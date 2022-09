MIRABEL, QC, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Medfuture annonce que son application mobile est maintenant officiellement disponible à tous ses clients.

Application Medfuture (Groupe CNW/Clinique Medfuture Inc.)

Chef de file dans la grande région de Montréal dans les services de prélèvements sanguins à domicile, Medfuture vise à se positionner comme un joueur important dans le domaine de la santé préventive et intégrative et a déployé récemment de nombreuses initiatives notamment l'accès à des professionnels de la santé pour des profils santé, le lancement de sa toute nouvelle clinique à Mirabel pour des urgences mineures ainsi qu'un service de consultations en télémédecine en santé mentale.

Medfuture annonce aujourd'hui le lancement de son portail client sur application mobile destiné à devenir un véritable compagnon de tous les jours. Dans son état actuel, l'application Medfuture offre aux clients un tableau de bord de l'historique des bilans sanguins passés et permet de montrer les tendances et les trajectoires de chaque biomarqueur en un coup d'œil. Les développements en cours qui seront déployés dans les prochaines versions offriront entre autres une horloge biologique calculée à partir de biomarqueurs précis ainsi que la capacité de réserver directement dans l'application un rendez-vous pour les services en clinique ou à domicile.

«La vision de Medfuture est basée sur les différentes époques technologiques du 21e siècle, notamment les avancées de l'AI (Intelligence artificielle) et de la santé connectée, qui ouvrent la voie vers la pratique médicale préventive anti-vieillissement. L'application mobile -- que j'aime appeler "le compagnon Medfuture" -- est une étape de plus nous dirigeant vers cette nouvelle réalité qui nous permettra au quotidien d'avoir un tableau de bord sur notre santé globale ainsi que des plans d'action personnalisés pour agir de manière préventive.» - mentionne Mario Tremblay, PDG de Medfuture. «La vérité est que nous vieillissons tous à une vitesse différente selon notre état d'esprit et les décisions que nous prenons tous les jours. Le compagnon Medfuture sera là pour nous donner toutes les chances de vivre longuement en santé.»

En plus d'offrir à la clientèle un tableau de bord sur ses biomarqueurs à partir desquels sera calculé un âge biologique, Medfuture prévoit d'implanter des algorithmes capables d'évaluer le rythme d'accélération ou de ralentissement du vieillissement. Le "compagnon" Medfuture offrira ultimement des plans d'action personnalisés pour agir de manière préventive, le tout en mesurant une panoplie de signaux comme la qualité du sommeil, le niveau d'entraînement, la nutrition, l'état psychologique, l'exposition à la lumière du jour, le temps passé en nature ou à socialiser, etc. Parallèlement au "compagnon", Medfuture et les services offerts en clinique ou à domicile, une technologie RPM (Remote Patient Monitoring") sera déployée pour donner aux professionnels de la santé de Medfuture une vue 360 degrés de l'état de santé de ses clients et ainsi optimiser l'offre de service.

L'industrie de la longévité est en pleine explosion et les domaines de la médecine intégrative, des gérosciences, des nutraceutiques, de la médecine régénérative, des thérapies géniques et de la santé connectée prennent de plus en plus d'ampleur, principalement due aux avancées de l'intelligence artificielle, des biotechnologies, des nanotechnologies, de la robotique et des sciences cognitives.

À propos de Medfuture

Medfuture se spécialise dans le domaine de la longévité en aidant les gens qui recherchent activement le contrôle de leur santé, leur possession la plus précieuse, à vivre de manière optimale et longuement. Medfuture est un facilitateur qui vise à ralentir, arrêter ou renverser les conséquences du vieillissement à l'aide d'outils pour mesurer les biomarqueurs liés aux processus concernés et d'actions préventives concrètes, le tout, avec l'usage des technologies de pointe et la pratique de la médecine personnalisée. L'équipe multidisciplinaire de Medfuture offre une expérience unique, centrée sur l'humain.

Pour plus d'information, visitez www.medfuture.ca .

SOURCE Clinique Medfuture Inc.