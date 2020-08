« Les résultats du premier trimestre de l'exercice 2021 démontrent que nous avons maintenant pris notre élan et que notre stratégie fonctionne », a affirmé Luc Filiatreault, président et chef de la direction de Mediagrif. « Nous sommes d'avis que les résultats présentés témoignent des progrès réalisés afin d'atteindre nos objectifs à long terme. Nous sommes particulièrement fiers de la performance de notre plateforme de commerce unifié principale, laquelle a enregistré une croissance des revenus séquentielle et d'un exercice à l'autre de 20 % et de 48 %, respectivement. En outre, nos efforts visant à générer une croissance des revenus solide, stable et récurrente par l'intermédiaire de notre gamme de services de type SaaS portent fruit. »

Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021

Les revenus ont totalisé 20,5 millions $, comparativement à des revenus de 18,9 millions $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2020, soit une hausse séquentielle de 8,4 %. Compte tenu des revenus provenant des activités abandonnées liées au désinvestissement dans LesPAC au cours du premier trimestre de l'exercice 2020, le total des revenus, qui s'établissait à 18,0 millions $ pour ce trimestre, a augmenté de 13,9 % grâce à la croissance de 48 % enregistrée par la plateforme de commerce unifié, laquelle a tiré parti d'une hausse des achats en ligne par les consommateurs en raison de la pandémie de COVID-19.

Cette hausse a eu un impact significatif sur les revenues tout au long du trimestre. Les revenus tirés de l'autre plateforme principale, soit la plateforme d'approvisionnement stratégique, sont demeurés stables tout au long de la période de la pandémie, affichant une croissance de 2 % d'un exercice à l'autre, pour s'établir à 7,7 millions $. Au cours du trimestre, 77 agences gouvernementales ont été ajoutées.

En tenant compte des revenus provenant des activités abandonnées associées à la vente de LesPAC au T1 F2020, les revenus des plateformes secondaires, qui incluent les places de marché électronique, ont diminué à 3,1 millions $ contre 3,9 millions $ au premier trimestre de 2020. Les places de marché électroniques comprennent des plateformes pour lesquelles la Société tâche de maximiser l'apport en trésorerie.

Les revenus mensuels récurrents (les « RMR4 ») se sont établis à 15,8 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2021, soit 77 % du total des revenus pour le trimestre. Le total des RMR a augmenté de 11 % par rapport au premier trimestre de la période de présentation précédente, principalement grâce à une augmentation de 43 % des RMR des solutions de commerce unifié et à une augmentation de 5 % des RMR des solutions d'approvisionnement stratégique. Les RMR constituent un indicateur clé de performance pour la Société.

Tel qu'il est présenté dans le tableau ci-dessous, les RMR et la qualité des revenus de Mediagrif ont augmenté de façon importante depuis l'automne 2019, ce qui témoigne de l'efficacité de la stratégie de croissance de la Société.

Les marges brutes se sont établies à 68 %, comparativement à 74 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté1 a totalisé 1,8 million $, ou 8,8 % des revenus. Pour le premier trimestre de l'exercice 2021, le BAIIA ajusté comprend des subventions salariales de 0,5 million $ reçues dans le cadre du programme d'aide du gouvernement fédéral mis en place le 27 mars 2020 en raison de la COVID-19. Le BAIIA ajusté comprend également des charges non récurrentes totalisant 0,3 million $ composées principalement de frais de services professionnels et d'incitatifs de rétention non monétaires liés à l'acquisition de K-eCommerce. En comparaison, le BAIIA ajusté pour le premier trimestre de 2020 se chiffrait à 4,1 millions $. La réduction du BAIIA ajusté découle principalement du désinvestissement dans LesPAC au premier trimestre de 2020, des résultats de K-eCommerce ainsi que de la diminution des activités liées aux plateformes secondaires et de l'investissement dans la stratégie de développement des affaires.

Pour le premier trimestre de l'exercice 2021, la perte nette a totalisé 1,2 million $, ou (0,08) $ par action, comparativement à un résultat net de 1,1 million $, ou 0,07 $ par action, pour le trimestre correspondant de l'exercice 2020.

