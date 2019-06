Mediagrif annonce la vente de Réseau LesPAC Inc.

TSX: MDF

LONGUEUIL, QC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), un leader canadien des technologies de l'information, annonce aujourd'hui la vente de Réseau LesPAC Inc. (« LesPAC ») à Trader Corporation. La transaction s'élève à 19 millions de dollars, payable en espèces, sous réserve des ajustements usuels. Une période de transition est prévue afin d'assurer la continuité au niveau des opérations.

« C'est avec confiance pour le futur de cette ligne d'affaires que nous cédons à Trader les opérations de LesPAC.», a déclaré monsieur Paul Bourque, président et chef de la direction par intérim et chef de la direction financière de Mediagrif.

« La plateforme LesPAC est bien ancrée au sein de l'économie québécoise, grâce au talent et au dévouement des employés qui y ont œuvré au fil des ans. Trader aura la chance de pouvoir compter sur une équipe talentueuse, qui sait faire preuve d'innovation dans une industrie en constante évolution. Au nom de Mediagrif, je tiens à remercier sincèrement les employés LesPAC des efforts consacrés et du travail accompli année après année et je leur souhaite bonne continuité. Je sais qu'ils pourront continuer à faire rayonner la marque LesPAC aux côtés de l'équipe de Trader. », a ajouté monsieur Bourque.

Cette transaction représente un premier pas dans l'exécution de ce plan stratégique. En effet, la direction de la Société a procédé à une revue stratégique des opérations au cours des derniers mois. À l'issue de cette analyse, la décision a été prise de recentrer les opérations de la Société sur les secteurs d'activités B2B.

« Nous sommes persuadés que la vente de nos actifs B2C représente la meilleure avenue pour contribuer à leur pérennité et favoriser un focus de nos efforts et investissements dans les secteurs d'activités B2B, qui ont contribué à notre succès et qui font notre force. Nos solutions de gestion stratégique des approvisionnements et de commerce unifié offre un fort potentiel de croissance, qui mérite qu'on y déploie toutes nos énergies » a déclaré Paul Bourque.

À PROPOS DE TECHNOLOGIES INTERACTIVES MEDIAGRIF INC.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B et B2C. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs millions de consommateurs et d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

