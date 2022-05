Les résultats de l'étude étaient inclus dans la soumission faite auprès de Santé Canada pour obtenir l'avis de conformité

QUÉBEC, le 5 mai 2022 /CNW/ - Medicago annonce aujourd'hui la publication des résultats de l'étude de Phase III de COVIFENZ®, vaccin contre la COVID-19 (particules pseudo-virales [PPV], extraites de plantes, recombinantes, avec adjuvant), dans le New England Journal of Medicine (NEJM). L'essai de Phase III étudie un régime de vaccination de deux doses de COVIFENZ® administrées à 21 jours d'intervalle versus un placebo, sur plus de 24 000 sujets âgés de 18 ans et plus. Les effets secondaires observés dans le groupe de personnes vaccinées sont des douleurs à la suite de l'injection, des maux de tête, de la fatigue, de la fièvre, des douleurs musculaires et des frissons.

COVIFENZ® est indiqué pour l'immunisation active contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) causée par le syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SRAS CoV 2) chez les personnes âgées de 18 à 64 ans. L'innocuité et l'efficacité de COVIFENZ® sur des personnes de moins de 18 ans ou âgées de plus de 65 ans n'ont pas encore été établies. COVIFENZ ® n'a pas encore été approuvé par d'autres pays que le Canada.

« Nous sommes très fier.e.s de voir les résultats de notre étude de Phase III publiés dans le prestigieux New England Journal of Medicine pour être partagés avec la communauté scientifique mondiale. L'équipe scientifique de Medicago a consacré des dizaines d'années au développement de notre plateforme de production de vaccins sur plantes, et nous sommes très heureux.ses que notre travail soit reconnu de cette façon », a déclaré Marc-André D'Aoust, vice-président exécutif, Innovation, Développement et Affaires Médicales de Medicago. « Nous espérons que ce partage de connaissances et de données permettra d'encourager et d'inspirer de futures innovations scientifiques. »

COVIFENZ® a reçu l'approbation de Santé Canada le 24 février 2022. Il s'agit du premier vaccin contre la COVID-19 développé par une entreprise ayant son siège social au Canada et également du premier vaccin contre la COVID-19 produit sur plantes.

« Le monde a besoin d'une variété de vaccins pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et nous sommes très fier.e.s de pouvoir contribuer à cette diversité », a déclaré Toshifumi Tada, président et chef de la direction de Medicago.

À propos de Medicago

Medicago a pour mission d'aider à améliorer la santé publique à l'échelle mondiale en utilisant le pouvoir des plantes. Fondée en 1999 avec la conviction que des approches innovantes et une recherche rigoureuse apporteraient de nouvelles solutions dans le domaine des soins de santé, Medicago est une pionnière de la production de produits thérapeutiques sur plantes. Fière d'avoir ses racines au Québec, Medicago dispose d'une capacité de fabrication qui s'étend du Canada aux États-Unis. Forte d'une équipe composée de plus de 500 expert.e.s scientifiques et employé.e.s passionné.e.s, Medicago est déterminée à mettre à profit sa technologie pour répondre rapidement aux nouveaux défis de santé mondiaux. Medicago est résolue à faire avancer la mise au point de traitements destinés à lutter contre des maladies qui mettent en danger la vie de gens partout dans le monde. Medicago est une société affiliée de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Pour de plus amples renseignements, consultez le site : www.medicago.com

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

Le groupe Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), la société mère de Medicago, est l'une des grandes sociétés pharmaceutiques japonaises, dont le siège social est situé à Osaka, au Japon. Il positionne les vaccins comme l'un de ses principaux domaines de recherche et développement dans le cadre de son Plan de gestion à moyen terme 2021-2025 et travaille également à établir de nouvelles modalités en matière de vaccins. Le groupe MTPC contribuera davantage à la prévention des maladies infectieuses, qui est l'un des principaux problèmes sociaux mondiaux, en proposant une nouvelle option de vaccin à PPV extraites de plantes comme nouveau type de vaccin. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.mt-pharma.co.jp/e/

