Medicago débute les essais cliniques de Phase I pour son candidat vaccin contre la COVID-19

« Nous sommes ravis de voir notre candidat vaccin contre la COVID-19 passer à l'étape de l'essai clinique de phase 1, et nous avons hâte d'obtenir les résultats sur son innocuité et son immunogénicité d'ici octobre. », a déclaré Nathalie Landry, Vice-présidente exécutive, Affaires scientifiques et médicales à Medicago. « Nos progrès continuent de démontrer la valeur de cette technologie unique à Medicago, qui permet de produire des vaccins sur plantes. »

L'essai clinique de phase I est une étude randomisée, en simple aveugle, portant sur 180 sujets en santé, hommes et femmes âgés de 18 à 55 ans, qui évaluera des doses de 3,75, 7,5 ou 15 microgrammes du candidat vaccin à particules pseudo-virales de Coronavirus (PPVCo) seul ou avec un adjuvant dans un programme de vaccination impliquant une première dose et un rappel. Medicago évaluera son candidat vaccin avec deux adjuvants séparément - la technologie brevetée d'adjuvant pandémique de GSK et l'adjuvant CpG 1018™ de Dynavax.

Un adjuvant peut être particulièrement important en cas de pandémie, car il peut amplifier la réponse immunitaire et réduire la quantité d'antigène nécessaire par dose de vaccin, ce qui permet de produire plus de doses et contribue donc à protéger un plus grand nombre de personnes.

La technologie innovante de production sur plantes de Medicago aide également à diversifier l'offre de vaccins contre la COVID-19 en cours de développement.



« L'approvisionnement suffisant en vaccins contre la COVID-19 au cours de la prochaine année est un enjeu qui nécessitera plusieurs approches, tirant profit de différentes technologies » a déclaré Bruce Clark, Ph. D, Président et Chef de la direction de Medicago. « Notre technologie éprouvée de production de vaccins sur plantes est capable de contribuer à trouver une solution collective à cette urgence de santé publique. »

Medicago prévoit pouvoir produire jusqu'à 100 millions de doses d'ici la fin de 2021. La construction de l'usine à grande échelle de Medicago à Québec, au Canada, sera terminée fin 2023. Il est prévu que ce site de production aura la capacité de livrer jusqu'à 1 milliard de doses par an de vaccins contre la COVID-19.

Medicago est la seule entreprise dotée d'une technologie de production sur plantes à avoir achevé les essais cliniques de phase III (pour son candidat vaccin quadrivalent contre la grippe) et des essais de Phase II pour un vaccin pandémique avec son candidat vaccin H1N1. Le premier produit de la société, un vaccin quadrivalent recombinant à particules pseudo-virales pour l'immunisation active contre la grippe saisonnière, est actuellement à l'étude par Santé Canada après la finalisation d'un programme d'études cliniques visant à démontrer son innocuité et son efficacité sur plus de 25 000 sujets.

En plus de son expertise en développement clinique, Medicago a également démontré en 2012 sa capacité à produire rapidement des vaccins en grande quantité, avec la mise à disposition en 1 mois de 10 millions de doses de vaccin monovalent contre la grippe H1N1 pour la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), qui fait partie du département américain de la Défense

La plateforme de productions sur plantes unique de Medicago

L'entreprise utilise une technologie de production sur plantes exclusive pour développer des vaccins et des protéines thérapeutiques. Contrairement au développement de vaccins traditionnels, Medicago n'utilise pas de produits animaux ou de virus vivants pour créer ses produits. L'entreprise utilise plutôt des particules pseudo-virales (PPV) qui imitent la forme et les dimensions d'un virus, ce qui permet à l'organisme de les reconnaître et d'induire une réponse immunitaire de manière non infectieuse. Les données des essais cliniques suggèrent que les PPV ont un mécanisme d'action multimodal qui est différent de celui des vaccins à virus inactivé, sollicitant les deux bras du système immunitaire - une réponse immunitaire avec anticorps et à médiation cellulaire.

La technologie exclusive de Medicago est rapide, polyvalente et modulable. Dès que la séquence génétique d'un virus est mise à sa disposition, Medicago peut mettre au point un candidat-vaccin de qualité clinique en seulement quelques semaines. Sa technologie recombinante permet la production d'un vaccin qui correspond précisément aux souches en circulation, comme dans le cas de la grippe saisonnière. La technologie est facilement modulable, ce qui permet à l'entreprise d'augmenter le volume de production en multipliant simplement le nombre de plantes qu'elle utilise.

Installations

Medicago a son siège social à Québec, Canada, et prévoit de produire des vaccins contre la COVID-19 dans son usine pilote de Québec et également dans son usine de fabrication à Durham, Caroline du Nord (États-Unis). Une nouvelle usine de fabrication à la fine pointe de la technologie est en construction à Québec. Cette usine sera opérationnelle d'ici 2023 et il est prévu qu'elle aura la capacité de produire jusqu'à 1 milliard de doses de vaccins contre la COVID-19 par an.

À propos de Medicago

Medicago est une société biopharmaceutique canadienne dont la mission est d'améliorer la santé dans le monde grâce à ses technologies innovantes de production sur plantes et de répondre rapidement aux nouveaux problèmes mondiaux en matière de santé. Medicago s'engage à faire progresser les thérapies contre les maladies potentiellement mortelles dans le monde entier.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.medicago.com

SOURCE Medicago

Renseignements: Media contact (Langue Française) : Marie-Pier Côté, + 1-418-999-4847, [email protected]; Media contact (Langue Anglaise) : Alissa Von Bargen, +1-647-234-5975, [email protected]

Liens connexes

www.medicago.com