes chirurgicales peuvent positionner l'écran n'importe où dans la salle d'opération et gérer les flux de travail d'un simple toucher du doigt, comme elles le feraient avec un téléphone intelligent. »

Le moniteur tactile MTS101 fourni avec MVR TouchPro peut également être acheté seul en vue d'une utilisation avec n'importe quel autre système d'imagerie médicale MediCapture MVR. Il est également disponible pour les fabricants d'équipement d'endoscopie d'origine et d'autres équipements vidéo chirurgicaux.

« Nos clients du milieu hospitalier et fabricants d'équipement d'endoscopie d'origine attendaient impatiemment la mise en marché d'un écran tactile prêt-à-l'emploi », explique Mike Bishop, président et chef de la direction. « Compte tenu de la nécessité croissante, pour le marché de la chirurgie, de contenu vidéo facilement gérable et partageable, MediCapture travaille également sur plusieurs périphériques et produits de stockage qui amélioreront son portefeuille de systèmes MVR. »

Le nouvel appareil MVR TouchProMC et le nouvel écran MTS101 sont en stock et peuvent être livrés immédiatement. Pour en savoir plus sur la disponibilité de MVR TouchPro et de l'écran tactile MTS101, communiquez avec MediCapture en écrivant à l'adresse [email protected] ou en composant le 888-922-7887 (États-Unis) ou le 1 503-445-6935 (extérieur des États-Unis).

À propos de MediCapture

MediCapture Inc. est l'un des principaux fabricants de systèmes d'imagerie médicale et d'ensembles de connectivité logicielle compatibles avec les formats DICOM. Les systèmes d'imagerie de l'entreprise prennent en charge un flux de travail guidé depuis la capture vidéo jusqu'à l'archivage dans le PACS. Conçus pour être compatibles avec n'importe quelle caméra vidéo médicale, les systèmes d'imagerie MediCapture sont commercialisés par les plus grands fabricants mondiaux d'endoscopes, de microscopes chirurgicaux et de systèmes de chirurgie robotisée. Pour en savoir plus sur MediCapture et ses produits, visitez medicapture.com.

