MedHelper étend son offre pour inclure des services de pharmacien clinique

POINTE-CLAIRE, QC, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - MedHelper Inc., une entreprise canadienne de technologies de la santé, étend son offre au-delà de sa plateforme technologique pour inclure des services de pharmacien clinique en collaboration avec HumanisRx. Le nouveau programme est une solution de santé numérique innovante combinant des services de pharmacien clinique avec une plateforme numérique web-mobile. Le programme est entièrement intégré et offert en mode SaaS. La solution ferme la boucle autour du parcours d'un plan de soins entre la dernière prescription d'un médicament et la prochaine visite chez le médecin.

"Nous sommes très heureux de lancer ce programme pour les employeurs." À déclaré Frédéric Simard, cofondateur, et chef des produits chez MedHelper. "Nous avons hâte de participer à l'événement virtuel Tech Insights de Benefits Canada le 14 avril prochain afin de présenter notre solution pour la première fois à l'échelle nationale aux conseillers en avantages sociaux et administrateurs de régime."

On estime que 16 % de la population active du Canada prend au moins 3 médicaments par jour et souffre d'au moins 2 maladies chroniques, dont 40 % ont des régimes médicamenteux non optimaux. La solution MedHelper adresse ce problème en fournissant un service de pharmacien clinique aux employés prenant des médicaments, sur une base récurrente ou 'sur demande', en concert avec une technologie numérique efficace pour soutenir l'exécution. Suivant leur consultation individuelle complète avec un pharmacien clinicien, les employés peuvent accéder à leur plan de soins via une application mobile qui offre une suite de fonctionnalités les aidant à demeurer actifs tout au long du parcours.

"Les personnes qui prennent des médicaments peuvent souvent se sentir angoissées et dépassées. Avec ce service, nous voulons permettre aux gens de prendre le contrôle de leur plan de soins. Nous espérons qu'ils soient plus engagés et aient l'esprit tranquille en sachant qu'ils ont tous les outils à leur disposition." À déclaré Terry Fitzpatrick, co-fondateur et PDG de MedHelper. "Ce programme offre non seulement des avantages aux employés, mais également aux employeurs qui peuvent s'attendre à un retour sur investissement estimé de 5X à 10X grâce à une réduction des coûts associés à l'absentéisme, à l'invalidité et aux demandes de remboursement des médicaments."

Le programme est disponible en anglais et en français dans toutes les provinces. L'application mobile est disponible pour les appareils iOS et Android. Sans besoin d'intégration de système les employeurs canadiens peuvent facilement ajouter MedHelper à leurs avantages sociaux pour éviter les cas non-nécessaires d'absentéisme, d'invalidité et de maladies directement liés à la gestion des médicaments.

Les employeurs peuvent en apprendre plus sur l'ajout de MedHelper à leur régime d'avantages sociaux ici.

À propos de MedHelper

MedHelper est le chef de file en matière de soutien post-diagnostic pour les personnes prenant des médicaments. La start-up montréalaise des technologies de la santé se spécialise dans la numérisation et l'accessibilité aux plans de soins personnalisés. La solution encourage une meilleure exécution des plans de soins tout en renforçant l'interaction entre les individus et leurs fournisseurs de soins de santé.

Pour plus d'informations, visitez https://medhelper.com/fr/.

À propos de HumanisRx

HumanisRx Corporation aide les Canadiens ayant des besoins complexes ou uniques à obtenir les meilleurs résultats en matière de plan de soins médicamenteux. Son équipe de pharmaciens agréés et d'experts en technologies de la santé se consacre à offrir des solutions qui soutiennent les objectifs communs des payeurs privés et publics, des fournisseurs de soins de santé, des organismes de santé et des Canadiens qu'ils desservent.

