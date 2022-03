Médias communautaires - Plus de 9,5 M$ pour accroître l'offre d'information locale et régionale!

QUÉBEC, le 4 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, annoncent des investissements historiques de plus de 9,5 M$ pour 153 médias communautaires de toutes les régions du Québec. Ces médias imprimés, radios, télévisions et médias numériques recevront des sommes records grâce à une bonification provenant du Plan de relance économique du milieu culturel ainsi qu'à une aide financière spéciale accordée aux organismes communautaires affectés par la crise sanitaire.

Les médias communautaires ont été particulièrement touchés par la pandémie. Dans ce contexte, le gouvernement du Québec reconnaît leur apport essentiel pour la société québécoise et leur accorde un montant supplémentaire pour maintenir et développer leur mission respective. Ces sommes contribuent ainsi à accroître l'offre d'information locale et régionale en appuyant ces médias communautaires dans la poursuite de leur mission. Les nouveaux investissements visent notamment à maintenir, à accroître et à adapter les activités et les services de ces médias.

Citations

« Les médias communautaires, qu'ils se trouvent en ville ou en région, donnent une voix nécessaire aux citoyens et sont de formidables outils de développement social. L'accès à l'information est un des piliers de notre démocratie et les médias que nous soutenons en sont des relayeurs nécessaires au Québec. Notre gouvernement est fier d'investir plus de 9,5 M$ pour contribuer à leur mission et à leur développement. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis heureux que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale accorde aux médias communautaires une aide de près de 2,9 M$ pour l'année financière en cours. Les médias communautaires sont des acteurs importants dans le maintien et le renforcement du filet social dans toutes les régions du Québec. En fournissant de l'information de proximité aux citoyens, ils suscitent la mobilisation nécessaire pour instaurer des changements sociaux et ainsi, ne laisser personne derrière. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Faits saillants

En 2021-2022, 153 médias communautaires reçoivent un appui total de 9 508 358 $. Cette somme comprend :

un montant total de 5 309 478 $ octroyé par le biais du programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires du ministère de la Culture et des Communications;



des investissements de 1 308 880 $ attribués dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel du même Ministère;



une aide financière additionnelle de 2 890 000 $ accordée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale aux organismes communautaires en raison de la crise sanitaire.

Doté d'une enveloppe de près de 830 M$, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui ont pour but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie.

Liens connexes

