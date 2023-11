MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - MEDFAR Solutions Cliniques a été nommée au palmarès Technologie Fast 50MC et au palmarès Technology Fast 500MC 2023 de Deloitte pour la croissance rapide de ses revenus, son esprit d'entrepreneuriat et son innovation audacieuse.

« La présence de MEDFAR au palmarès Technologie Fast 50 et Fast 500 de Deloitte est le reflet de l'engagement collectif de nos employés talentueux à innover pour transformer les soins de santé, » a commenté Elias Farah, cofondateur et PDG de MEDFAR Solutions Cliniques. « Depuis nos débuts, nous nous consacrons à réaliser notre vision de soins de santé plus accessibles, plus efficaces et plus centrés sur le patient. »

Le palmarès, qui célèbre son 26e anniversaire, souligne les mérites des 50 sociétés canadiennes du secteur des technologies dont la croissance est la plus rapide selon le pourcentage de croissance de leurs revenus sur quatre ans. MEDFAR se classe au 50e rang, au palmarès Technologie Fast 50MC au Canada et 406e au palmarès Technology Fast 500MC en Amérique du nord avec une croissance des revenus de 303 % de 2019 à 2022.

Les lauréates du palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte sont des sociétés ouvertes et fermées qui transforment le secteur des technologies. Le palmarès fonctionne parallèlement au plus vaste palmarès nord-américain Technology Fast 500TM de Deloitte, les lauréates étant automatiquement admissibles à ce prestigieux palmarès.

« La croissance remarquable des revenus affichée par l'exceptionnelle cohorte de lauréates du palmarès Technologie Fast 50 de cette année est une source d'inspiration, surtout lorsque l'on considère les incertitudes qui prévalent dans l'économie et le marché, a commenté Anders McKenzie, associé et leader national du palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte Canada. Propulsées par une innovation, une créativité, une résilience et une adaptabilité exemplaires, ainsi que par un leadership d'affaires supérieur, ces entreprises ouvrent la voie en tant que catalyseurs dans leurs secteurs respectifs et offrent croissance et valeur à l'économie canadienne, tant au pays qu'à l'étranger. »

Depuis la création du premier logiciel en ligne de dossier médical électronique (DMÉ) au Québec avec sa plateforme intégrée de soins, MEDFAR n'a cessé de faire évoluer ses solutions pour réinventer la prestation des soins. En réunissant les médecins, les équipes soignantes et les patients sur une seule et même plateforme, MEDFAR offre un moyen interconnecté de gérer les soins et d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients. MEDFAR compte aujourd'hui plus de 300 employés répartis entre le Canada, les États-Unis, l'Inde et l'Arménie, tous dévoués à sa mission de promouvoir l'excellence et l'efficacité des soins de santé dans le monde entier.

Pour être admissibles au palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte, les entreprises doivent exercer leurs activités depuis au moins quatre ans, avoir généré des revenus d'au moins 50 000 $ en 2019 et d'au moins 5 M$ en 2022, avoir leur siège social au Canada, posséder une technologie exclusive, mener des activités de recherche et développement au Canada, et investir au moins 5 % de leurs revenus bruts dans la recherche et le développement.

À propos du palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte

Le palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte est le principal palmarès de sociétés technologiques au Canada. Le palmarès, qui en est à sa 26e année, souligne la croissance des affaires, l'innovation et l'entrepreneuriat dans quatre catégories différentes : Technologie Fast 50, Entreprises--Leaders du secteur, Technologie propre et Sociétés prometteuses. Le palmarès reconnaît également des sociétés du palmarès nord-américain Technology Fast 500, qui cible les sociétés de technologies prospères aux États-Unis et au Canada. Les commanditaires du palmarès de 2023 sont Deloitte, RBCx, Osler, EDC, CCI, TMX, Clarity et Lafond. Pour obtenir plus de renseignements, visitez www.fast50.ca .

À propos du palmarès Technology Fast 500MC de Deloitte

Deloitte a publié aujourd'hui son "North America Technology Fast 500™ ", un classement annuel des entreprises nord-américaines à la croissance la plus rapide dans les secteurs de la technologie, des médias, des télécommunications, des sciences de la vie, de la fintech et des technologies de l'énergie, qui en est à sa 29e année.

À propos de MEDFAR

Fondée en 2010, MEDFAR Solutions Cliniques permet de gérer les soins de manière intuitive et interconnectée grâce à sa plateforme en ligne rapide, fiable et sécurisée, MYLE. Ses solutions allègent les processus cliniques et permettent à 15 000 professionnels de la santé de fournir quotidiennement de meilleurs soins lors de plus de 20 millions de rendez-vous patients en Amérique du Nord. MEDFAR s'engage à transformer la qualité des soins à l'échelle mondiale et prévoit soutenir 500,000 professionnels de la santé à fournir de meilleurs soins à 500 millions de patients sur 5 continents d'ici 2030.

SOURCE MEDFAR Solutions Cliniques

