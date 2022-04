Medicago annonce la nomination de Toshifumi Tada au poste de Président et Chef de la Direction

Avec une vision stratégique et une ambition forte pour le secteur des vaccins, M. Tada apporte à Medicago une riche expérience en tant que leader reconnu dans le domaine de l'innovation en matière de santé.

QUÉBEC, le 28 avril 2022 /CNW/ - Medicago, une entreprise biopharmaceutique dont le siège social est situé à Québec, au Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de monsieur Toshifumi Tada au poste de Président et Chef de la Direction, effective à compter du 1er mai 2022. Monsieur Tada, membre du conseil d'administration de Medicago depuis 2018, a eu l'occasion d'acquérir une connaissance approfondie des objectifs stratégiques de l'entreprise, de ses atouts et de sa mission unique pour répondre aux situations de pandémie et aux maladies endémiques.

Avant de se joindre à Medicago comme Président et Chef de la Direction, M. Tada a été responsable de la division vaccin de Mitsubishi Tanabe Pharma pendant quatre ans. Il y a joué un rôle essentiel dans la diversification du portefeuille de produits de l'entreprise.

Fort d'une expérience de près de 25 ans sur plusieurs sites à travers le monde au sein de Mitsubishi Tanabe Pharma, M. Tada a également dirigé le développement et les opérations commerciales internationales de l'entreprise. Il a ainsi supervisé le développement et la commercialisation de médicaments, de la gestion des finances jusqu'à la gestion corporative.

"Il s'agit d'une période de transformation pour Medicago et je suis honoré d'accepter un nouveau rôle au sein de l'entreprise," a déclaré M. Tada, Président et Chef de la Direction de Medicago. "Je suis convaincu d'avoir à mes côtés la bonne équipe pour accompagner Medicago dans sa transformation, d'entreprise de Recherche et Développement à entreprise commerciale. La plateforme unique de développement de vaccin de Medicago présente une opportunité de contribuer aux besoins mondiaux en matière de santé publique."

Avec l'approbation par Santé Canada du premier vaccin de Medicago et avec le lancement continu de nouvelles études cliniques destinées à faire progresser le processus de développement du vaccin, M. Tada va jouer un rôle déterminant pour accompagner Medicago dans sa progression.

Mr. Tada succède à Takashi Nagao qui a occupé le poste de Président et Chef de la Direction depuis 2020 et qui a joué un rôle important dans le développement de Medicago en tant qu'entreprise canadienne de production de vaccins.

À propos de Medicago

Medicago a pour mission d'aider à améliorer la santé publique à l'échelle mondiale en utilisant le pouvoir des plantes. Fondée en 1999 avec la conviction que des approches innovantes et une recherche rigoureuse apporteraient de nouvelles solutions dans le domaine des soins de santé, Medicago est une pionnière de la production de produits thérapeutiques sur plantes. Fière d'avoir ses racines au Québec, Medicago dispose d'une capacité de fabrication qui s'étend du Canada aux États-Unis. Forte d'une équipe composée de plus de 500 expert.e.s scientifiques et employé.e.s passionné.e.s, Medicago est déterminée à mettre à profit sa technologie pour répondre rapidement aux nouveaux défis de santé mondiaux. Medicago est résolue à faire avancer la mise au point de traitements destinés à lutter contre des maladies qui mettent en danger la vie de gens partout dans le monde. Medicago est une société affiliée de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Pour de plus amples renseignements, consultez le site : www.medicago.com

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

Le groupe Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), la société mère de Medicago, est l'une des grandes sociétés pharmaceutiques japonaises, dont le siège social est situé à Osaka, au Japon. Il positionne les vaccins comme l'un de ses principaux domaines de Recherche et Développement dans le cadre de son Plan de gestion à moyen terme 2021-2025 et travaille également à établir de nouvelles modalités en matière de vaccins. Le groupe MTPC contribuera davantage à la prévention des maladies infectieuses, qui est l'un des principaux problèmes sociaux mondiaux, en proposant une nouvelle option de vaccin à PPV extraites de plantes comme nouveau type de vaccin. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.mt-pharma.co.jp/e/.

