Women Lead Here est un rapport de référence produit par le magazine Report on Business . Fin 2019, Report on Business a effectué une analyse des 500 plus grandes entreprises canadiennes cotées en bourse. Mediagrif s'est classée parmi un total de 73 entreprises qui ont obtenu le titre Women Lead Here en 2020, avec 40 % de ses postes de direction et 50 % de ses postes de cadres supérieurs occupés par des femmes.

« Nous sommes ravis d'avoir été reconnus dans la liste inaugurale Women Lead Here du Globe and Mail, même si viser la parité dans les rôles exécutifs devrait être une évidence dans toute organisation », a déclaré Luc Filiatreault, président et directeur général de Mediagrif. « La diversité est un élément clé de notre culture d'entreprise et une valeur qui nous tient à cœur alors que nous augmentons notre effectif pour tirer parti de la vaste opportunité que représente le commerce numérique. »

Une mention spéciale de cet honneur sera faite lors de l'Assemblée générale annuelle de Mediagrif qui se tiendra le 23 septembre 2020.

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d'approvisionnement stratégique, de collaboration dans la chaîne d'approvisionnement, de commerce électronique et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au www.mediagrif.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

