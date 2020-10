Medicago conclut un accord avec le gouvernement du Canada pour fournir jusqu'à 76 millions de doses de son vaccin recombinant produit sur plantes contre la COVID-19

Le gouvernement fédéral financera à hauteur de 173 M$ la recherche et le développement du vaccin ainsi que la capacité de production au Canada

QUÉBEC, le 23 oct. 2020 /CNW/ - Medicago, une société biopharmaceutique ayant son siège social à Québec, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un accord avec le gouvernement du Canada pour fournir jusqu'à 76 millions de doses de son vaccin contre la COVID-19, sous réserve de l'approbation de Santé Canada. Medicago recevra en outre du gouvernement une aide de 173 M$ pour financer la recherche et le développement du vaccin ainsi que la construction de ses installations de production à Québec.

« Nous sommes fiers de pouvoir développer un vaccin au Canada pour la population canadienne, et nous remercions le gouvernement de sa confiance envers Medicago », a déclaré Bruce Clark, Ph. D., président et chef de la direction de Medicago.

La plateforme sur plantes exclusive et novatrice de Medicago est un puissant outil pour développer et produire, avec l'approbation des autorités de santé, des vaccins qui assureront au Canada une capacité de réponse autonome en cas de pandémie. En plus de soutenir la recherche et l'innovation de Medicago, cet investissement public renforce l'économie du pays, son écosystème scientifique et sa capacité de lutter contre une pandémie.

« Notre gouvernement est engagé à protéger la santé et la sécurité des Canadiens, » a déclaré l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « L'investissement annoncé aujourd'hui supporte les technologies innovantes développées au Canada pour lutter contre la COVID-19 et soutenir nos capacite de production biologique au Canada. »

« Cet accord entre le gouvernement du Canada et Medicago garantit que les canadiens auront accès a un autre vaccin prometteur contre la COVID-19. Medicago travaille avec diligence ici au Canada pour soutenir la réponse au COVID-19 et protéger la santé et la sécurité des Canadiens. » a déclaré l'honorable Anita Anand, Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« L'équipe de Medicago tient à participer à l'effort mondial de lutte contre la pandémie de COVID-19 et sera très fière le jour où son vaccin approuvé sera distribué non seulement au Canada, mais aussi hors de nos frontières », assure M. Clark.

Le 12 mars 2020, Medicago a annoncé avoir produit des particules pseudo-virales (PPV) du coronavirus seulement 20 jours après avoir obtenu le gène du virus, et donc être en possession d'un candidat vaccin viable contre la COVID-19. Les essais précliniques ont démarré avec le soutien financier du gouvernement du Québec, suivis de la première phase d'essais sur des volontaires, le 14 juillet. Medicago espère lancer la phase 2 début novembre, puis la phase 3 dès décembre.

« Nous sommes confiants du succès de notre candidat vaccin et nous annoncerons les résultats de la phase 1 d'ici quelques semaines » se réjouit Nathalie Landry, vice-présidente exécutive, Affaires scientifiques et médicales à Medicago.

Le premier produit de Medicago, un vaccin quadrivalent recombinant à particules pseudo-virales pour l'immunisation active contre la grippe saisonnière, est actuellement à l'étude par Santé Canada après la finalisation d'un programme d'études cliniques visant à démontrer son innocuité et son efficacité sur plus de 25 000 sujets.

Medicago est reconnaissant du soutien financier de son actionnaire majoritaire, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, et de son actionnaire minoritaire Philip Morris International.

Communiqué du gouvernement du Canada

À propos de Medicago

Fondée en 1999, Medicago est une société biopharmaceutique pionnière de la technologie de production sur plantes, qui croit aux approches innovantes et à la recherche rigoureuse pour créer de nouvelles solutions dans le domaine de la santé.

Elle a pour mission d'améliorer la santé dans le monde grâce à ses technologies innovantes à base de plantes et de répondre rapidement aux nouveaux problèmes mondiaux en matière de santé. Medicago est résolue à faire avancer les traitements contre des maladies qui mettent la vie en danger partout dans le monde. Elle compte dans son équipe plus de 450 experts scientifiques et employés au Canada et aux États-Unis, ainsi que des chercheurs universitaires affiliés en Europe et en Afrique du Sud.

Medicago a déjà démontré sa capacité à être un premier intervenant dans une pandémie de grippe. En 2009, l'entreprise a produit un candidat vaccin de grade recherche contre la grippe H1N1 en seulement 19 jours. En 2012, Medicago a fabriqué 10 millions de doses d'un vaccin influenza monovalent dans un délai d'un mois pour la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), qui fait partie du département de la Défense américaine. En 2015, Medicago a également démontré qu'elle pouvait rapidement produire un cocktail d'anticorps monoclonaux anti-Ebola pour la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), qui fait partie du département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis.

Pour information : www.medicago.com

Pour en savoir plus sur la technologie de production sur plantes : Vidéo (en anglais) / Site Web

SOURCE Medicago

Renseignements: Relations médias (en anglais) : Alissa Von Bargen, +1 647 234-5975, [email protected] ; Relations médias (en français) : Marie-Pier Côté+1 418 999-4847, [email protected]

Liens connexes

www.medicago.com