MEDIAL lance aujourd'hui une marque de commerce dédiée spécifiquement au mieux-être au travail : « VIVNESS »

QUÉBEC, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Monsieur Marcel Curodeau, président de MEDIAL est heureux d'annoncer le lancement de sa nouvelle marque de commerce en mieux-être au travail : « VIVNESS ».

« Fier d'être certifié Entreprise en santé Élite depuis 10 ans par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ 9700-800), MEDIAL partage sa vaste expertise en mieux-être au travail et lance VIVNESS (amalgame de vivre, business et wellness). VIVNESS permet aux entreprises de mesurer, analyser, mobiliser ainsi que se démarquer en contexte de pénurie de main-d'œuvre », affirme Marcel Curodeau. Les solutions offertes par cette nouvelle marque de commerce consistent à soutenir les organisations de toute taille dans la rétention et l'attraction de leurs talents. Bref avec VIVNESS, les entreprises investissent dans leur « marque employeur ».

« En améliorant de façon durable le mieux-être au travail de vos employés, vous augmentez la productivité et la rentabilité de votre entreprise. Le mieux-être permet de limiter l'absentéisme, de prendre soin de vos employés et d'attirer de nouveaux candidats en créant des conditions de travail favorables », a déclaré Marcel Curodeau.

Bénéficiant d'une équipe spécialisée en santé et sécurité au travail ainsi qu'en développement organisationnel, MEDIAL réitère sa volonté de bien conseiller et de surpasser les attentes de ses clients.

« Notre mission est de favoriser le mieux-être au travail en proposant aux employeurs soucieux de la satisfaction de leurs employés des questionnaires et du coaching adaptés aux besoins de leur entreprise. Nous nous engageons à demeurer à l'écoute des besoins et des défis de notre clientèle et d'innover dans ce sens. Nous partageons nos valeurs et nos passions avec nos clients afin de contribuer au développement du mieux-être en entreprise », assure Marcel Curodeau.

À propos de MEDIAL Services-conseils SST

Fondé en 1993 et situé à Québec et Laval, MEDIAL est un important bureau de services-conseils qui offre à sa clientèle des services personnalisés en santé-sécurité et en mieux-être au travail. Elle a été la première entreprise au monde à recevoir l'accréditation « Entreprise en santé - Élite » en 2009, suite à son implication dans la promotion de la santé et du mieux-être en milieu de travail.

À propos de MEDIAL Services-conseils SST : MEDIAL

À propos de VIVNESS : VIVNESS

SOURCE Medial conseil santé sécurité inc.

Renseignements: Sources : Marcel Curodeau, Président de MEDIAL conseil santé sécurité inc. ; Personne-ressource : Samuel Latour, responsable des communications numériques, slatour@medial.ca, 1-888-722-6939.

Related Links

https://www.medial.ca/