Medfuture annonce le lancement de l'Indice de Vitalité Agemeter

Dès l'âge de 35 ans, on observe un déclin de plusieurs fonctions essentielles aux activités de tous les jours ; ce déclin se manifeste à un rythme différent d'une personne à l'autre, avec des conséquences variables. Des composantes génétiques, environnementales et liées au mode de vie - alimentation, activité physique, tabagisme, hygiène de sommeil - sont impliquées dans ce processus de vieillissement, pouvant être à l'origine de maladies chroniques, de cancers et autres maux invalidants.

"On observe actuellement une tendance mondiale en faveur de la prévention dans le domaine de la santé. Certains pays sont même en voie d'identifier la vieillesse comme une maladie sur laquelle nous pourrons agir et ainsi, diminuer les coûts engendrés par les soins dans le système de santé publique", mentionne Amélie Paquette, Directrice Générale de Medfuture. "À l'aide des innovations technologiques mises au point au cours des dernières années, il est maintenant possible de mesurer plusieurs biomarqueurs du vieillissement, de créer des scores de vieillissement individuels et ainsi, d'apprécier l'impact d'interventions destinées à modifier la trajectoire du vieillissement d'une personne pour la rendre plus favorable."

L'Indice de Vitalité Agemeter est un test innovant développé en collaboration avec une équipe de médecins et de chercheurs experts dans l'évaluation non invasive du vieillissement. Déployé sur une application mobile et d'une durée d'une vingtaine de minutes, il est composé de six épreuves, associées à des fonctions qui déclinent avec l'âge : la mémoire, l'audition, le temps de prise de décisions, le temps de réaction, la vitesse de déplacement et la coordination.

Medfuture annonce aussi qu'elle rendra son portail client disponible au début 2022 ; ce portail offrira à sa clientèle un tableau de bord de l'historique des bilans sanguins passés. Ce tableau de bord permettra de montrer les tendances et les trajectoires de chaque biomarqueur en un coup d'oeil et ainsi, d'ajuster les plans d'action des clients pour agir de manière préventive.

L'industrie de la longévité, estimée à 17 trillions de dollars, est en pleine explosion et les possibilités de ce marché atteindront les 27 trillions d'ici 2026 selon les experts. Les domaines de la médecine intégrative, des gérosciences, des nutraceutiques, de la médecine régénérative, des thérapies géniques et de la santé connectée prennent de plus en plus d'ampleur, principalement dû aux avancées de l'intelligence artificielle, des biotechnologies, des nanotechnologies, de la robotique et des sciences cognitives.

À propos de Clinique Medfuture Inc.

Medfuture se spécialise dans le domaine de la longévité en aidant les gens qui recherchent activement le contrôle de leur santé, leur possession la plus précieuse, à vivre de manière optimale et longuement. Medfuture est un facilitateur qui vise à ralentir, arrêter ou renverser les conséquences du vieillissement à l'aide d'outils pour mesurer les biomarqueurs liés aux processus concernés et d'actions préventives concrètes, le tout, avec l'usage des technologies de pointe et la pratique de la médecine personnalisée. L'équipe multidisciplinaire de Medfuture offre une expérience unique, centrée sur l'humain.

Pour plus d'information, visitez https://medfuture.ca/pages/agemeter-indice-de-vitalite

SOURCE Clinique Medfuture Inc.

Renseignements: Alexandra Audy, [email protected], 514-378-7000 poste 4487

Liens connexes

https://medfuture.ca/