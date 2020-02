Mediagrif dévoile les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2020 et présente son nouveau plan stratégique quinquennal

TSX : MDF

Faits saillants :

Acquisition de kCentric Technologies Inc. clôturée le 3 décembre 2019;

Exercice de planification stratégique complété et lancé;

Revenus totaux, excluant ceux des places de marchés B2C, totalisant 17,1 millions $, en hausse de 1,5 %;

BAIIA ajusté 1 de 1,6 millions $ ou 9 % des revenus avant des frais non récurrents de 1,4 million $;

de 1,6 millions $ ou 9 % des revenus avant des frais non récurrents de 1,4 million $; Perte nette de 1,9 million $, soit (0,13) $ par action;

LONGUEUIL, QC, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), un leader des technologies de commerce, dévoile aujourd'hui les résultats2 de son troisième trimestre de l'exercice financier 2020 qui se terminait le 31 décembre 2019. La compagnie annonce également l'achèvement et le lancement de son nouveau plan stratégique qui décrit ses trois principaux piliers de croissance ainsi que les éléments opérationnels prioritaires.

« Nous sommes heureux d'annoncer que les résultats de notre troisième trimestre sont alignés avec nos prévisions », a dit Luc Filiatreault, président et chef de la direction de Mediagrif. « Notre nouveau plan stratégique quinquennal vient d'être complété et lancé et vise à accélérer la croissance de la compagnie. Nous avons déjà mis en place plusieurs éléments du plan, tel que démontré par l'acquisition de k-eCommerce. Notre objectif est de poursuivre sur notre lancée et de continuer à mettre en œuvre le plan de façon rapide et efficace ».

PLAN STRATÉGIQUE QUINQUENNAL

Suite à un exercice de révision stratégique approfondi, mené par l'équipe de direction sous la gouverne de Luc Filiatreault qui s'est joint en septembre 2019, Mediagrif a maintenant complété et lancé son plan stratégique quinquennal.

Ce plan vise à transformer Mediagrif sous l'égide de sa nouvelle vision, étant une entreprise de technologie de commerce infonuagique à forte croissance, avec un modèle d'affaires SaaS.

_________________________ 1 Voir le rapprochement du BAIIA ajusté et du résultat net ainsi que la section « À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc. » 2 Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

La stratégie quinquennale de Mediagrif s'articule autour de trois principaux piliers de croissance :

Commerce électronique

Approvisionnement stratégique

Collaboration dans la chaîne d'approvisionnement

Les places de marché électroniques de Mediagrif continuent, quant à elles, de bien performer et de générer une rentabilité appréciable bien qu'elles aient moins d'opportunités de croissance.

Ces trois piliers de croissance opèrent dans des marchés ayant des taux de croissance annuels composés respectifs de 15, 12 et 11 %. Mediagrif a réalisé des études de marché détaillées dans chacun de ces secteurs. Les résultats montrent qu'il y a une croissance considérable à capturer et Mediagrif dispose d'une base solide pour saisir ces opportunités et se positionner avec succès dans ce paysage concurrentiel.

Mediagrif est un facilitateur de commerce qui développe et opère diverses plateformes SaaS supportant des milliards de dollars de revenus transactionnels entre environ 5 000 acheteurs et 150 000 fournisseurs.

Nos réseaux sont centrés sur des écosystèmes de grands acheteurs, autour desquels des milliers de fournisseurs se connectent pour leurs affaires quotidiennes. La plupart de nos revenus sont issus des fournisseurs et sont de nature récurrente, ce qui permet une meilleure visibilité et prévisibilité ainsi qu'une moins grande dépendance et concentration de tels revenus.

Nous exerçons nos activités dans de nombreux secteurs verticaux tels que :

Alimentation

Marchandises générales et vêtements

Vente au détail

Fabrication

Infrastructures et construction

Nos principaux leviers de croissance viendront de :

Notre plan stratégique d'acquisitions visant à augmenter le nombre de nos clients et à étendre notre couverture géographique dans des zones où nous ne sommes pas présents. Nous recherchons également des composants technologiques qui viendront renforcer nos offres de produits et services existants. Nous prévoyons augmenter nos efforts de développement afin d'alimenter notre pipeline d'opportunités et accélérer l'exécution de cette stratégie.

Notre plan soutenu de croissance organique, supporté par l'effet des acquisitions stratégiques, où l'accent est mis sur le développement et la mise en œuvre d'une culture axée sur les ventes, et ce à travers toute l'entreprise.

