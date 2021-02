MEDFAR, le fournisseur de DMÉ en plus forte croissance, réunit près de 25 millions de dollars en investissement mené par Partenaires Walter Capital

MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - MEDFAR Solutions Cliniques, le plus important fournisseur spécialisé de dossiers médicaux électroniques (DMÉ) au Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement minoritaire de près de 25 millions de dollars mené par Partenaires Walter Capital. Ces fonds serviront à accélérer les programmes d'expansion, d'innovation et d'acquisition de MEDFAR en Amérique du Nord.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de Partenaires Walter Capital », a déclaré Elias Farah, président et directeur général de MEDFAR Solutions Cliniques. « Nous nous réjouissons à la perspective de réaliser notre objectif, soit d'accélérer notre cadence et conclure des acquisitions complémentaires de fournisseurs de DMÉ, et ce, à un rythme soutenu grâce au soutien de l'équipe solide et talentueuse de Walter. » MEDFAR a fait rapidement évoluer sa solution MYLE (Make Your Life Easy) d'un DMÉ à une solution complète de gestion de soins dotée d'une plateforme de soins virtuels qui favorise l'engagement des patients. « Nous avons également étendu notre présence à travers le Canada grâce à 2 acquisitions à l'intérieur de 18 mois », a ajouté M. Farah.

« Nous partageons la vision d'Elias de mettre l'innovation au service de la réussite de ses clients du milieu des cliniques de santé », a dit Éric Phaneuf, président et chef de la direction de Partenaires Walter Capital. « Nous nous associons toujours à des équipes de direction solides possédant une compréhension approfondie de leur secteur d'activité et nous savons que MEDFAR a tous les ingrédients pour devenir un acteur de premier plan au niveau mondial. Nous sommes particulièrement impressionnés par la résilience et l'agilité de MEDFAR pour s'adapter à la pandémie. Dans des circonstances difficiles et sans précédent, MEDFAR a su relever le défi de mieux servir leurs utilisateurs grâce à des progrès rapides en matière de solutions de soins de santé virtuels. »

M. Phaneuf se joindra au conseil d'administration de MEDFAR. Près de 7,000 médecins effectuant 10 millions de consultations annuellement au Canada utilisent la solution de gestion de soins de MEDFAR. En 2020 seulement, près de 400 cliniques au Canada ont déployé des solutions de MEDFAR, la plupart passant d'un DMÉ compétiteur à MYLE.

À propos de MEDFAR

Fondée en 2010 par deux ingénieurs en aéronautique, MEDFAR Solutions Cliniques a été la première entreprise au Canada à homologuer une solution entièrement Web pour les dossiers médicaux électroniques (DMÉ). Avec le soutien de son comité consultatif d'experts du milieu médical et des cliniques, la solution MYLE (Make Your Life Easy) mise au point par MEDFAR est passée d'un simple DMÉ à une solution complète de gestion de soins qui permet de rationaliser chacune des étapes des processus en clinique, libérant ainsi les professionnels de la santé de leurs obligations administratives afin qu'ils puissent offrir plus de services à leurs patients. MEDFAR est devenu le plus important fournisseur spécialisé de DMÉ au Canada et affiche une présence croissante sur la scène internationale. MEDFAR poursuit sans relâche sa mission de promouvoir l'excellence et l'efficacité dans le domaine de la santé à travers le monde. www.medfarsolutions.com.

À propos de Partenaires Walter Capital

Partenaires Walter Capital est une société de placements privés qui fait partie de la Société financière Walter, l'unité d'investissement du Groupe Walter. Son modèle d'investissement combine l'apport de capitaux et d'expertise opérationnelle pour appuyer la croissance d'entreprises à fort potentiel sur des bases solides et durables, en mettant à profit le bagage entrepreneurial du Groupe Walter et l'expérience de ses associés directeurs en tant que dirigeants d'entreprises. Établie à Montréal, l'entreprise bénéficie d'un solide réseau international. www.waltercapital.ca

