POINTE-CLAIRE, QC, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - MedHelper Inc, une entreprise canadienne de technologie des soins de santé qui se spécialise dans la numérisation des plans de soins, a le plaisir d'annoncer que Luc Vilandré s'est joint à MedHelper. Il occupera la fonction de Chef de la commercialisation et sera chargé de diriger la stratégie de mise en marché de même que la supervision des objectifs et la mise en œuvre de toutes les stratégies commerciales au sein de l'entreprise.

Luc est un cadre dynamique et passionné qui possède plus de 30 ans d'expérience dans les solutions de soins de santé, la gestion des ventes, la planification stratégique et la négociation de contrats. Luc est l'ancien président de TELUS Santé et Solutions de paiement, où il a mené l'entreprise à travers une période de croissance et d'innovation. Luc s'est joint à TELUS en 2000 et a été nommé vice-président, Développement des affaires pour TELUS Santé en 2007, où il a aidé à lancer la présence de Telus dans le secteur de la santé.

" Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre une entreprise en démarrage dynamique avec une grande vision. Les soins de santé sont encore en pleine transformation numérique au Canada et MedHelper occupe une position unique sur le marché pour apporter une réelle valeur ajoutée aux patients, aux payeurs et aux fournisseurs", a déclaré Luc Vilandre.

Terry Fitzpatrick, PDG de MedHelper, a déclaré : " Nous sommes honorés d'avoir Luc dans notre équipe. Sa vaste expérience dans le domaine des technologies de la santé et ses compétences en matière de développement commercial aideront MedHelper à renforcer ses partenariats de distribution, à développer des alliances stratégiques et à étendre sa présence commerciale. Nous pensons que sa solide expérience en matière de leadership aidera à orienter MedHelper au cours de sa prochaine phase de développement commercial. "

À propos de MedHelper

MedHelper est une startup montréalaise en technologies de la santé qui se spécialise dans la numérisation des plans de soins afin d'en améliorer leur accessibilité. L'objectif de l'entreprise est de créer des gains d'efficacité dans l'ensemble du système de santé et de générer de meilleurs résultats en matière de santé, une opportunité de 4,3 milliards de dollars pour les payeurs et les fournisseurs de soins de santé canadiens.

SOURCE MedHelper