Notre stratégie de développement de produits basée sur l'innovation et la monétisation des données par le biais de services à forte valeur ajoutée basés sur l'intelligence artificielle.

La mise en œuvre de cette stratégie nécessitera l'allocation de capitaux et d'investissements supplémentaires, ce qui aura pour effet anticipé de créer une compression de nos marges de BAIIA. Nous prévoyons malgré tout être en mesure de dégager des marges de BAIIA d'environ 8 à 12 % à court terme, tout en visant à atteindre, une fois le plan stratégique pleinement mis à exécution, une saine combinaison de taux de croissance des revenus et de marge de rentabilité.

Nous anticipons que le financement de l'exécution de notre plan stratégique proviendra de la marge brute d'autofinancement ainsi que d'autres sources de financement pouvant être mis à la disposition de l'entreprise, y compris sous forme de dette, d'équité et de quasi-équité.

RÉSULTATS SOMMAIRES CONSOLIDÉS









(En milliers de dollars canadiens sauf les données par action - non audités et non examinés par les auditeurs indépendants) Trois mois terminés le 31 décembre Neuf mois terminés le 31 décembre 2019 $ 2018 $ 2019 $ 2018 $ Revenus 18 072 20 884 56 511 62 273 Revenus plateformes B2B 17 074 16 819 50 800 49 185 Revenus places de marché B2C 998 4 065 5 711 13 088 BAIIA ajusté1 159 5 291 8 043 17 163 Résultat d'exploitation (1 753) 3 426 2 769 11 481 Résultat net (perte nette) (1 879) 2 891 1 006 8 501 Résultat net (perte nette) ajusté3 (1 879) 2 891 1 089 8 501 Résultat (perte) ajusté par action3 (de base et dilué) (0,13) 0,19 0,07 0,57 Résultat (perte) par action (de base et dilué) (0,13) 0,19 0,07 0,57 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation de base et dilué 14 913 14 849 14 870 14 849

3 Voir le rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net ainsi que la section « À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc. »

TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2020

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2020, les revenus ont totalisé 18,1 millions $, comparé à 20,9 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2019. De ces revenus de 18,1 millions $, les plateformes B2B ont généré des revenus de 17,1 millions $ alors que les plateformes B2C ont généré 1,0 million $ de revenus.

Au cours du troisième trimestre, les revenus des plateformes B2B MERX & BidNet ont progressé d'un montant totalisant 0,4 million $ alors que la récente acquisition de k-eCommerce a également contribué positivement aux revenus du trimestre, leurs services ayant été utilisés pour un montant de 0,4 million $. Cependant, de ce montant, seulement 0,3 million $ a été reconnu en tant que revenus, en raison de l'évaluation à la juste valeur des revenus différés à la date d'acquisition de k-eCommerce le 3 décembre dernier.

Ces augmentations ont été partiellement absorbées par la baisse des revenus de Orckestra de 0,1 million $ ainsi que la baisse des revenus de Broker Forum, Polygon et Market Velocity totalisant 0,3 million $.

De leur côté, les revenus des places de marché B2C, ont totalisé 1,0 million $ comparé à 4,2 millions $ au cours du troisième trimestre de l'exercice 2019. La baisse des revenus B2C étant principalement due à la vente de la filiale LesPAC le 11 juin dernier, filiale qui avait enregistré des revenus de 2,7 millions $ au cours du troisième trimestre de l'exercice 2019 ainsi qu'à la baisse des revenus de Jobboom et Réseau Contact d'une valeur de 0,4 million $.

Au cours du troisième trimestre, la Société a encouru des frais non récurrents pour un montant total de 1,4 million $, composés d'indemnités de départ de 1,1 million $ et des frais de services professionnels reliés à l'acquisition de k-eCommerce d'un montant de 0,3 million $, éléments qui ont eu un impact négatif sur le BAIIA ajusté du trimestre.

En excluant ces frais, le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre de l'exercice 2020 a totalisé 1,6 million $.

De plus, le BAIIA ajusté du trimestre tient également compte de l'enregistrement de crédits d'impôts et logiciels et sites web développés à l'interne et capitalisés pour un montant moindre de 0,7 million $ et d'une perte d'un montant de 0,2 million $ provenant des opérations de k-eCommerce.

PERTE NETTE

La perte nette du troisième trimestre de l'exercice 2020 a totalisé 1,9 million $ (0,13 $ par action) comparativement à un gain net de 2,9 millions $ (0,19 $ par action) au cours du troisième trimestre correspondant de l'exercice 2019.

