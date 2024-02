Mediavore devient une entreprise certifiée B Corp™

Comment l'entreprise contribue-t-elle au bien commun ? En misant sur le développement de technologies innovantes et durables qui intègrent des principes d'écoconception et d'accessibilité web, mais également en outillant ses clients et ses partenaires pour que ces derniers puissent maximiser leurs ressources humaines et matérielles, et donc créer à leur tour un impact réel sur le plan social et écologique.

« Adopter des pratiques durables, tout en permettant à d'autres organisations d'en faire de même, donne du sens à ce que nous réalisons tous les jours et fait partie de nos profondes valeurs. Au cours de la prochaine année, Mediavore misera sur le développement de ses produits dvore et planivore, des solutions performantes et écoresponsables qui ont été pensées pour répondre aux besoins concrets des organisations publiques et privées du Québec » confie Alexandre Jalbert, président et cofondateur de Mediavore.

Le parcours de son engagement en matière de transition socioécologique

Le parcours pour obtenir la certification B Corp a été le moteur d'un profond changement de la raison d'être, des pratiques, et des produits de Mediavore. Tout au long de cette démarche, l'amélioration constante des processus a été effectuée en considérant les besoins des employés, de la clientèle, des communautés et de l'environnement.

Sur le plan environnemental, Mediavore a adopté diverses pratiques et politiques visant à réduire son empreinte écologique. Parmi ces initiatives, l'intégration de principes d'écoconception dans le développement de ses plateformes technologiques occupe une place importante. En parallèle, Mediavore a opté pour un service d'hébergement web écologique situé au Québec, où l'énergie utilisée est alimentée par l'hydroélectricité. L'objectif sous-jacent est de faciliter l'adoption de pratiques plus durables pour les clientèles B2B grâce à des solutions optimisées.

Sur le plan social, Mediavore intègre à ses plateformes numériques des normes d'accessibilité web afin de répondre aux besoins des personnes ayant différentes limitations fonctionnelles, par exemple. Ses produits sont également conçus pour favoriser le bien-être des individus en réduisant le nombre de tâches répétitives, rendant ainsi leur travail plus stimulant, tout en permettant à l'entreprise d'optimiser ses processus.



De plus, Mediavore collabore continuellement avec des coopératives, des fondations et des organismes tels que le Centre de pédiatrie sociale Laval et la Fondation du Cosmodôme. Que ce soit par le biais de dons financiers, de services pro bono ou par la participation bénévole de membres de son équipe à des conseils d'administration, elle choisit d'aider des organisations qui génèrent un impact positif dans leur communauté.

Mediavore attache également une grande importance au bien-être de ses employés. Elle favorise un environnement de travail dynamique ainsi qu'un équilibre entre vie personnelle et professionnelle en adoptant un mode de travail entièrement à distance.

À propos de Mediavore

Mediavore développe des solutions technologiques innovantes et durables pour une transformation numérique responsable. Elle conçoit des portails numériques misant sur une expérience client (CX) et une expérience employé (EX) intuitives tout en s'intégrant aux opérations pour automatiser les processus des organisations. Sa spécialité est de développer des plateformes connectées à des écosystèmes technologiques complexes et des bases de données volumineuses.

Mediavore propose 2 solutions numériques distinctives : dvore et planivore.

dvore est une plateforme SaaS permettant la création de portails client et employé personnalisés s'intégrant aux outils de gestion et technologies existantes. Elle vise à automatiser les processus de vente et de formation des organisations publiques et privées.

planivore est un outil de suivi du plan stratégique facilitant la reddition de compte et la collaboration entre les équipes.

Qu'est-ce que la certification B Corp ?

B Corp est une certification octroyée aux entreprises répondant à des normes élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité.

Pour devenir une Entreprise B Certifiée™, elle doit répondre à un ensemble d'exigences et de questions en plus de fournir plusieurs preuves qui sont ensuite examinées par B Lab™, le réseau à but non lucratif en charge d'administrer le processus de certification.

Pour en savoir plus sur l'engagement envers le développement durable de Mediavore : https://www.mediavore.ca/fr/developpement-durable/

Pour consulter le bilan de performance de Mediavore sur son profil B Corp : https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/mediavore-interactif-inc/

SOURCE MEDIAVORE

Renseignements: Pour toute interrogation ou demande d'entrevue: Alexandre Jalbert, Président et cofondateur, 514 400-3347 | [email protected]