« Comme en témoignent les résultats de notre premier trimestre de l'exercice 2021, nous affichons une croissance globale tout en réduisant les activités liées à nos plateformes secondaires. En outre, la qualité de nos revenus continue de s'améliorer grâce à l'accent que nous mettons sur la croissance solide et stable de nos revenus récurrents. Nous estimons que ces éléments permettront de fournir une valeur importante pour les actionnaires au cours des trimestres et des exercices à venir », a conclu Luc Filiatreault.

RÉSULTATS SOMMAIRES CONSOLIDÉS





Trois mois terminés les

30 juin (en milliers de dollars canadiens sauf les données par action - 2020 2019 non audités et non examinés par les auditeurs indépendants) $ $ Revenus 20 534 20 228 BAIIA ajusté1 1 801 4 144 Résultat d'exploitation (698) 2 514 Résultat net (1 237) 1 051 Résultat net ajusté2 (1 237) 1 308 Résultat net ajusté par action2 (de base et dilué) (0,08) 0,09 Résultat net par action (de base et dilué) (0,08) 0,07 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation de base et dilué (en milliers) 16 394 14 849

1. Voir le rapprochement du BAIIA ajusté et du résultat net ainsi que la section « À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc. ». 2. Voir le rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net ainsi que la section « À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc. ». 3. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. 4. Les MRR sont composés de revenus de souscription et de support qui sont de nature récurrente. Ils excluent donc les frais uniques et les services professionnels ainsi que d'autres types de revenus non récurrents.

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ ET DU RÉSULTAT NET





Trois mois terminés les

30 juin (en milliers de dollars canadiens - 2020 2019 non audités et non examinés par les auditeurs indépendants) $ $ Résultat net (1 237) 1 051 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (255) 488 Amortissements des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 922 679 Amortissement des actifs incorporels d'acquisition 1 006 601 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 464 350 Amortissement des frais 10 9 Perte de change 430 364 Perte sur cession d'une filiale - 257 Charge de rémunération fondée sur les actions 107 - Intérêts sur obligation locative 99 91 Intérêts sur la dette à long terme 255 254 BAIIA ajusté 1 801 4 144

RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET ET DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ





Trois mois terminés les

30 juin (en milliers de dollars canadiens - 2020 2019 non audités et non examinés par les auditeurs indépendants) $ $ Résultat net (1 237) 1 051 Perte (gain) à la cession d'une filiale - 257 Résultat net ajusté (1 237) 1 308 Résultat net par action (de base et dilué) (0,08) 0,07 Résultat net ajusté par action (de base et dilué) (0,08) 0,09

À PROPOS DE TECHNOLOGIES INTERACTIVES MEDIAGRIF INC.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d'approvisionnement stratégique, de collaboration dans la chaîne d'approvisionnement, de commerce électronique et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine.

En plus de fournir des calculs des résultats selon les normes IFRS, les états des résultats de la Société présentent le résultat d'exploitation, le résultat avant intérêts, impôts, amortissement, gain (perte) de change et autres revenus (charges) (le « BAIIA ajusté »), ainsi que le résultat net ajusté comme calcul supplémentaire des résultats. Le résultat d'exploitation et le BAIIA ajusté ne se veulent pas des calculs devant être considérés comme des substituts aux autres calculs du rendement de l'exploitation établis selon les normes IFRS. Les normes IFRS ne donnent pas de sens normalisé à ces calculs, qui ne peuvent donc pas être comparés à des calculs semblables utilisés par d'autres entreprises. Le résultat d'exploitation, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté sont présentés dans le but d'aider les investisseurs à établir la capacité de la Société à générer une rentabilité opérationnelle et pour évaluer la performance financière de la Société.

Ce communiqué comprend certains énoncés prospectifs en regard de la Société. Ces énoncés, par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que la Société avance dans ces énoncés. Nous considérons que ces prévisions sur lesquelles ces énoncés sont fondés sont raisonnables. Cependant, nous tenons à prévenir le lecteur que ces prévisions liées à des événements futurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, peuvent se révéler incorrectes, étant donné qu'elles sont soumises à des risques et incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf où requis par les législations en valeurs mobilières en vigueur. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

Les états financiers consolidés audités et les notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion, sont disponibles sur le site de la Société au www.mediagrif.com et ils ont été déposés sur le site SEDAR au www.sedar.com.