SITUATION DE TRÉSORERIE ET FINANCEMENT

En date du 31 décembre 2019, la Société disposait de trésorerie et équivalents de trésorerie d'un montant de 12,4 millions $ alors que la dette totalisait 28,0 millions $.

Au cours du troisième trimestre de l'exercice, la Société a investi 9,1 millions $ sous forme d'acquisition d'entreprise, a remboursé un montant de 3,6 millions $ sur sa dette à long terme et a versé des dividendes pour un montant de 1,5 million $.

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ ET DU RÉSULTAT NET

Le BAIIA ajusté correspond au résultat avant intérêts, impôts, amortissements, gain (perte) de change et autres revenus (charges) tel que calculé historiquement par la Société.







(En milliers de dollars canadiens non audités et non examinés par les auditeurs indépendants) Trois mois terminés le

31 décembre Neuf mois terminés le

31 décembre 2019 $ 2018 $ 2019 $ 2018 $









Résultat net (perte nette) de la période (1 879) 2 891 1 006 8,501









Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat (502) 1 039 375 2,980 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 797 987 2 210 2,730 Amortissement des actifs incorporels d'acquisition 680 910 1 882 3,057 Amortissement de l'actif au titre du droit d'utilisation 435 - 1 182 - Amortissement des frais de financement reportés 10 10 29 30 Amortissement de l'avantage incitatif reporté - (32) - (99) Perte (gain) de change 316 (825) 400 (885) Perte (gain) sur cession d'une filiale - - 83 - Intérêts sur obligation locative 91 - 275 - Intérêt sur la dette à long terme 210 311 600 849









BAIIA ajusté de la période 159 5 291 8 043 17 163

Il est à noter que l'adoption de la norme IFRS 16 a eu un effet favorable de 0,5 million $ sur le BAIIA ajusté du troisième trimestre terminé le 31 décembre 2019 (1,5 million $ pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2019), soit une charge d'amortissement de l'actif au titre du droit d'utilisation de 0,4 million $ (1,2 million $ pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2019) et une charge d'intérêts sur obligation locative de 0,1 million $ (0,3 million $ pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2019). De plus, le BAIIA ajusté de la période précédente n'a pas été retraité pour refléter l'impact de la norme IFRS 16.

RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET ET DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ









(En milliers de dollars canadiensnon audités et non examinés par les auditeurs indépendants) Trois mois terminés le 31 décembre Neuf mois terminés le 31 décembre 2019 $ 2018 $ 2019 $ 2018 $ Résultat net (perte nette) (1 879) 2 891 1 006 8 501









Gain (perte) sur cession de filiale - voir note 5 aux états financiers - - (83) -









Résultat net (perte nette) ajusté (1 879) 2 891 1 089 8 501 Résultat (perte) par action (0,13) 0,19 0,07 0,57 Résultats net (perte nette) ajusté par action (0,13) 0,19 0,07 0,57

À PROPOS DE TECHNOLOGIES INTERACTIVES MEDIAGRIF INC.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d'approvisionnement stratégique, de collaboration dans la chaîne d'approvisionnement, de commerce électronique et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au www.mediagrif.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088

En plus de fournir des calculs des résultats selon les IFRS, les états des résultats de la Société présentent le résultat d'exploitation, le résultat avant intérêts, impôts, amortissement, gain (perte) de change et autres revenus (charges) (« BAIIA ajusté ») ainsi que le résultat net ajusté comme calcul supplémentaire des résultats. Le résultat d'exploitation, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté ne se veulent pas des calculs devant être considérés comme des substituts aux autres calculs du rendement de l'exploitation établis selon les IFRS. Les IFRS ne donnent pas de sens normalisé à ces calculs qui ne peuvent donc pas être comparés à des calculs semblables utilisés par d'autres entreprises. Le résultat d'exploitation, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté sont présentés dans le but d'aider les investisseurs à établir la capacité de la Société à générer une rentabilité opérationnelle et pour évaluer la performance financière de la Société.

Ce communiqué comprend certains énoncés prospectifs en regard de la Société. Ces énoncés, par leur nature, comportent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que la Société avance dans ces énoncés. Nous considérons que ces prévisions sur lesquelles ces énoncés sont fondés sont raisonnables. Cependant, nous tenons à prévenir le lecteur que ces prévisions liées à des événements futurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, peuvent se révéler incorrectes, étant donné qu'elles sont soumises à des risques et incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf où requis par les législations en valeurs mobilières en vigueur. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

Les états financiers consolidés audités et les notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion sont disponibles sur le site de la Société au www.mediagrif.com et ont été déposés sur le site SEDAR au www.sedar.com.

