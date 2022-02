Un vaccin fabriqué sur plantes et mis au point au Canada

QUÉBEC et LONDRES, le 24 févr. 2022 /CNW/ - Medicago, une entreprise biopharmaceutique dont le siège social est situé à Québec, et GlaxoSmithKline (GSK) ont annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé le vaccin COVIFENZ®, contre la COVID-19 (particules pseudo-virales [PPV] extraites de plantes, recombinantes, avec adjuvant). Ce vaccin est indiqué pour l'immunisation active afin de prévenir la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) causée par le syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SRAS-CoV-2) chez les personnes âgées de 18 à 64 ans.

« L'approbation de notre vaccin contre la COVID-19 est une étape importante pour le Canada dans la lutte contre la pandémie. Nous apprécions l'examen en temps opportun de Santé Canada », a déclaré Takashi Nagao, président et chef de la direction de Medicago. « Nous sommes également reconnaissants du soutien du gouvernement du Canada dans la mise au point de ce nouveau vaccin, et nous fabriquons des doses pour commencer à remplir sa commande. »

Roger Connor, président de GSK Vaccins, a ajouté : « Cette première approbation est une étape importante de notre approche consistant à jumeler l'adjuvant pandémique bien établi de GSK à des antigènes prometteurs pour créer des vaccins contre la COVID-19 à base de protéines, stables dans un réfrigérateur, pouvant aider à protéger les personnes contre la COVID-19. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Medicago pour rendre le vaccin disponible au Canada et pour présenter de nouvelles soumissions réglementaires le plus rapidement possible. »

Le gouvernement du Canada a un contrat avec Medicago (détenteur d'une autorisation de mise sur le marché) pour fournir son vaccin contre la COVID-19. Medicago est déterminé à remplir l'engagement le plus tôt possible.

« Puisqu'une des priorités de notre gouvernement est de renverser le déclin qu'a connu le secteur canadien de la bioproduction pendant 40 ans, nous sommes heureux de voir que le vaccin de Medicago a reçu son approbation. Il s'agit d'une étape importante pour le secteur canadien de la biotechnologie et pour l'innovation de chez nous. Nous allons continuer de soutenir les entreprises qui souhaitent produire des vaccins au Canada et qui veulent rejoindre le secteur national en pleine expansion de la bioproduction », a déclaré l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

Santé Canada a fondé sa décision sur les données scientifiques communiquées par Medicago dans le cadre du processus d'examen continu qui a commencé en avril 2021 en vertu de l'arrêté d'urgence et qui s'est terminé par le dépôt d'une présentation de drogue nouvelle.

« C'est un grand jour pour Medicago alors que COVIFENZ® devient son premier vaccin approuvé. Je souhaite remercier les investigateurs cliniques impliqués dans nos essais, ainsi que nos plus de 500 scientifiques expert.e.s et employé.e.s passionné.e.s et curieux.ses. Cette journée vient renforcer notre engagement à utiliser notre technologie pour apporter des réponses rapides aux nouveaux défis mondiaux en matière de santé et à faire progresser les traitements contre des maladies mortelles à travers le monde », a précisé Yosuke Kimura, chef des affaires scientifiques chez Medicago.

À propos de COVIFENZ®

COVIFENZ® à base de particules pseudo-virales de Coronavirus (PPVCo) est composé de la glycoprotéine S recombinante exprimée sous forme de particules pseudo-virales (PPV). Il est combiné avec l'adjuvant à usage pandémique de GSK. Le régime de vaccination prévoit deux doses administrées par voie intramusculaire à 21 jours d'intervalle (3,75 microgrammes d'antigène PPVCo en association avec l'adjuvant pandémique de GSK fourni dans la même injection). Le vaccin est conservé entre 2 °C et 8 °C. L'antigène COVIFENZ® sera fabriqué au Canada et en Caroline du Nord (É.-U.).

