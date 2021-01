Medfuture lance un test de salive pour le COVID-19 accessible partout au Québec

"Dès le mois d'avril 2020, nous avons commencé à travailler à mettre en place des tests de salive à distance." mentionne Mario Tremblay, Fondateur de Clinique Medfuture. "La livraison à distance et le prélèvement de manière autonome ont pour effet de minimiser les contacts et ne nécessitent pas de professionnels de la santé. C'est un outil dont nous avons besoin pour combattre la pandémie".

Les résultats des validations faites par différents laboratoires publics et privés des tests salivaires par PCR se sont montrés tout aussi efficaces que les tests nasopharyngés.

La trousse de collecte de salive de Medfuture se commande en ligne et peut être livrée partout au Québec. Le retour express de l'échantillon est prépayé et se fait avec un simple appel au transporteur pour prévoir le ramassage à la location du client. Les rapports sont acheminés par courriel la très grande majorité du temps avant 18h le jour suivant la réception.

Medfuture dispose des infrastructures permettant une capacité d'expédition pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers de paquets par jour. Il est possible de commander en différentes quantités.

À propos de Clinique Medfuture Inc .

Clinique Medfuture se donne pour mission d'améliorer la longévité de leurs clients par la prévention, l'usage de technologie de pointe et la pratique de la médecine personnalisée. L'entreprise offre actuellement un service de prélèvement à domicile ou en entreprise, plus de 2000 tests et analyses de laboratoire avec la plupart des résultats en 24h, que ce soit des tests de routine ou des tests génétiques préventifs plus spécialisés.

Pour plus d'information, visitez www.medfuture.ca.

SOURCE Clinique Medfuture Inc.

Renseignements: [email protected], 514-378-7000

Liens connexes

https://medfuture.ca/