COVIFENZ® n'est actuellement pas approuvé ou autorisé pour la prévention de la COVID-19 ou toute autre indication ailleurs qu'au Canada.

Usage autorisé au Canada

Le vaccin COVIFENZ® contre la COVID-19 de Medicago (particules pseudo-virales [PPV] extraites de plantes, recombinantes, avec adjuvant), approuvé par Santé Canada, est indiqué pour l'immunisation active contre la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19) causée par le syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SRAS CoV 2) chez les personnes âgées de 18 à 64 ans.

À propos de Medicago

Medicago a pour mission d'améliorer la santé publique à l'échelle mondiale grâce à la puissance des plantes. Fondée en 1999, Medicago est une société pionnière de la production de produits thérapeutiques sur plantes. Fière d'avoir ses racines au Québec, Medicago dispose d'une capacité de fabrication qui s'étend du Canada aux États-Unis. Forte d'une équipe composée de plus de 500 expert.e.s scientifiques et employé.e.s passionné.e.s, Medicago est déterminée à mettre à profit sa technologie pour répondre rapidement aux nouveaux défis de santé mondiaux. Medicago est résolue à faire avancer la mise au point de traitements destinés à lutter contre des maladies qui mettent en danger la vie de gens partout dans le monde. Medicago est une société affiliée de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Pour de plus amples renseignements, consultez le site : www.medicago.com

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

Le groupe Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), la société mère de Medicago, est l'une des grandes sociétés pharmaceutiques japonaises, dont le siège social est situé à Osaka, au Japon. Il positionne les vaccins comme l'un de ses principaux domaines de R et D dans le cadre de son Plan de gestion à moyen terme 2021-2025 et travaille également à établir de nouvelles modalités en matière de vaccins. Le groupe MTPC contribuera davantage à la prévention des maladies infectieuses, qui est l'un des principaux problèmes sociaux mondiaux, en proposant une nouvelle option de vaccin à PPV extraites de plantes comme nouveau type de vaccin. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.mt-pharma.co.jp/e/.

À propos de GSK et son engagement à lutter contre la COVID-19

GSK est une société mondiale de soins de santé axée sur la science qui s'est donné pour mission d'aider les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Pour de plus amples renseignements, visitez le site ca.gsk.com/fr-ca/à-propos-de-gsk.

GSK collabore avec des entreprises et des groupes de chercheurs partout dans le monde travaillant à la mise au point de vaccins expérimentaux prometteurs contre la COVID-19 au moyen de sa technologie d'adjuvant à usage pandémique. L'utilisation d'un adjuvant revêt une importance particulière en situation de pandémie, car elle pourrait réduire la quantité de protéines vaccinales requises dans chaque dose, permettant ainsi de produire plus de doses du vaccin et de protéger plus de gens.

SOURCE Medicago

Renseignements: Relations médias Medicago (en français) : Marc-André Tremblay (Amérique du Nord), + 1 581 994 5180 (Québec), [email protected]; Demandes de renseignements pour GSK : Demandes de renseignements des médias : Tim Foley, +44 (0) 20 8047 5502 (London); Simon Moore +44 (0) 20 8047 5502 (London); Kristen Neese +1 804 217 8147 (Philadelphia; Kathleen Quinn, +1 202 603-5003 (Washington, DC); Evan Berland +1 215 432 0234 (Philadelphia); Demandes de renseignements d'analystes ou d'investisseurs : Nick Stone, +44 (0) 7717 618834 (Londres); James Dodwell, +44 (0) 20 8047 2406 (Londres); Sonya Ghobrial, + 44 (0) 7392 784784 (Consommateur); Mick Readey, + 44 (0) 7990 339653 (Londres); Jeff McLaughlin, +1 215 751-7002 (Philadelphie); Josh Williams, +44 (0) 7385 415719 (Londres); Frannie DeFranco, +1 215 751 7002 (Philadelphie)